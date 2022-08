Le marché de la génétique animale devrait atteindre 11,16 milliards de dollars et enregistrer un TCAC de 9,25 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché de la génétique animale est un domaine de la génétique qui étudie l’apparence, la reproduction et la couleur des animaux. Il est basé sur des concepts génétiques standards et emploie principalement des approches génétiques générales telles que les méthodes hybrides, cytologiques, populationnelles, ontogénétiques, statistiques et gémellaires. Les modèles d’hérédité, la physiologie et les caractéristiques biochimiques sont identifiés par une analyse hybride. L’animal a son propre héritage distinctif de traits en raison de son énorme nombre de chromosomes. Le lien entre ces gènes et la productivité, la fertilité et la viabilité des animaux est un axe clé de la recherche dans cette discipline.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la génétique animale était évalué à 5,5 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 11,16 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,25% sur la période de prévision 2022 à 2029 Le rapport de marché préparé par l’étude de marché Data Bridge L’équipe comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché de la génétique animale

Conducteurs

Accent accru sur l’identification des races supérieures résistantes aux maladies

L’accent de plus en plus mis sur l’identification de races supérieures résistantes aux maladies ralentira le taux de croissance du marché . Des chercheurs dans le domaine de la génétique animale ont découvert des caractéristiques dans les gènes qui favorisent la santé, la croissance et la capacité des animaux à consommer de la nourriture . Ces avancées génétiques augmentent la production et réduisent l’impact environnemental. Près d’un milliard de personnes dépendent du bétail et des animaux pour leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance, et le bétail et les animaux représentent environ 40 % de la production agricole mondiale.En conséquence, l’étude de la génétique animale pour identifier et produire des races résistantes aux maladies est essentielle à la population croissante.

Augmentation de la consommation de protéines animales et de produits laitiers.

Le marché de la génétique animale est porté par l’augmentation de la consommation de protéines animales et de produits laitiers. Les humains tirent leurs protéines et leur calcium principalement du bétail et de la volaille. Le bœuf, le veau, les produits laitiers et les œufs figurent parmi les aliments les plus populaires, et la demande pour ces produits devrait augmenter considérablement.

De plus, la demande croissante d’animaux de compagnie sera un facteur majeur influençant la croissance du marché de la génétique animale. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et le nombre croissant de la population mondiale sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de la génétique animale. De plus, l’augmentation du service génétique pour prévenir les maladies génétiques et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui augmenteront encore la croissance du marché de la génétique animale.

Opportunités

Adoption croissante de l’élevage sélectif chez les animaux

De plus, l’adoption croissante de l’élevage sélectif chez les animaux profitera à la croissance de la génétique animale. Le typage ADN est utilisé pour identifier et contrôler la paternité des animaux domestiques. Il est également utilisé pour diagnostiquer les problèmes génétiques et déterminer le sexe des animaux, ce qui contribue à alimenter la croissance du segment. De plus, à mesure que l’élevage sélectif pour les qualités souhaitables devient plus largement accepté, la demande de services de génétique animale augmentera, ce qui entraînera une augmentation du marché.

En outre, l’accent croissant des fabricants sur l’adoption de technologies de pointe et l’augmentation du nombre d’activités de recherche et développement offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la génétique animale au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial de la génétique animale

Le marché de la génétique animale est segmenté en fonction des produits, du matériel génétique et des services. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Volaille

Porcin

Bovine

Canin

Les autres

Sur la base du produit, le marché de la génétique animale est segmenté en volailles , porcs, bovins, canidés et autres.

Matériel génétique

Sperme

Embryon

Sur la base du matériel génétique, le marché de la génétique animale est segmenté en semence et en embryons. Le sperme est ensuite segmenté en bovins, porcins, canins, équins et autres. D’autres sont encore segmentés en chèvres et moutons. L’embryon est ensuite segmenté en bovins, équins et autres. D’autres sont encore segmentés en chèvres, porcs et moutons.

Prestations de service

typage ADN

Test de traits génétiques

Test de maladies génétiques

Les autres

Analyse/perspectives du marché régional de la génétique animale

Le marché de la génétique animale est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, produit, matériel génétique et services, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la génétique animale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la génétique animale en raison des principaux acteurs clés et du besoin croissant en protéines animales dans cette région. De plus, l’acceptation croissante des technologies de pointe en génétique animale et le secteur de l’élevage renommé stimuleront le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des installations de soins aux animaux, à la fois dans les hôpitaux vétérinaires et les centres communautaires de cette région. Parallèlement à cela, la demande croissante de tests efficaces et d’autres commodités héréditaires pour tester les maladies héréditaires chez les animaux stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la génétique animale

Le paysage concurrentiel du marché Génétique animale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’approche des entreprises concernant le marché de la génétique animale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la génétique animale sont NEOGEN CORPORATION (États-Unis), Genus (Royaume-Uni), URUS (États-Unis), EW Group (Allemagne), Groupe Grimaud (France), Topigs Norsvin (Pays-Bas), Zoetis (États-Unis) , Envigo (États-Unis), Hendix Genetics BV (Pays-Bas), Animal Genetics Inc. (États-Unis), VetGen (États-Unis), DanBre (Danemark), Tropical Bovine Genetics (Inde), Trans Ova Genetics (États-Unis), Inguran LLC dba STgenetics (États-Unis), Semex (Canada), Cobb-Vantress (États-Unis), Lait Source (États-Unis), Eurogene AI Services (Irlande), CRV Holding BV (Pays-Bas), EW Nutrition GmbH (Allemagne), Trans Ova Genetics. (États-Unis), Beacon Automation Pty Ltd . (Australie), Cogent (États-Unis), Genex Services, LLC (États-Unis), ABS GLOBAL, INC. (États-Unis), Anicam Enterprises Inc. (États-Unis) et Milk Source.(États-Unis), entre autres.

