Le marché de la gélatine atteindra 687,01 millions USD d’ici 2028

Le marché de la gélatine devrait atteindre 4,42 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à l’utilisation croissante de la gélatine dans plusieurs industries d’utilisateurs finaux telles que l’alimentation et les boissons, la médecine et les soins de santé. La demande croissante d’aliments accessibles, l’influence croissante de la production pharmaceutique fortifiant la nutrition, sont des facteurs moteurs cruciaux qui stimulent la croissance du marché.

La principale source de gélatine est une forme de collagène qui peut être obtenue à partir de plusieurs sources animales, notamment les os de bovins, les peaux de bovins, la peau de porc et le poisson. Ce type de collagène animal facilite la consommation de comprimés et de gélules sans effort. Le produit est utilisé comme agent gélifiant dans diverses applications, notamment les nutraceutiques, les aliments et les boissons, les soins personnels, les soins de santé et la photographie. La gélatine est également utilisée dans la production d’une large gamme de produits pharmaceutiques, notamment des substituts de volume sanguin, des pansements et des éponges homéostatiques.

L’Europe représente la plus grande part de 32,10% du marché de la gélatine en 2020. La raison de la croissance notable est due à la demande croissante d’aliments et de boissons fonctionnels et de produits nutritionnels ainsi qu’aux entreprises pharmaceutiques en développement. De plus, la grande disponibilité des matières premières, ainsi que la présence d’une fabrication cruciale de gélatine, ajoutent de la valeur à la croissance du marché de la gélatine dans la région.

Obtenez un exemple de rapport sur https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1261

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La gélatine joue un rôle indispensable dans une grande variété de produits alimentaires. Dans les produits de boulangerie, il occupe une position unique ; il aide à équilibrer la limite de liquide de plusieurs articles de cuisine de pâtisserie comme les garnitures à la crème, le glaçage, les enrobages et les guimauves. Il est utilisé avec des fixations fouettées et des mousses pour ses fonctions d’équilibrage et de battage. Il est utilisé dans les aliments en conserve comme les jambons pour solidifier les jus qui sont suspendus entre les étapes de préparation.

Le marché des aliments et boissons du segment des applications représente la plus grande part de marché de 31,50 % en 2020 et devrait atteindre 1,40 milliard USD d’ici 2028 à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision, en raison d’une vaste gamme d’applications dans l’alimentation. et valeur nutritive essentielle.

La gélatine est une source de protéines dynamique et est donc utilisée avec des produits alimentaires et des boissons fonctionnels et nutritifs. La demande croissante d’aliments et de boissons nutritifs a stimulé le besoin de gélatine.

Le marché de la peau bovine représente la plus grande part de marché de 29,29 % en 2020 et devrait atteindre 1,30 milliard USD d’ici 2028 à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. Ils sont utilisés comme matière première en raison de la présence de niveaux élevés de contenu fibreux et de peptides.

Le type A est utilisé comme gélatine de qualité alimentaire et est évalué à 1,75 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 2,93 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision. Il existe une demande croissante de gélatine dans les boissons pour sportifs. De plus, l’application de la gélatine dans ce segment devrait être stimulée à un rythme élevé en raison de sa teneur en protéines essentielles et à faible teneur en matières grasses.

L’APAC représente une part de marché de 23,70 % en 2020. En raison de la croissance rapide des marchés de consommation de l’Inde, de la Chine et d’autres pays de l’APAC qui ont une population combinée dépassant les quatre milliards de personnes ; cela devrait devenir un moteur de plus en plus important pour la consommation mondiale à l’avenir, tiré par la croissance rapide des revenus des ménages et l’augmentation de la population de la classe moyenne.

Les acteurs du marché se concentrent principalement sur le développement de nouvelles technologies pour répondre aux exigences des utilisateurs. Diverses entreprises sont également impliquées dans de nombreuses fusions et acquisitions car leur stratégie essentielle est de conserver une part de marché suffisante. Ces facteurs devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie au cours des prochaines années.

Gelita a investi dans l’usine d’Eberbach pour la construction d’installations ultramodernes en janvier 2017, ce qui a aidé l’entreprise à maximiser le processus de production pour répondre à la demande des consommateurs en produits à base de gélatine et de protéines.

Les principaux participants sont Darling Ingredients, Gelita, Junca Gelatines, Tessenderlo Group, Nitta Gelatin, Weishardt, India Gelatine & Chemicals, Trobas Gelatine, Lapi Gelatine, Sterling Biotech Group, Gelnex., Italgelatine

Demander une remise de rapport @ https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/1261

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de la gélatine en fonction du mode source, du matériau, de la fonction, de l’application et de la région :

Perspectives du mode source (volume, kilotonnes ; et revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Porcin

Peau de bovin

Os de bétail

Poisson & Volaille

Perspectives des applications (volume, kilotonnes ; et revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Nourriture et boissons

Médicaments

Soins de santé

Nutraceutiques

Les autres

Perspectives matérielles (volume, kilotonnes ; et revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Type A

Tapez B

Perspectives de la fonction (volume, kilotonnes ; et revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Stabilisateur

Épaississant

L’agent gélifiant

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; et revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord NOUS.

L’Europe  Allemagne Royaume-Uni

Asie-Pacifique Chine Inde Asie du sud est

l’Amérique latine Brésil

MA

Demande de personnalisation dans le rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1261

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Actualités : www.reportsanddata.com/market-news