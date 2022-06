Le marché de la gestion de crise BFSI devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la gestion de crise BFSI était évaluée à 11 236,2 millions USD en 2021 et devrait atteindre 42 811,4 millions USD d’ici 2030 , avec une croissance à un TCAC de 18,2 % de 2022 à 2030. comprend plusieurs technologies telles que le cloud computing, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et le big data. De plus, la gestion de crise BFSI sert de programme moderne qui adopte une nouvelle approche en utilisant des technologies et se concentre sur certains domaines de risque commercial et protège la fiabilité et la crédibilité du réseau des institutions financières.

Alors que les fournisseurs de solutions de gestion de crise se concentrent davantage sur l’amélioration des services financiers, la cybersécurité, l’atténuation des risques et la détection des fraudes, la demande pour ces solutions dans le secteur BFSI continue d’augmenter, stimulant ainsi la croissance du marché. En outre, une dépendance accrue à la numérisation par les institutions financières et l’adoption rapide de solutions de gestion de crise dans les secteurs financiers sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, le manque de confiance dans les technologies de gestion de crise et de gestion de réseau complexe sont quelques-uns des facteurs qui entraveront la croissance du marché.

Définition du marché mondial de la gestion de crise BFSI

La solution de gestion de crise BFSI est l’innovation et l’avancement de la technologie financière, qui aide à faire face à divers types d’incidents et d’urgences dans l’industrie BFSI.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de la gestion de crise BFSI

La pandémie de COVID-19 a eu un impact notable sur l’industrie BFSI. Les entreprises ont dû faire face à d’énormes pertes et à plusieurs défis tels que des fermetures d’entreprises, des défis opérationnels et de financement et des changements de modèles commerciaux. Par conséquent, avec l’augmentation de ces défis parmi les entreprises, la demande de solutions de gestion de crise a augmenté sur le marché et devrait prendre de l’ampleur au cours de la période de prévision.

De plus, le gouvernement, ainsi que les institutions financières, encouragent l’utilisation des paiements numériques en réponse à la pandémie afin de réduire autant que possible les interférences humaines. En outre, l’augmentation des accords de travail à domicile (WFH), des téléconférences et des services bancaires à distance accélère encore l’adoption de solutions de gestion de crise dans l’industrie BFSI. Le marché de la gestion de crise BFSI a connu une croissance importante ces dernières années. Cependant, le marché devrait croître dans les années à venir après s’être remis de la pandémie de COVID-19. Les institutions financières nouvelles et à venir tirent de plus en plus parti des solutions BFSI pour offrir des services bancaires et financiers numériques pratiques qui ne nécessitent aucun contact physique. Cela est attribué à la forte augmentation de l’adoption des solutions de gestion de crise BFSI.

Dynamique du marché mondial de la gestion de crise BFSI

Moteurs : Sensibilisation accrue aux solutions de gestion de crise dans le secteur BFSI

La demande de solutions de gestion de crise a considérablement augmenté sur le marché BFSI, car elles fournissent des services d’atténuation des risques commerciaux et aident à détecter les incidents et les urgences des institutions financières. En outre, les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’amélioration des stratégies d’atténuation des risques et de détection des fraudes grâce à des solutions avancées de gestion de crise. De plus, les institutions financières et les banques adoptent de plus en plus des solutions de gestion de crise pour gérer leurs activités commerciales, détecter la fraude, surmonter plusieurs crises dans l’entreprise et d’autres activités. En conséquence, la sensibilisation accrue aux solutions de gestion de crise a propulsé leur pénétration dans le secteur BFSI, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Contraintes : augmentation des inquiétudes concernant le vol de données et la cybersécurité

L’adoption rapide de technologies et d’autres plates-formes avancées pour les opérations commerciales a accru le risque de vol de données et de cybersécurité sur le marché. Ces technologies sont très vulnérables au vol. Les institutions financières ont un volume massif de données stockées dans leurs systèmes, ce qui accroît les inquiétudes quant au risque de vol de données. De plus, la préoccupation majeure des fournisseurs de solutions de gestion de crise ainsi que des institutions financières est de faire face aux pirates pour protéger les données sensibles. Ainsi, les facteurs susmentionnés entravent collectivement la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la gestion de crise BFSI

L’étude classe le marché de la gestion de crise BFSI en fonction du composant, du mode de déploiement, de la taille de l’entreprise, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région.

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Logiciel

Prestations de service

Par mode de déploiement Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Nuage

Par taille d’entreprise Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises (PME)

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Reprise après sinistre et continuité des activités

Gestion des risques et de la conformité

Communication de crise

Gestion des incidents et réponse

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Banques

Les compagnies d’assurance

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des solutions représente la plus grande part de marché, par composant

En 2021, la solution par composant détenait la plus grande part de marché de 69,3 % sur le marché mondial de la gestion de crise BFSI. Les solutions de gestion de crise BFSI sont largement utilisées pour anticiper les problèmes potentiels tels que le suivi des problèmes de risque en temps réel, la gestion des risques d’entreprise, la gestion des risques tiers, les risques de sécurité informatique, la gestion de la conformité, la confidentialité des données et la gestion des incidents.

En garantissant une efficacité accrue des opérations et des coûts et en fournissant des solutions d’élasticité et de flexibilité via le cloud, la pénétration des solutions de gestion de crise BFSI continue d’augmenter. De plus, l’optimisation des données et l’intégration des technologies d’automatisation telles que l’intelligence artificielle et la robotique dans les opérations commerciales sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du segment des solutions. En outre, la hausse des investissements dans les logiciels par les banques et les institutions financières stimule la croissance du marché de la gestion de crise de l’BFSI.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 20,4 % sur le marché mondial de la gestion de crise BFSI au cours de la période de prévision . Le marché Asie-Pacifique est analysé à travers la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour et le reste de l’Asie-Pacifique. Le marché de la gestion de crise BFSI en Asie-Pacifique possède le potentiel de croissance le plus élevé. Plusieurs banques, compagnies d’assurance et institutions financières adoptent des logiciels et des services de gestion de crise pour accroître l’efficacité de l’entreprise, réduire l’exposition au risque de conformité et accroître la compétence bureaucratique des organisations de la région.

Divers gouvernements de pays d’Asie-Pacifique tels que le Japon, la Chine et l’Australie encouragent le secteur bancaire et financier à mettre en œuvre des solutions et des services de gestion de crise. En outre, de nombreuses institutions financières en Asie-Pacifique adoptent des solutions de gestion de crise pour accroître l’efficacité de l’entreprise, réduire l’exposition au risque de conformité et accroître l’efficacité bureaucratique de l’organisation. En outre, les entreprises opérant dans le secteur BFSI disposent de plus de données sur les transactions et utilisent ces données dans des plateformes de prêt alternatives, ce qui augmente plusieurs risques sur le marché. Par conséquent, la demande de solutions de gestion de crise pour la gestion des transactions augmente considérablement en Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la gestion de crise BFSI

Les meilleurs plans et stratégies gagnants sont analysés en effectuant une étude approfondie des principaux acteurs du marché de la gestion de crise BFSI. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises a permis de comprendre les stratégies de croissance adoptées par celles-ci et leur effet potentiel sur le marché. Les entreprises ont été évaluées en fonction des rapports annuels, des dépôts auprès de la SEC et des communiqués de presse.

Les principaux acteurs de la gestion de crise mondiale de la BFSI sont :

