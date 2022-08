Le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé devrait grimper à 4,43 milliards USD pour connaître un TCAC de 8,55 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Les systèmes et les processus de soins de santé sont essentiels à la capacité d’une société à répondre à ses besoins en soins de santé. En ce qui concerne le fonctionnement des hôpitaux, il est courant de voir certaines ressources gaspillées et des retards à différents niveaux et périodes du fait que les patients voient plusieurs prestataires dispersés sur plusieurs sites.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé, qui était de 2,3 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 4,43 milliards de dollars d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 8,55 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus de des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix, et cadre réglementaire.

Dynamique du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé

Conducteurs

Une pression accrue sur les prestataires de soins

Au cours de la période de prévision 2022-2029, la demande croissante de solutions basées sur le cloud, la prédominance des fonds des organisations, la pression croissante exercée sur les prestataires de soins de santé pour améliorer l’efficacité opérationnelle, le nombre croissant d’initiatives d’identification d’appareil unique (UDI) par le La FDA et la montée de la contrefaçon de médicaments dans l’industrie pharmaceutique sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’accélérer la croissance du marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement des soins de santé.Por otro lado, el uso generalizado de soluciones basadas en dispositivos móviles, así como el uso de inteligencia artificial y análisis, así como la gestión de la cadena de bloques, aumentarán diferentes oportunidades, lo que dará como resultado la expansión del mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica en todo el mundo. período de proyección.

Ampliación de la aceptación de las soluciones de gestión de la cadena de suministro

Para permitir la prestación eficiente de servicios y procedimientos, el software promueve y respalda la transparencia entre los proveedores de atención primaria, auxiliar y no aguda. Los hospitales y las prácticas médicas pueden usar el software de gestión de la cadena de suministro de atención médica para cumplir con las regulaciones y brindar atención basada en el valor. La aceptación cada vez mayor de las soluciones de gestión de la cadena de suministro, incluido el hardware y el software, en las economías emergentes está impulsando el mercado de la gestión de la cadena de suministro de atención médica.

Expansión de datos en el sector sanitario

La expansión del mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica se ve favorecida por la expansión de los datos en el sector de la salud, las mejoras en la red de la cadena de suministro de los fabricantes y la creciente aceptación de las soluciones de gestión de la cadena de suministro, incluido el hardware y el software, en los países emergentes. Los procesos de gestión de la cadena de suministro (SCM) de un centro de salud deben actualizarse.

Oportunidades

Se espera que el mercado mundial de gestión de la cadena de suministro médico crezca constantemente en los próximos años, gracias a la creciente demanda de soluciones basadas en la nube, una mayor colaboración entre empresas farmacéuticas y de software, mejoras en la cartera de productos de gestión de la cadena de suministro y la aparición de avances tecnológicos en la cadena de suministro de la salud.

Alcance del mercado global de gestión de la cadena de suministro de atención médica

El mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica está segmentado según el componente, la implementación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Componente

Software y Servicios

Planificación y Adquisiciones

Inventario y Almacenamiento

Hardware

Escáneres de códigos de barras y códigos de barras

Etiquetas y lectores RFID

Despliegue

En las instalaciones

basado en la nube

Usuario final

Manufacturas de salud

Proveedores de servicios de salud

Distribuidores y Minoristas

Empresas Logísticas

Gestión de la cadena de suministro de atención médica Mercado Regional Análisis/Insights

Se analiza el mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica y se proporciona información y tendencias del tamaño del mercado por país, componente, implementación y usuario final y usuario final como se mencionó anteriormente. Los países cubiertos en el informe de mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón , India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Oriente Oriente y África (MEA) como parte de Oriente Medio y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica debido al creciente número de iniciativas de identificación de dispositivos únicos junto con la prevalencia de una infraestructura de atención médica mejorada. Se espera que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento más alta en el período de pronóstico de 2022 a 2029 debido a la disponibilidad de soluciones de atención médica basadas en dispositivos móviles junto con el avance técnico.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica

El panorama competitivo del mercado de Gestión de la cadena de suministro de atención médica proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento del producto, ancho y amplitud del producto, aplicación dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de gestión de la cadena de suministro de atención médica.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado Gestión de la cadena de suministro de atención médica son:

MEDICAL Information Technology Inc. (EE. UU.)

SAP (Alemania)

CPSI (EE. UU.)

Meta (Estados Unidos)

Elinext (Estados Unidos)

Corporación de sistemas EPIC (EE. UU.)

INFOR (EE. UU.)

consciente (EE. UU.)

Oráculo (EE. UU.)

Productos Jag LLC (EE. UU.)

Allscripts Healthcare LLC (EE. UU.)

Optum Inc. (EE. UU.)

Corporación Cerner (EE. UU.)

Change Healthcare (EE. UU.)

Koninklijke Philips NV (Países Bajos)

athenahealth (Estados Unidos)

eClinicalWorks (EE. UU.)

