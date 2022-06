Le marché de la génétique animale enregistrera une forte croissance d’ici la fin 2029

Un rapport fiable sur le marché de la génétique animale a été organisé avec les informations et les analyses les plus récentes pour offrir un maximum d’avantages à l’ industrie de la génétique animale . Le rapport à grande échelle peut être utilisé à la fois par les acteurs établis et les nouveaux acteurs du secteur pour une compréhension complète du marché. En outre, ce rapport comprend également des données historiques, les tendances actuelles et futures du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. La portée de la génétique animale mondialeLe rapport d’étude de marché comprend des recherches sur l’industrie, des informations sur les clients, la taille et les prévisions du marché, une analyse de la concurrence, une stratégie d’entrée sur le marché, des tendances en matière de prix, des tendances en matière de durabilité, des tendances en matière d’innovation, de l’évolution technologique et de l’évaluation des canaux de distribution.

Analyse et taille du marché mondial de la génétique animale

On estime que le marché de la génétique animale augmentera rapidement au cours de la période de prévision. L’un des piliers du développement de l’élevage est la génétique animale (santé animale adjacente, nutrition animale et problèmes d’élevage tels que le logement). Il s’agit d’un vaste domaine qui comprend des activités locales, nationales, régionales et mondiales, allant de la caractérisation à la conservation en passant par le développement génétique. Les mesures prises pour réduire la perte de variété génétique dans les populations de bétail, telles que la conservation des races de l’extinction, sont appelées conservation des ressources génétiques animales. Par conséquent, ces facteurs augmenteront la demande de génétique animale sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la génétique animale était évalué à 5,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,16 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,25% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Principaux points couverts dans le rapport :

Les points abordés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché de la génétique animale qui sont impliqués sur le marché tels que les fabricants, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc.

Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’approvisionnement, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils réalisent sont également inclus dans le rapport.

Les facteurs de croissance du marché Génétique animale sont discutés en détail et les différents utilisateurs finaux du marché sont expliqués en détail.

Des données et des informations par fabricant, par région, par type, par application, etc., et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées en fonction d’exigences spécifiques.

Le rapport sur le marché de la génétique animale contient l’analyse SWOT du marché de la génétique animale. Enfin, le rapport contient la conclusion.

Les principaux fabricants du rapport sur le marché de la génétique animale sont

NEOGEN CORPORATION (États-Unis), Genus (Royaume-Uni), URUS (États-Unis), EW Group (Allemagne), Groupe Grimaud (France), Topigs Norsvin (Pays-Bas), Zoetis (États-Unis), Envigo (États-Unis), Hendix Genetics BV (Pays-Bas) , Animal Genetics Inc. (États-Unis), VetGen (États-Unis), DanBre (Danemark), Tropical Bovine Genetics (Inde), Trans Ova Genetics (États-Unis), Inguran LLC dba STgenetics (États-Unis), Semex (Canada), Cobb-Vantress … …….

Portée du marché mondial de la génétique animale

Le marché de la génétique animale est segmenté en fonction des produits, du matériel génétique et des services. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

la volaille

Porcin

Bovine

Canin

Les autres

Sur la base du produit, le marché de la génétique animale est segmenté en volaille , porcin, bovin, canin et autres.

Matériel génétique

Sperme

Embryon

Sur la base du matériel génétique, le marché de la génétique animale est segmenté en semence et en embryon. Le sperme est ensuite segmenté en bovins, porcins, canins, équins, autres. D’autres sont encore segmentés en chèvres et moutons. L’embryon est ensuite segmenté en bovin, équin, autres. D’autres sont en outre segmentés en chèvre, porc et mouton.

Prestations de service

Typage ADN

Tests de traits génétiques

Tests de maladies génétiques

Les autres

Sur la base des services, le marché de la génétique animale est segmenté en typage ADN, tests de traits génétiques, tests de maladies génétiques, etc.

Rapport sur le marché de la génétique animale segmenté dans ces régions: –

Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud.

Table des matières détaillée du rapport mondial sur le marché de la génétique animale 2022

Chapitre 1 Aperçu du marché de la génétique animale

1.1 Définition de la génétique animale

1.2 État et perspectives de la taille du marché mondial de la génétique animale (2011-2028)

1.3 Comparaison de la taille du marché mondial de la génétique animale par région (2011-2028)

1.4 Comparaison de la taille du marché mondial de la génétique animale par type (2011-2028)

1.5 Comparaison de la taille du marché mondial de la génétique animale par application (2011-2028)

1.6 Comparaison de la taille du marché mondial de la génétique animale par canal de vente (2011-2028)

1.7 Dynamique du marché de la génétique animale (impacts du COVID-19)

Chapitre 2 Analyse des segments de marché de Génétique animale par joueur

2.1 Ventes mondiales de Génétique animale et part de marché par joueur (2018-2022)

2.2 Revenus mondiaux de Génétique animale et part de marché par joueur (2018-2022)

2.3 Prix moyen mondial de Génétique animale par joueur (2018-2022)

2.4 Situation et tendances de la concurrence des joueurs

2.5 Conclusion du segment par joueur

Chapitre 3 Analyse des segments de marché de la génétique animale par type

3.1 Marché mondial de la génétique animale par type

3.2 Ventes mondiales de Génétique animale et part de marché par type (2011-2022)

3.3 Revenus mondiaux de Génétique animale et part de marché par type (2011-2022)

3.4 Prix moyen mondial de la génétique animale par type (2011-2022)

3.5 Principaux acteurs de la génétique animale par type en 2022

3.6 Conclusion du segment par type

Chapitre 4 Analyse des segments de marché de la génétique animale par application

4.1 Marché mondial de la génétique animale par application

4.2 Revenus mondiaux de Génétique animale et part de marché par application (2011-2022)

4.3 Principaux consommateurs de génétique animale par application en 2022

4.4 Conclusion du segment par application

Chapitre 5 Analyse des segments de marché de la génétique animale par canal de vente

5.1 Marché mondial de la génétique animale par canal de vente

5.1.1 Canal direct

5.1.2 Canal de diffusion

5.2 Revenus mondiaux de Génétique animale et part de marché par canal de vente (2011-2022)

5.3 Principaux distributeurs / revendeurs de Génétique animale par canal de vente en 2022

5.4 Conclusion du segment par canal de vente

Chapitre 6 Analyse des segments de marché de la génétique animale par région

6.1 Taille du marché mondial de la génétique animale et TCAC par région (2011-2028)

6.2 Ventes mondiales de Génétique animale et part de marché par région (2011-2022)

6.3 Revenus mondiaux de Génétique animale et part de marché par région (2011-2022)

6.4 Amérique du Nord

6.5 Europe

6.6 Asie-Pacifique

6.7 Amérique du Sud

6.8 Moyen-Orient et Afrique

6.9 Conclusion du segment par région

Chapitre 7 Profil des principaux acteurs de la génétique animale

Chapitre 8 Analyse en amont et en aval de la génétique animale

8.1 Chaîne industrielle de la génétique animale

8.2 En amont de la génétique animale

8.3 En aval de la génétique animale

A continué….

