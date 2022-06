Le marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) : par solution (flux de contenu, gestion de documents, imagerie et capture, gestion de contenu Web, gestion des enregistrements, gestion des actifs numériques, gestion de contenu mobile et gestion de cas), par déploiement (O-premises et Cloud ), taille d’entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises) et par secteurs verticaux (instituts bancaires et financiers, gouvernement, informatique et télécommunications, biens de consommation et vente au détail, soins de santé, transport et logistique, et autres) – Dimensionnement mondial de l’industrie, croissance, Tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Perspectives du secteur de la gestion de contenu d’entreprise (ECM)

La taille du marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) est de 48,31 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 107,54 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 19,42 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La gestion de contenu d’entreprise est une solution qui aide les organisations à organiser et à conserver des données non structurées telles que des images, des rapports financiers, des documents Word, des enquêtes, des e-mails et d’autres informations. En raison de la numérisation, les organisations sont confrontées à des problèmes pour organiser quotidiennement les informations non structurées qui augmentent considérablement. Les organisations utilisent la solution pour suivre, modifier, stocker et collaborer pour la création de contenu et d’autres données liées au projet. L’application de ce logiciel est destinée à l’enregistrement numérique de documents, tels que la capture de factures de fournisseurs, les CV d’un demandeur d’emploi, le stockage de documents numérisés,

Dynamique du marché de la gestion de contenu d’entreprise (EMC):

En cette ère numérique, le contenu est l’épine dorsale de toute organisation. La gestion des données créées par le Web, les médias sociaux et les informations d’enregistrement est très importante pour les entreprises afin d’optimiser les opérations commerciales. La numérisation augmente la demande d’amélioration des opérations commerciales et l’efficacité croissante propulse l’adoption de la gestion de contenu d’entreprise. En outre, la demande croissante de protection des informations confidentielles, les exigences croissantes des entreprises pour organiser, classer et structurer toutes les informations, facilement accessibles, et la demande croissante des organisations pour fournir des données personnalisées aux bons clients via le bon support. Ces quelques facteurs augmenteront la demande d’EMC dans les années à venir.

De plus, avec la demande croissante de gestion de données rentable et le volume croissant d’informations non structurées, les fournisseurs de services EMC se concentrent sur la fourniture de logiciels pratiques et conviviaux, stimulant encore la croissance du marché mondial de la gestion de contenu d’entreprise tout au long de la période de prévision. De plus, au milieu de la pandémie de COVID-19, diverses organisations adoptent des politiques de travail à domicile, ce qui augmentera les documents numériques, le volume de données non structurées et la demande pour les protéger est importante. Ces facteurs auraient un impact positif sur la croissance du marché de la gestion de contenu d’entreprise.

Portée du rapport

Marché de la gestion de contenu d’entreprise basé sur le type de solution, le type de déploiement, la taille de l’entreprise et les secteurs verticaux.

En fonction du type de solution, le marché de la gestion de contenu d’entreprise est segmenté en

Flux de travail de contenu

Gestion de documents

Imagerie et capture

Gestion de contenu Web

Gestion des enregistrements

Gestion des actifs numériques

Gestion de contenu mobile

La gestion de cas

En fonction du type de déploiement, le marché de la gestion de contenu d’entreprise est segmenté en

Sur site

Nuage

En fonction de la taille de l’entreprise, le marché de la gestion de contenu d’entreprise est segmenté en

Petites et moyennes entreprises

Grandes Entreprises

Basé sur les secteurs verticaux de l’industrie, le marché de la gestion de contenu d’entreprise est segmenté en

Instituts bancaires et financiers

Gouvernement

Informatique & Télécom

Biens de consommation et distribution

Soins de santé

Transport & Logistique

Les autres

Marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM): perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché des voitures électriques est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique (MEA). L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de la gestion de contenu d’entreprise et devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision. En outre, la présence d’acteurs clés tels que Microsoft, Oracle, IBM, Xerox, M-files et des sociétés de niche telles que Nuxeo, Hyland Software, Ascend et Laserficher, aux États-Unis et au Canada, investissent dans des activités de recherche et développement, l’adoption précoce des dernières technologies, la pénétration d’Internet et l’utilisation mobile a augmenté la création de documents numériques sont les principaux facteurs d’accélération de la croissance de la dans la région.

Après l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique devrait prévoir un taux de croissance considérable sur le marché mondial de la gestion de contenu d’entreprise au cours de la période d’évaluation. Cela peut être attribué à des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde, à l’adoption croissante des solutions EMC, aux instituts bancaires et financiers et aux gouvernements verticaux qui contribuent fortement à l’augmentation de l’adoption des solutions EMC dans la région. En outre, les initiatives gouvernementales ont stimulé la mise en œuvre de la gestion de contenu d’entreprise dans les petites et moyennes entreprises. La numérisation croissante, l’utilisation croissante du mobile et la pénétration croissante d’Internet dans la région propulsent la croissance de la gestion de contenu d’entreprise au cours de la période de prévision.

Marché de la gestion de contenu d’entreprise (EMC): paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants de gestion de contenu d’entreprise sur le marché mondial sont IBM Corporation, Xerox Corporation, Hyland Software, Inc., Open Text Corporation et Fabasoft.

Parmi les autres fabricants de gestion de contenu d’entreprise figurent Microsoft Corporation, Epicor Software Corp, Adobe Inc., Laserfiche, Datamatics Global Services Limited, Oracle Corporation, Fujitsu Ltd. et Box Inc.

En juin 2018, Microsoft Corporation a collaboré avec Ernst and Young, un fournisseur de services professionnels multinational, pour introduire une solution de blockchain pour les droits de contenu et la gestion des redevances.

En mars 2020, IBM Corporation a lancé IBM Automation Mobile Capture, une application mobile qui capture des documents et des images à l’aide de la reconnaissance optique de caractères (OCR) et de l’apprentissage automatique sur l’appareil. Cette application est incluse dans IBM Datacap V9.1.6, IBM Content Navigation V3.0.6 et IBM FileNet Content Manager V5.5.4.

En avril 2019, Atlassian a acquis AgileCraft, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de planification agile d’entreprise. Cette acquisition aiderait l’entreprise à aligner le travail dans l’ensemble de son entreprise, offrant une vue globale qui relierait la stratégie, le travail et les résultats.

Le rapport sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la gestion de contenu d’entreprise (ECM) comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

