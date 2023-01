Le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité présentera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, facteurs clés, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

Marché mondial de la gestion de la perte de poids et de l’obésité, par régime (compléments alimentaires, repas, boissons), équipement (équipement de fitness, équipement d’entraînement cardiovasculaire, équipement de musculation, équipement de surveillance de la condition physique, analyseurs de composition corporelle, équipement chirurgical, équipement chirurgical mini-invasif, matériel chirurgical non invasif Équipement), Service (Centres de remise en forme, Centres d’amincissement, Services de conseil, Programmes de perte de poids en ligne), Forme (Gélules molles, Comprimés, Gélules, Poudres, Gélifiés et gelées, Prémélanges, Liquides, Autres), Nature (Conventionnel, Clean Label), Catégorie (prescrit, en vente libre (OTC)), démographie de l’utilisateur final (moins de 18 ans, 18 à 35 ans, 35 à 50 ans, au-dessus de 50 ans), canal de distribution (basé sur le magasin, non stocké) – Tendances de l’industrie et Prévision jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché mondial de la gestion de la perte de poids et de l’obésité

L’obésité est devenue un problème mondial en raison des modes de vie sédentaires et des mauvaises habitudes alimentaires ces dernières années. En 2016, environ 1,9 milliard d’adultes de plus de 18 ans étaient en surpoids ou obèses, et environ 650 millions d’enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. Par conséquent, le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité augmentera largement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la gestion de la perte de poids et de l’obésité était évalué à 2 092,5 millions USD en 2021 et devrait atteindre 3 844,4 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «compléments alimentaires» représentent le plus grand segment de régime sur le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population obèse et de la consommation accrue de compléments alimentaires dans les économies. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse de la consommation de production, une analyse des importations-exportations, une analyse des brevets, une analyse des prix et le comportement des consommateurs.

Définition du marché mondial de la gestion de la perte de poids et de l’obésité

Le marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité comprend des technologies et des médicaments qui sont utilisés pour aider les patients obèses ou en surpoids à perdre du poids ou à maintenir leur poids. L’obésité est essentiellement un trouble médical chronique qui se caractérise généralement par une accumulation et un stockage anormaux des graisses dans le corps. L’IMC (Indice de Masse Corporelle) sert à le calculer (IMC). Les médicaments, les suppléments nutritionnels, la chirurgie de réduction de poids et l’exercice sont quelques-uns des moyens utilisés pour traiter la perte de poids et l’obésité.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par régime alimentaire (compléments alimentaires, repas, boissons), équipement (équipement de fitness, équipement d’entraînement cardiovasculaire, équipement de musculation, équipement de surveillance de la condition physique, analyseurs de composition corporelle, équipement chirurgical, équipement chirurgical mini-invasif, équipement chirurgical non invasif), service (centres de remise en forme, Centres d’amincissement, services de conseil, programmes de perte de poids en ligne), forme (gels mous, comprimés, gélules, poudres, gommes et gelées, prémélanges, liquides, autres), nature (conventionnel, étiquette propre), catégorie (prescrit, en vente libre ( OTC)), Démographie de l’utilisateur final (Moins de 18 ans, 18 à 35 ans, 35 à 50 ans, Plus de 50 ans), Canal de distribution (Basé sur le magasin, Basé sur le non-stocké) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Atkins Global (États-Unis), Herbalife International of America Inc., (États-Unis), Nutrisystem Inc., (États-Unis), Abbott (États-Unis), Kellogg;s Company (États-Unis), mega Laboratories, Inc. (États-Unis), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Medtronic (États-Unis), Apollo Endosurgery Inc., (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Olympus (Japon), WW International Inc., (États-Unis), Jenny Craig (États-Unis), Gold’s Gym (États-Unis) ), DSM (Pays-Bas), Brunswick (États-Unis), Amer Sports (Finlande), Johnson Health Tech (Taiwan), Technogym SpA (Italie), Shaklee Corporation (États-Unis), Nature’s Sunshine Products, Inc., (États-Unis) et Novo Nordisk A/S (Danemark) Opportunités de marché Accroître les activités de recherche et développement

Les acteurs du marché se concentrent sur le lancement de produits premium et hypocaloriques

Des initiatives fortes des organismes à but non lucratif ainsi que du gouvernement

Dynamique du marché de la gestion de la perte de poids et de l’obésité

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation des cas d’obésité

L’augmentation du nombre de cas d’obésité dans la population mondiale est le facteur le plus important à l’origine de la croissance de ce marché. De plus, l’obésité a un impact supplémentaire sur la santé de plusieurs façons et augmente les risques de maladies chroniques (telles que l’hypertension , les maladies cardiovasculaires, l’arthrose, l’apnée obstructive du sommeil, certains types de cancer et de dépression, l’hypertension artérielle et le diabète de type 2), conduisant à baisse de l’espérance de vie, qui devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Croissance des modes de vie malsains

En outre, l’augmentation de l’adoption de modes de vie malsains et sédentaires ainsi que la préférence croissante pour la malbouffe devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, des facteurs tels que la routine trépidante, l’inactivité physique et le stress croissant soutiennent également la croissance du marché.

De plus, le nombre croissant de chirurgies bariatriques, le nombre croissant de centres de remise en forme, l’adoption croissante de programmes en ligne de perte de poids et de gestion du poids amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’expansion du secteur de la santé, combinée à l’augmentation du revenu disponible dans les économies en développement, devrait également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Initiatives et sensibilisation croissantes

De plus, les fortes initiatives des organisations à but non lucratif ainsi que du gouvernement pour augmenter les fonds et la sensibilisation à la santé et à la forme physique devraient générer des opportunités lucratives pour le marché. En outre, les acteurs du marché se concentrent sur le lancement de produits haut de gamme et hypocaloriques (aliments et boissons, y compris les desserts, les collations et les boissons non alcoolisées) combinés à l’augmentation des activités de recherche et développement pour développer des équipements peu invasifs et non invasifs qui offriront en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

