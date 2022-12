Le marché de la génétique animale devrait croître de 11,16 milliards USD à un TCAC de 9,25 % au cours de la période de prévision 2029

Un rapport de recherche mondial sur les Marché de la génétique animale est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances du marché existantes, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

On estime que le marché de la génétique animale augmentera rapidement au cours de la période de prévision. L’un des piliers du développement de l’élevage est la génétique animale (santé animale adjacente, nutrition animale et problèmes d’élevage tels que le logement). Il s’agit d’un vaste domaine qui comprend des activités locales, nationales, régionales et mondiales, allant de la caractérisation à la conservation en passant par le développement génétique. Les mesures prises pour réduire la perte de variété génétique dans les populations de bétail, telles que la conservation des races de l’extinction, sont appelées conservation des ressources génétiques animales . Par conséquent, ces facteurs augmenteront la demande de génétique animale sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la génétique animale était évalué à 5,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,16 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,25% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

La génétique animale est un domaine de la génétique qui étudie l’apparence, la reproduction et la couleur des animaux. Il est basé sur des concepts génétiques standard et utilise principalement des approches génétiques générales telles que les méthodes hybrides, cytologiques, de population, ontogénétiques, statistiques et jumelles. Les modèles d’hérédité, la physiologie et les caractéristiques biochimiques sont tous identifiés à l’aide d’une analyse hybride. L’animal a son propre héritage distinct de traits en raison de son énorme nombre de chromosomes. Le lien entre ces gènes et la productivité, la fertilité et la viabilité des animaux est un axe clé de la recherche dans cette discipline.

Dynamique du marché de la génétique animale

Conducteurs

Accent accru sur l’identification de races supérieures résistantes aux maladies

L’attention croissante portée à l’identification de races supérieures résistantes aux maladies amortira le taux de croissance du marché . Des chercheurs dans le domaine de la génétique animale ont découvert des caractéristiques à l’intérieur des gènes qui contribuent à la santé, à la croissance et à la capacité des animaux à consommer des nutriments . Ces percées génétiques augmentent la production tout en réduisant l’impact environnemental. Près d’un milliard de personnes dépendent du bétail et des animaux pour leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance, et le bétail et les animaux représentent environ 40 % de la production agricole mondiale. Par conséquent, l’étude de la génétique animale pour identifier et produire des races résistantes aux maladies est essentielle pour la population croissante.

Augmentation de la consommation de protéines d’origine animale et de produits laitiers.

Le marché de la génétique animale est porté par l’augmentation de la consommation de protéines d’origine animale et de produits laitiers. Les humains tirent leurs protéines et leur calcium principalement du bétail et de la volaille. Le bœuf, le veau, les produits laitiers et les œufs sont parmi les aliments les plus populaires, et la demande pour ces produits devrait augmenter considérablement.

En outre, la demande croissante d’animaux de compagnie sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de la génétique animale. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du nombre de la population mondiale sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de la génétique animale. En outre, l’augmentation du service génétique pour prévenir les maladies génétiques et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché de la génétique animale.

Des opportunités

Adoption croissante de l’élevage sélectif chez les animaux

De plus, l’adoption croissante de l’élevage sélectif chez les animaux profitera à la croissance de la génétique animale. Le typage ADN est utilisé pour identifier et contrôler la paternité des animaux domestiques. Il est également utilisé pour diagnostiquer des problèmes génétiques et déterminer le sexe des animaux, ce qui contribue à stimuler la croissance du segment. En outre, à mesure que l’élevage sélectif pour les qualités souhaitables devient plus largement accepté, la demande de services de génétique animale augmentera, entraînant une augmentation du marché.

De plus, l’accent croissant des fabricants sur l’adoption de technologies de pointe et l’augmentation du nombre d’activités de recherche et développement offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la génétique animale au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial de la génétique animale

Le marché de la génétique animale est segmenté en fonction des produits, du matériel génétique et des services. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

la volaille

Porcin

Bovine

Canin

Autres

Matériel génétique

Sperme

Embryon

Prestations de service

Typage ADN

Tests de traits génétiques

Tests de maladies génétiques

Autres

Analyse / aperçus régionaux du marché de la génétique animale

Le marché de la génétique animale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, matériel génétique et services, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la génétique animale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la génétique animale en raison des principaux acteurs clés et des besoins croissants en protéines animales dans cette région. De plus, l’acceptation croissante des technologies de pointe en génétique animale et le secteur reconnu de l’élevage feront prospérer le taux de croissance du marché dans cette région.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre d’installations de soins pour animaux, tant dans les hôpitaux vétérinaires que dans les centres communautaires de cette région. Parallèlement à cela, la demande croissante de tests efficaces et d’autres commodités héréditaires pour tester les maladies héréditaires chez les animaux stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la génétique animale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la génétique animale, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact. sur le marché de la génétique animale. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Génétique animale

Le paysage concurrentiel du marché Génétique animale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la génétique animale.

Certains des acteurs majeurs du marché de la génétique animale NEOGEN CORPORATION (US), Genus (UK), URUS (US), EW Group (Allemagne), Groupe Grimaud (France), Topigs Norsvin (Pays-Bas), Zoetis (US), Envigo (États-Unis), Hendix Genetics BV (Pays-Bas), Animal Genetics Inc. (États-Unis), VetGen (États-Unis), DanBre (Danemark), Tropical Bovine Genetics (Inde), Trans Ova Genetics (États-Unis), Inguran LLC dba STgenetics (États-Unis ), Semex (Canada), Cobb-Vantress (États-Unis), Milk Source (États-Unis), Eurogene AI Services (Irlande), CRV Holding BV (Pays-Bas), EW Nutrition GmbH (Allemagne), Trans Ova Genetics. (États-Unis), Beacon Automation Pty Ltd. (Australie), Cogent (États-Unis), Genex Services, LLC (États-Unis), ABS GLOBAL, INC. (États-Unis), Anicam Enterprises Inc. (États-Unis) et Milk Source. (États-Unis), entre autres.

Méthodologie de recherche : marché mondial de la génétique animale

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

