Le Marché de la Gestion de la Température des Patients Fournit un Aperçu approfondi, une Croissance, des Tendances, une Analyse du Marché, Des prévisions pour 2028

Analyse de Marché et Perspectives du Marché de la Gestion de la Température des Patients

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché de la gestion de la température des patients présentera un TCAC d’environ 8,08% pour la période de prévision 2021-2028. L’adoption croissante de solutions médicales avancées de soins à domicile, la prévalence croissante du cancer et d’autres troubles chroniques et l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement résultant en innovations dans la technologie des soins de santé sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la gestion de la température des patients.

D’après le nom lui-même, le rôle de la gestion de la température du patient est clair. La gestion de la température du patient est une technologie médicale / de soins de santé qui surveille la température corporelle d’un patient et aide en outre à réguler cette température. L’objectif principal de la gestion de la température du patient est d’éviter l’hypothermie ou l’hyperthermie.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion de la température des patients sont 3M, BD, Stryker, Medtronic, Weiss Technik North America, Inc., ZOLL Medical Corporation, Smiths Medical, Geratherm Medical AG, Inspiration Healthcare Group plc, The Surgical Company, Drägerwerk AG & Co. La société KGaA, Ecolab, Atom Medical Corp., Enthermics, Inc., Moeck & Moeck GmbH, Welkins, LLC, Halyard Worldwide, Inc., Belmont Medical Technologies, GENERAL ELECTRIC COMPANY et Merck KGaA parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Gestion Globale de la Température des Patients Portée du Marché et Taille du Marché

Le marché de la gestion de la température des patients est segmenté en fonction du produit, de la spécialité médicale, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du produit, le marché de la gestion de la température des patients est segmenté en systèmes de réchauffement des patients et systèmes de refroidissement des patients. Le segment des systèmes de réchauffement des patients est sous-segmenté en systèmes de réchauffement de surface, systèmes de réchauffement intravasculaire et accessoires de réchauffement. Le segment des systèmes de réchauffement de surface est en outre bifurqué en systèmes de réchauffement par convection et systèmes de réchauffement par conduction. Le segment des systèmes de refroidissement des patients est sous-segmenté en systèmes de refroidissement de surface, systèmes de refroidissement intravasculaires et accessoires de refroidissement.

Sur la base de la spécialité médicale, le marché de la gestion de la température du patient est segmenté en chirurgie générale, cardiologie, neurologie, pédiatrie, chirurgie thoracique, orthopédie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion de la température des patients est divisé en chirurgiens et anesthésistes, personnel infirmier et personnel paramédical.

Sur la base de l’application, le marché de la gestion de la température des patients est segmenté en soins périopératoires, soins aigus, soins aux nouveaux-nés, applications militaires, physiothérapie, unités médicales / chirurgicales, transport des patients, chimiothérapie et autres. Le segment des soins périopératoires est sous-segmenté en salles d’opération, salles de réveil et unités de soins préopératoires. Le segment de la SI aiguë est sous-segmenté en unités de soins intensifs (USI), salles d’urgence, unités de soins coronariens, unités de soins neurologiques, centres de brûlures et laboratoires cathodiques. Le segment des soins aux nouveau-nés est sous-segmenté en suites d’accouchement, unités de soins intensifs néonatals et salles postnatales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et Pénétration des Nouvelles technologies

Le marché de la gestion de la température des patients vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de durée de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de santé et leur impact sur le marché de la gestion de la température des patients. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

