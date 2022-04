Le marché de la génomique spatiale devrait connaître un TCAC de 9,40 % et monter en flèche pour atteindre 399,55 millions USD d’ici 2029

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la génomique spatiale a été structuré par des coéquipiers habiles et expérimentés qui travaillent dur pour une croissance absolue et le succès de l’entreprise. Le rapport mène des études et des analyses de marché pour fournir des données sur le marché lors de l’examen du développement de nouveaux produits, de la conception au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée dans ce rapport de marché par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit petite ou grande, pour commercialiser ses produits ou services.

L’étude de marché effectuée dans le rapport d’activité fiable aide à améliorer et à modifier les produits afin que les futurs produits présentent plus de satisfaction aux précieux clients. Une discussion exhaustive sur de nombreux sujets liés au marché dans le rapport aidera sûrement le client à étudier le paysage concurrentiel du marché. Les données collectées pour structurer ce rapport sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Un rapport d’étude de marché est préparé avec des statistiques détaillées et des informations d’étude de marché résultant en une forte croissance et une durabilité prospère sur le marché pour les entreprises.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la génomique spatiale devrait connaître un TCAC de 9,40 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 194,73 millions USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 399,55 millions USD d’ici 2029. Les « consommables » dominent le segment de produits du marché de la génomique spatiale en raison des applications croissantes de la génomique spatiale et de la transcriptomique dans divers domaines. tels que la découverte et le développement de médicaments et l’identification de biomarqueurs.

Obtenez un exemple de copie (comprenant la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures et le graphique) sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Spatial-Genomics-Market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la génomique spatiale sont:

Thermo Fisher Scientific Inc (EE. UU.)

10X Genómica (EE. UU.)

NanoString Technologies Inc (EE. UU.)

Illumina Inc. (États-Unis)

Laboratoires Bio-Rad, Inc. (EE. UU.)

QIAGEN (Hollande)

Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

S2 Genomics, Inc. (EE. UU.)

Sept Ponts Génomique (EE. UU.)

CARTANA AB (Suède)

READCOOR, INC (États-Unis)

Advanced Cell Diagnostics, Inc. (EE. UU.)

Génomique en queue d’aronde (EE. UU.)

Novartis SA (Suisse)

Pfizer inc. (EE. UU.)

Merck & Co., Inc. (Allemagne)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Amgen inc. (EE. UU.)

Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Bayer SA (Allemagne)

Définition du marché mondial de la génomique spatiale

La génomique spatiale s’intéresse à l’étude de l’ensemble des commandes génétiques fournies par l’ADN pour détecter et diagnostiquer les cellules tumorales cancéreuses. La génomique spatiale est utilisée pour surveiller la maladie car elle fournit des données quantitatives sur l’expression des gènes. La génomique spatiale fournit en outre des informations sur la cartographie de visualisation de l’ADN et de l’ARN dans les composants tissulaires.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 années historiques 2020 (personnalisable à 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Technologie (hybridation fluorescente in situ (FISH), imagerie de l’ADN vivant basée sur la microscopie, outils de perturbation du génome, séquençage massivement parallèle, techniques biochimiques, autres), produit (instruments, consommables, logiciels), utilisateur final (recherche translationnelle, clients universitaires, diagnostic clients, fabricant de produits pharmaceutiques, instituts gouvernementaux et centres universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat), application (diagnostic et profilage de maladies, découverte de médicaments, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couvert Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.), 10X Genomics (EE. UU.), NanoString Technologies Inc. (EE. UU.), Illumina Inc. (EE. UU.), Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.), QIAGEN (Países Bajos), Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.), F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza), S2 Genomics, Inc. (EE. UU.), Seven Bridges Genomics (EE. UU.), CARTANA AB (Suecia), READCOOR, INC (EE. UU.), Advanced Cell Diagnostics, Inc. (EE. UU.), Dovetail Genomics (EE. UU.), Novartis AG (Suiza), Pfizer Inc. (EE. UU.), Merck & Co., Inc. (Allemagne), Novo Nordisk A/S (Dinamarca), Amgen Inc. (EE. UU.)), Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.), GlaxoSmithKline plc (Reino Unido) et Bayer AG (Allemagne) opportunités de marché Sensibilisation accrue aux avantages du maintien de la santé personnelle. Augmentation du taux d’incidence du cancer du sein Opportunités croissantes de recherche et développement

Dynamique du marché de la génomique spatiale

Conducteurs

Augmentation de la prévalence du cancer

Le taux d’incidence croissant du cancer du sein dans le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché. L’identification de l’hétérogénéité intra- et intertumorale dans le cancer du sein a élargi la portée de la croissance du marché. Plus d’un million de cas sont observés chaque année en Inde et cette maladie peut être répandue à vie si elle n’est pas traitée correctement.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les concours de recherche et développement organisés pour les progrès des technologies et des dispositifs médicaux stimulent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les centres de santé

L’attention croissante portée à l’amélioration des conditions des établissements de santé et à l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important qui alimente la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats stratégiques et de collaborations entre acteurs publics et privés liés au financement et à l’application de technologies nouvelles et améliorées crée des opportunités de marché encore plus lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé des activités de recherche objectif, l’augmentation des investissements dans la génomique, l’avancement des outils génomiques, la demande croissante de techniques avancées pour l’étude des modèles spatiaux et l’augmentation des innovations et du développement de produits en raison des progrès technologiques à travers le monde. étendra les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le mode de vie malsain des personnes, le taux croissant de pénétration d’Internet, l’utilisation croissante des omiques spatiaux pour l’identification de biomarqueurs, le développement et la commercialisation de produits, et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmentera encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Portée du rapport :

Génomique spatiale Le rapport d’étude de marché montre des profils systémiques d’entreprises illustrant comment les mouvements de divers acteurs et marques clés animent le marché. En appliquant les modèles de meilleures pratiques et les méthodologies de recherche, une analyse de marché complète est effectuée dans le rapport d’étude de marché de classe mondiale pour s’assurer que le rapport fournit une segmentation précise du marché et des informations sur le succès de l’entreprise. Le rapport fournit également une analyse stratégique des études de marché et des informations commerciales observées sur les marchés les plus appropriés. En outre, ce rapport de marché offre une valeur CAGR. Des modules de collecte de données de grande taille ont été utilisés dans le rapport commercial crédible pour collecter des données et effectuer une analyse de l’année de référence.

Pour plus d’informations sur l’analyse du marché, consultez le résumé du rapport de recherche sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spatial-genomics-market

Contraintes / défis du marché mondial de la génomique spatiale

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées, la répartition inégale des services médicaux, la pénurie de professionnels de la santé qualifiés et le manque de sensibilisation dans les économies arriérées devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence d’un scénario de remboursement favorable et de la pénétration de la technologie dans les économies en développement, l’émergence de technologies alternatives, une couverture d’assurance et une conformité réglementaire limitées, ainsi que le manque d’infrastructures adéquates dans les pays en développement devraient mettre à l’épreuve le marché. dans la période de prévision. de 2022-2029.

Este informe de mercado de genómica espacial proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la génomique spatiale, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé des analystes . , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la génomique spatiale

La pandémie de COVID-19 a essentiellement affecté le marché. En effet, la plupart des ressources de santé visaient à répondre à la demande provenant des patients atteints de COVID-19. Le report des chirurgies non électives et des procédures de soins de santé non essentielles a encore fait dérailler le taux de croissance du marché en cette période de pandémie. La fermeture d’installations de recherche et la suspension de projets dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques ont également fait dérailler le taux de croissance du marché. De plus, les restrictions imposées aux voyages en raison des réglementations de verrouillage ont encore remis en question le taux de croissance du marché au cours de cette période. Cependant,

développement récent

En août 2020, NanoString Technologies a lancé Cancer Transcriptome Atlas, un nouveau produit basé sur la plateforme GeoMx Digital Spatial Profiler (DSP) de la société qui est optimisée pour la lecture sur la technologie de séquençage de nouvelle génération (NGS) d’Illumina.

En février 2020, S2 Genomics a lancé le système Singulator 100 qui automatise le traitement d’échantillons de tissus solides en noyaux ou en suspensions unicellulaires à haut débit et à partir de petits échantillons pour une large gamme d’analyses biologiques et génomiques unicellulaires.

Étendue du marché mondial de la génomique spatiale

Le marché de la génomique spatiale est segmenté en fonction de la technologie, de l’utilisateur final, du produit et de l’application. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Hybridation fluorescente in situ (FISH)

Imagerie d’ADN vivant basée sur la microscopie

Outils de perturbation du génome

séquençage massivement parallèle

Techniques biochimiques

Autres

Sur la base de la technologie, le marché de la génomique spatiale est segmenté en hybridation in situ fluorescente (FISH), imagerie d’ADN vivant basée sur la microscopie, outils de perturbation du génome, séquençage massivement parallèle, techniques biochimiques et autres.

Produit

Instruments

consommables

Logiciel

Sur la base du produit, le marché de la génomique spatiale est segmenté en instruments, consommables et logiciels. Le segment d’instrument est divisé en mode et type. Le segment de mode est divisé en automatique, semi-automatique et manuel. Le type est segmenté sur des plateformes de séquençage, IHC, microscopie , cytomètres en flux, spectroscopie de masse, et autres. Le segment des logiciels est divisé en outils bioinformatiques, outils d’imagerie et bases de données de stockage et de gestion.

Utilisateur final

Recherche de traduction

Clientèle académique

Clients diagnostiques

fabricant pharmaceutique

Instituts gouvernementaux et centres universitaires

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Organismes de recherche sous contrat

Le segment des utilisateurs finaux du marché de la génomique spatiale est divisé en recherche translationnelle, clients universitaires, clients de diagnostic, fabricants de produits pharmaceutiques, instituts gouvernementaux et centres universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche sous contrat.

Application

Diagnostic et profilage de la maladie

découverte de médicament

Autres

Le segment des applications est divisé en diagnostic et profilage des maladies, découverte de médicaments et autres.

Analyse/perspectives du marché régional de la génomique spatiale

Le marché de la génomique spatiale est analysé, et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, technologie, utilisateur final, produit et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la génomique spatiale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la génomique spatiale en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’utilisation généralisée des médicaments, de l’incidence croissante des maladies liées au mode de vie, de la prise de conscience croissante de l’essence du maintien d’une bonne santé et de l’augmentation du nombre d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de la disponibilité de marchés de masse inexploités, de l’augmentation du mode de vie les maladies, l’importante population et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la génomique spatiale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la génomique spatiale, l’impact de la technologie qui utilise des courbes de ligne de vie et le l’évolution des scénarios réglementaires des soins médicaux et son impact. sur le marché de la génomique spatiale. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande actuelle du marché de la génomique spatiale ?

Quel est le taux de croissance du marché Space Genomics?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché de la génomique spatiale?

Quels pays les données sont couvertes par le marché de la génomique spatiale?

Quels sont les principaux pointeurs de données couverts dans le rapport sur le marché de la génomique spatiale?

Détails complets du rapport avec table des matières et chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Spatial-Genomics-Market

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.