Le marché de la génomique grand public est en croissance avec un TCAC de 30,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028

Le marché de la génomique grand public devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 30,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le financement croissant des acteurs du marché soutenir les opérations basées sur la génomique grand public contribuera à accélérer la croissance du marché de la génomique grand public.

Obtenez un exemple de copie du rapport pour comprendre la construction du rapport total (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-consumer-genomics -marché

Scénario de marché du marché de la génomique grand public

La génomique des consommateurs comprenait le nombre de données ADN des consommateurs qui aident à fournir des informations vitales liées à l’ascendance, à la réponse aux médicaments et à la sensibilité aux maladies. Un patient peut acheter un test génétique en ligne, puis recevoir un kit de test par la poste et prélever un échantillon d’ADN à son domicile. Les patients recevront les résultats à domicile et n’ont pas besoin des conseils d’un conseiller en génétique ou d’un médecin. De plus, il existe de plus en plus d’applications de la génomique des consommateurs dans l’analyse génétique du mode de vie, de l’alimentation, des plans nutritionnels, des tests prénataux non invasifs, de la recherche sportive, du dépistage des porteurs, etc.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la génomique grand public au cours de la période de prévision sont la demande croissante de génomique personnalisée et l’accès croissant au service DTC en raison de la diminution du taux de génotypage. En outre, les investissements croissants des entreprises dans la génomique grand public et l’intérêt croissant des consommateurs et des médecins pour les kits DTC et leurs conséquences devraient en outre propulser la croissance du marché de la génomique grand public.

D’autre part, les préoccupations cliniques et éthiques croissantes concernant l’utilisation des produits DTC et le traitement personnalisé, les normes strictes liées à l’utilisation des tests génétiques DTC et l’absence d’adoption de tests génétiques à domicile en raison des résultats ambigus sont en outre estimés à entraver la croissance du marché de la génomique grand public dans un proche avenir.

Le rapport sur le marché de la génomique des consommateurs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la génomique grand public, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

TOP ACTEURS CLÉS du marché de la génomique grand public

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la génomique grand public sont 23andMe, Inc., Gene by Gene, Mapmygenome – Know Yourself, Color Genomics, Inc., Helix OpCo LLC, MyHeritage Ltd, Pathway Genomics, Veritas Genetics, Myriad Genetics, Inc., Illumina, Inc., Xcode Life, Diagnomics, Inc., Toolbox Genomics, Thermo Fisher Scientific Inc, QIAGEN, Eurofins Scientific, Genomic Health, Invitae Corporation, Nebula Genomics, PerkinElmer Inc., Oxford Nanopore Technologies., entre autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Obtenez la dernière table des matières de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-consumer-genomics-market

Portée du rapport :

Marché de la génomique grand publicLe rapport présente une gamme de segments liés à cette industrie et à ce marché avec une recherche et une analyse complètes. Le rapport donne des idées sur divers inhibiteurs ainsi que sur les facteurs de motivation du marché des produits de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations précises. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT. Le rapport d’analyse de l’industrie propose une analyse complète et intelligente de la concurrence, de la segmentation, de la dynamique et de l’avancement géographique du marché mondial. Cette étude de marché a été analysée et prend en compte le TCAC du marché, la valorisation, le volume, les revenus (historiques et prévisionnels), les ventes (actuelles et futures) et d’autres facteurs clés liés au marché.

Étendue du marché de la génomique grand public et taille du marché

Le marché de la génomique grand public est segmenté en fonction de l’application, de la technologie, du produit et du service. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des applications, le marché de la génomique grand public est segmenté en liens génétiques, diagnostics, mode de vie, bien-être et nutrition, ascendance, santé reproductive, médecine personnalisée et tests pharmacogénétiques, nutrition et santé sportives, autres.

Sur la base de la technologie, le marché de la génomique grand public est segmenté en PCR, séquençage, microréseau, extraction et purification d’acide nucléique, autres technologies.

Sur la base du produit et du service, le marché de la génomique grand public est segmenté en consommables, systèmes et logiciels, services.

Analyse au niveau du pays du marché de la génomique des consommateurs

Le marché de la génomique grand public est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, application, technologie et produit et service, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la génomique grand public sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la génomique grand public en raison de la croissance des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la médecine de précision. De plus, l’acceptation de diverses stratégies par des acteurs clés pour offrir des solutions génomiques efficaces stimulera davantage la croissance du marché de la génomique grand public dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance significative du marché de la génomique grand public dans les années à venir.

La section par pays du rapport sur le marché de la génomique grand public fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Obtenez plus d’informations sur ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-consumer-genomics-market

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la génomique grand public vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des services de tests analytiques de santé, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de santé et leur impact sur le marché des services de tests analytiques en santé. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Consumer Genomics

Le paysage concurrentiel du marché de la génomique grand public fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la génomique grand public.

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

Médicament contre l’infection par le virus Ebola : perspective de l’industrie, analyse complète, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028 | Johnson & Johnson Private Limited, GlaxoSmithKline plc, Novavax, GeoVax

Progrès technologiques du marché des capteurs cérébraux sans fil à surveiller dans un avenir proche – Analyse globale de l’industrie 2028

Marché de la chirurgie robotique en urologie 2021 – Analyse mondiale de l’industrie, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2028

Dernière étude du marché européen de la maintenance des équipements médicaux sur l’analyse de segmentation, les principaux acteurs et les tendances de l’industrie jusqu’en 2028

Taille, part et prévisions du marché de la formation en soins infirmiers 2028 | Segmentation, informations clés et profils d’entreprise

Part de marché des applications de fitness Croissance, taille, statistiques, opportunités et prévisions de l’industrie dans le monde jusqu’en 2028

Marché américain des drogues psychédéliques: perspective de l’industrie, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

https://www.marketwatch.com/press-release/car-t-therapy-treatment-market-trends-drivers-restraints-opportunities-future-prospects-2021-2028-2022-02-11?mod=search_headline

Marché de l’analyse unicellulaire Analyse approfondie du paysage concurrentiel Résumé Facteurs de développement 2028 | Agilent Technologies Inc., Fluxion Biosciences, Laboratoires Bio-Rad Inc., BD

Analyseurs d’haleine Marché 2028 | Paysage des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et croissance future

Analyse topique du marché des médicaments par applications, technologies émergentes, dernières innovations, principales tendances, demande croissante et opportunités futures jusqu’en 2028

Marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Aperçu analytique du marché des solvants de chromatographie, analyse, facteurs de croissance, demande et prévisions des tendances jusqu’en 2028

Marché américain des rayons X ambulatoires: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Marché nord-américain de la maintenance des équipements médicaux par entreprises, applications, croissance de l’industrie, taille, part, tendance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2029

Marché des orthobiologiques en Amérique du Nord 2021 | Développement clé à observer États de l’industrie et perspectives d’ici 2028 | SeaSpine, NuVasive, Inc, Bioventus., Kuros Biosciences., RTI Surgical

Taille du marché du traitement CADASIL, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et prévisions jusqu’en 2028