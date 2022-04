Le marché de la génomique spatiale devrait subir un TCAC de 9,40 % et grimper jusqu’à 399,55 millions USD d’ici 2029

DBMR a récemment mis à jour le marché de la génomique spatialeLe rapport de recherche donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de qualité suprême. de plus, pour les entreprises, il est le plus important de connaître les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts des consommateurs concernant le produit spécifique qui peuvent être étudiés via le rapport principal. Le rapport met également en lumière les différents inhibiteurs ainsi que les facteurs de motivation du marché des produits dans une approche à la fois quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises. Ce rapport marketing présente également une analyse des principaux fabricants, des tendances, des opportunités, des stratégies marketing, des facteurs d’effet de marché et des besoins des consommateurs par principales régions, types et applications dans le monde, tout en tenant compte de l’état passé, présent et futur de l’industrie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la génomique spatiale devrait connaître un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 194,73 millions USD en 2021, grimperait à 399,55 millions USD d’ici 2029. Les « consommables » dominent le segment de produits du marché de la génomique spatiale en raison des applications croissantes de la génomique spatiale et de la transcriptomique dans divers domaines. tels que la découverte et le développement de médicaments et l’identification de biomarqueurs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la génomique spatiale sont:

Thermo Fisher Scientific Inc (États-Unis)

10X Génomique (États-Unis)

NanoString Technologies Inc (États-Unis)

Illumina Inc. (États-Unis)

Bio-Rad Laboratories, Inc (États-Unis)

QIAGEN (Pays-Bas)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

S2 Genomics, Inc. (États-Unis)

Seven Bridges Genomics (États-Unis)

CARTANA AB (Suède)

READCOOR, INC (ÉTATS-UNIS)

Advanced Cell Diagnostics, Inc. (États-Unis)

Dovetail Genomics (États-Unis)

Novartis SA (Suisse)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (Allemagne)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Amgen Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Bayer SA (Allemagne)

Définition du marché mondial de la génomique spatiale

La génomique spatiale s’intéresse à l’étude de l’ensemble complet des commandes génétiques fournies par l’ADN pour détecter et diagnostiquer les cellules tumorales cancéreuses. La génomique spatiale est utilisée pour contrôler la maladie car elle fournit des données quantitatives sur l’expression des gènes. La génomique spatiale fournit en outre des informations sur la cartographie de visualisation de l’ADN et de l’ARN dans les composants tissulaires.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Technologie (hybridation in situ par fluorescence (FISH), imagerie d’ADN en direct basée sur la microscopie, outils de perturbation du génome, séquençage massivement parallèle, techniques biochimiques, autres), produit (instruments, consommables, logiciels), utilisateur final (recherche translationnelle, clients universitaires , clients de diagnostic, fabricant de produits pharmaceutiques, instituts gouvernementaux et centres universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat), application (diagnostics et profilage des maladies, découverte de médicaments, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), 10X Genomics (États-Unis), NanoString Technologies Inc. (États-Unis), Illumina Inc. (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), S2 Genomics, Inc. (États-Unis), Seven Bridges Genomics (États-Unis), CARTANA AB (Suède), READCOOR, INC (États-Unis), Advanced Cell Diagnostics, Inc. (États-Unis), Dovetail Genomics (États-Unis), Novartis AG (Suisse), Pfizer Inc. (États-Unis), Merck & Co., Inc. (Allemagne), Novo Nordisk A/S (Danemark), Amgen Inc. (États-Unis ), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni) et Bayer AG (Allemagne) Opportunités de marché Croissance de la prise de conscience des avantages du maintien de la santé personnelle Augmentation du taux d’incidence du cancer du sein Opportunités croissantes de recherche et développement

Dynamique du marché de la génomique spatiale

Conducteurs

Prévalence croissante du cancer

Le taux d’incidence croissant du cancer du sein dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’identification de l’hétérogénéité intra- et inter-tumorale dans le cancer du sein a élargi le champ de croissance du marché. Plus d’un million de cas par an sont observés en Inde et cette condition peut persister toute la vie si elle n’est pas traitée correctement.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour les progrès des technologies et des dispositifs médicaux renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , l’augmentation des investissements dans la génomique, l’avancement des outils génomiques, la demande croissante de techniques avancées pour l’étude des modèles spatiaux et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendre les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. élargir encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Portée du rapport :

Le rapport d’étude de marché de la génomique spatiale présente des profils d’entreprises systémiques qui illustrent comment les mouvements de plusieurs acteurs et marques clés stimulent le marché. En appliquant des modèles de meilleures pratiques et des méthodologies de recherche, une analyse complète du marché est effectuée dans le rapport d’étude de marché de classe mondiale pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations pour le succès de l’entreprise. Le rapport fournit également une analyse stratégique des études de marché et des informations commerciales observatrices sur les marchés les plus appropriés. De plus, ce rapport de marché offre une valeur CAGR. Des modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille ont été utilisés dans le rapport commercial crédible pour rassembler les données et effectuer une analyse de l’année de référence.

Contraintes / Défis Marché mondial de la génomique spatiale

D’autre part, les coûts élevés associés aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées, la répartition inégale des services médicaux, la pénurie de professionnels de la santé qualifiés et le manque de sensibilisation dans les économies arriérées devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, l’émergence de technologies alternatives, la couverture d’assurance limitée et la conformité réglementaire, ainsi que le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision. de 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la génomique spatiale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la génomique spatiale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la génomique spatiale

La pandémie de COVID-19 a essentiellement affecté le marché. Cela est dû au fait que la majorité des ressources de soins de santé visaient à répondre à la demande découlant des patients COVID-19. Le report des chirurgies non électives et des procédures de soins de santé non essentielles a encore fait dérailler le taux de croissance du marché en cette période de pandémie. La fermeture des installations de recherche et l’arrêt des projets des industries pharmaceutiques et biotechnologiques ont également fait dérailler le taux de croissance du marché. En outre, les restrictions imposées aux voyages en raison des réglementations de verrouillage ont encore plus remis en question le taux de croissance du marché au cours de cette période. Cependant, la période post-pandémique aidera à générer des bénéfices et des revenus en raison de l’augmentation de l’adoption de la génomique spatiale et de la transcriptomique pour profiler les autopsies de tissus COVID-19 ainsi que de l’augmentation de l’identification des biomarqueurs.

Développement récent

En août 2020, NanoString Technologies a lancé Cancer Transcriptome Atlas, un nouveau produit basé sur la plateforme GeoMx Digital Spatial Profiler (DSP) de la société qui est optimisée pour la lecture sur la technologie de séquençage de nouvelle génération (NGS) d’Illumina.

En février 2020, S2 Genomics a lancé le système Singulator 100 qui automatise le traitement d’échantillons de tissus solides en suspensions de cellules individuelles ou de noyaux avec des rendements élevés et à partir de petits échantillons pour une large gamme d’analyses biologiques et génomiques unicellulaires.

Portée du marché mondial de la génomique spatiale

Le marché de la génomique spatiale est segmenté en fonction de la technologie, de l’utilisateur final, du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Hybridation fluorescente in situ (FISH)

Imagerie d’ADN en direct basée sur la microscopie

Outils de perturbation du génome

Séquençage massivement parallèle

Techniques biochimiques

Autres

Sur la base de la technologie, le marché de la génomique spatiale est segmenté en hybridation in situ par fluorescence (FISH), imagerie d’ADN vivant basée sur la microscopie, outils de perturbation du génome, séquençage massivement parallèle, techniques biochimiques et autres.

Produit

Instruments

Consommables

Logiciel

Basé sur le produit, le marché de la génomique spatiale est segmenté en instruments, consommables et logiciels. Le segment d’instrument est divisé en mode et type. Le segment de mode est divisé en automatisé, semi-automatisé et manuel. Le type est segmenté en plates-formes de séquençage, IHC, microscopie , cytomètres en flux, spectroscopie de masse et autres. Le segment des logiciels est divisé en outils bioinformatiques, outils d’imagerie et bases de données de stockage et de gestion.

Utilisateur final

Recherche de traduction

Clients académiques

Clients diagnostiques

Fabricant pharmaceutique

Instituts gouvernementaux et centres universitaires

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Le segment des utilisateurs finaux du marché de la génomique spatiale est divisé en recherche translationnelle, clients universitaires, clients de diagnostic, fabricant pharmaceutique, instituts gouvernementaux et centres universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche sous contrat.

Application

Diagnostic et profilage des maladies

Découverte de médicament

Autres

Le segment d’application est divisé en diagnostics et profilage de maladies, découverte de médicaments et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la génomique spatiale

Le marché de la génomique spatiale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, utilisateur final, produit et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la génomique spatiale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la génomique spatiale en raison de la base solide d’établissements de santé, de l’utilisation généralisée des médicaments, de la fréquence croissante des maladies liées au mode de vie, de la prise de conscience croissante de l’essence du maintien d’une bonne santé et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, la disponibilité de marchés massifs inexploités, l’augmentation de l’occurrence du mode de vie maladies, un grand bassin de population et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.