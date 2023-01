Le marché de la génomique grand public est susceptible de saisir le TCAC de 30,4% d’ici 2028, la taille, la part, les principaux moteurs de croissance, les tendances, les défis et le paysage concurrentiel

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché de la génomique grand public devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 30,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le financement croissant des acteurs du marché soutenir les opérations basées sur la génomique grand public contribuera à accélérer la croissance du marché de la génomique grand public.

Scénario de marché :

La génomique des consommateurs comprenait le nombre de données ADN des consommateurs qui aident à fournir des informations vitales liées à l’ascendance, à la réponse aux médicaments et à la sensibilité aux maladies. Un patient peut acheter un test génétique en ligne, puis recevoir un kit de test par la poste et prélever un échantillon d’ADN à son domicile. Les patients recevront les résultats à domicile et n’ont pas besoin des conseils d’un conseiller en génétique ou d’un médecin. De plus, il existe de plus en plus d’applications de la génomique des consommateurs dans l’analyse génétique du mode de vie, de l’alimentation, des plans nutritionnels, des tests prénataux non invasifs, de la recherche sportive, du dépistage des porteurs, etc.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la génomique grand public au cours de la période de prévision sont la demande croissante de génomique personnalisée et l’accès croissant au service DTC en raison de la diminution du taux de génotypage. En outre, les investissements croissants des entreprises dans la génomique grand public et l’intérêt croissant des consommateurs et des médecins pour les kits DTC et leurs conséquences devraient en outre propulser la croissance du marché de la génomique grand public.

Étendue du marché de la génomique grand public et taille du marché

Le marché de la génomique grand public est segmenté en fonction de l’application, de la technologie, du produit et du service. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des applications, le marché de la génomique grand public est segmenté en liens génétiques, diagnostics, mode de vie, bien-être et nutrition, ascendance, santé reproductive, médecine personnalisée et tests pharmacogénétiques, nutrition et santé sportives, autres.

Sur la base de la technologie, le marché de la génomique grand public est segmenté en PCR, séquençage, microréseau, extraction et purification d’acide nucléique, autres technologies.

Sur la base du produit et du service, le marché de la génomique grand public est segmenté en consommables, systèmes et logiciels, services.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la génomique grand public sont 23andMe, Inc., Gene by Gene, Mapmygenome – Know Yourself, Color Genomics, Inc., Helix OpCo LLC, MyHeritage Ltd, Pathway Genomics, Veritas Genetics, Myriad Genetics, Inc., Illumina, Inc., Xcode Life, Diagnomics, Inc., Toolbox Genomics, Thermo Fisher Scientific Inc, QIAGEN, Eurofins Scientific, Genomic Health, Invitae Corporation, Nebula Genomics, PerkinElmer Inc., Oxford Nanopore Technologies., entre autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Principaux points saillants de ce rapport sur le marché de la génomique grand public :

-Taux de croissance

-Prédiction de la rémunération -Graphique de consommation

-Taux de

concentration du marché -Concurrents du secteur secondaire -Structure

concurrentielle

-Contraintes majeures -Inducteurs du marché -Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle -Tendances actuelles du marché -Analyse de la concentration du marché

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Consumer Genomics

Le paysage concurrentiel du marché de la génomique grand public fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la génomique grand public.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

À quel taux de croissance le marché devrait-il croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028?

Quelles sont les principales opportunités du marché ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quels pays les données sont couvertes dans le rapport ?

