Le marché de la gestion de la circulation de l’eau devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la gestion de la circulation de l’eau devrait croître à un TCAC de 11,5 % de 2022 à 2030 . Avec la croissance démographique et l’industrialisation, le monde connaît une pénurie d’eau potable , augmentant la demande de gestion de la circulation de l’eau. La gestion de la circulation de l’eau améliore l’utilisation de l’eau et assure une post-utilisation du traitement de l’eau avant de l’éliminer dans les sources d’eau. Ceux-ci répondront modérément aux problèmes de pénurie d’eau dans les années à venir, ce qui stimulera la croissance du marché.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de la gestion de la circulation de l’eau

L’impact du COVID-19 sur le marché a été significatif. Les unités de fabrication, les installations et les principaux utilisateurs finaux ont fermé pendant le confinement mondial, et leurs opérations ont été interrompues. Ainsi, la demande du marché a considérablement diminué pendant la pandémie. Cependant, le marché de la gestion de la circulation de l’eau a connu une croissance régulière de la gestion de la circulation de l’eau dans les hôpitaux et les installations d’isolement. De plus, avec la facilité des directives COVID-19 et la reprise des opérations, la demande du marché a augmenté pour gérer la circulation de l’eau en cas de pénurie de main-d’œuvre.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/water-circulation-management-market

Portée du marché mondial de la gestion de la circulation de l’eau

L’étude classe le marché de la gestion de la circulation de l’eau en fonction du type de produit, des composants et des industries d’utilisation finale aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Gestion du traitement de l’eau

Dispositif de surveillance des services d’eau

Gestion de l’élimination de l’eau

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Prestations de service

Matériel

Logiciel

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/water-circulation-management-market?opt=2950

Par perspectives des industries de l’utilisateur final ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Soins de santé

Pharmaceutique

Moulins à sucre et raffineries

Fabrication textile

Usines de pâtes et papiers

Pétrole et gaz

Industries automobile et aéronautique

Nourriture et boisson

Les autres Industrie du lavage de véhicules AgricultureLevage



Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/water-circulation-management-market

Le segment textile représente la plus grande part de marché des industries utilisatrices finales

Sur la base des industries des utilisateurs finaux, le marché de la gestion de la circulation de l’eau est segmenté en soins de santé, produits pharmaceutiques, sucreries et raffineries, fabrication textile, usines de pâtes et papiers, pétrole et gaz, industries automobile et aéronautique, aliments et boissons, autres ( industrie du lavage de véhicules, agriculture). L’industrie textile est une grande industrie consommatrice d’eau. Par exemple, selon le Water Footprint Network, en collaboration avec l’Institut IHE pour l’éducation à l’eau de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), la fabrication d’une seule paire de jeans nécessite environ 2 866 gallons d’eau. Cette eau est principalement utilisée dans le traitement par voie humide, ainsi que dans le processus de teinture des tissus. Par conséquent, la gestion de la circulation de l’eau est essentielle à la gestion de l’ensemble des opérations.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de la géographie, le marché de la gestion de la circulation de l’eau est classé comme Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique et MEA. Parmi ces régions, la région Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance du TCAC dans les années à venir. Des facteurs tels que l’industrialisation croissante et l’expansion commerciale mondiale des principaux acteurs du marché dans cette région créeront une opportunité de croissance lucrative sur le marché. De plus, les nouveaux entrants peuvent saisir l’opportunité en raison de la disponibilité des ressources nécessaires dans la région. Ceci, à son tour, accélère la croissance du marché dans les années à venir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la gestion de la circulation de l’eau

Le marché de la gestion de la circulation de l’eau est concentré dans la nature en raison de la présence de différents acteurs majeurs du marché opérant sur le marché tels que :

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/water-circulation-management-market