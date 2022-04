Le marché de la gestion de la santé de la population devrait connaître une croissance et une tendance rapides d’ici 2028

Le rapport de recherche commerciale universel sur la gestion de la santé de la population effectue une recherche de données pertinentes pour les problèmes de marketing dans différents domaines fonctionnels du marketing, notamment le comportement du consommateur, le produit, les ventes, le canal de distribution, la tarification, la publicité et la distribution physique. Prendre en compte le rapport sur le marché de la gestion de la santé de la population est le meilleur moyen de rester sur la bonne voie, car les données et les réalités du secteur sont au centre des préoccupations. Les entreprises sont armées d’informations produites par des méthodes de recherche solides qui offrent une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui affecteront l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques. Toutes ces informations mèneront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision.

Le marché de la gestion de la santé de la population (PHM) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 19,03 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’utilisation croissante de l’analyse des mégadonnées stimule le marché de la gestion de la santé de la population (PHM).

Les principaux acteurs qui dominent le marché à travers le monde sont:

McKesson Corporation

Ze Oméga Inc

Verisk Analytics, Inc.

Groupe de santé avant

Catalyseur de la santé

Athéna santé, Inc

Société Cerner

Medecision

Société Xerox

Allscripts, Inc.

Téléphoné

Eh bien Centive, Inc

i2i Santé des populations

Solutions pour la santé des conifères

GE Santé

Santé Business Intelligence Corp

Société IBM

Gestion NXGN, LLC

Systèmes i2i

Optum inc.

Healthagen LLC

Segmentation du marché Gestion de la santé de la population :

Par plate-forme (basée sur le cloud, sur site)

Par composant (logiciels, services)

Par utilisateur final (fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé, autres)

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, VirtualHealth a annoncé avoir reçu la prévalidation de la gestion de la santé de la population (PHM) du Comité national pour l’assurance qualité (NCQA) pour les normes de 2019. Il établira la santé virtuelle comme un acteur clé de l’industrie.

En mars 2018, Google annonce l’API Cloud Healthcare pour déverrouiller les données de santé lors de la conférence ; HIMSS18 (Société des systèmes d’information et de gestion de la santé). Cela va changer la dynamique du marché car Google est leader dans d’autres activités informatiques.

