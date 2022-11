Le marché de la garde d’enfants néonatals (prématurés) dépasse 4,68 milliards de dollars avec un taux de croissance potentiel de 6,90 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research dans son rapport intitulé Neonatal (Preterm) Infant Care Marketoffre des informations complètes et des recherches détaillées sur ce marché. Le rapport couvre les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés), les opportunités lucratives inexploitées pour les fabricants, les dernières tendances et les derniers développements qui façonnent la croissance du marché, et d’autres informations précieuses sur différents segments du marché. marché. Pour que les entreprises réussissent, l’adoption d’un tel rapport d’étude de marché mondial sur les soins aux nourrissons néonatals (prématurés) est l’une des clés essentielles. L’étude de marché découvre les conditions générales du marché tout en travaillant sur ce rapport. Il détermine également le marché probable pour le lancement d’un nouveau produit. évalue la part de marché et le volume de ventes potentiel de l’entreprise cliente. En outre, il reconnaît les types de consommateurs, leurs réponses et opinions sur les produits, ainsi que leurs réflexions sur l’amélioration d’un produit. Le rapport persuasif Neonatal (Premature) Baby Care estime également la méthode de distribution la plus appropriée pour un produit donné.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) était évalué à 2,74 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,68 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,90 % sur la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché Le rapport sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Aperçu du marché : –

La naissance néonatale, également connue sous le nom de naissance prématurée, est une condition dans laquelle un bébé naît avant la 37e semaine de grossesse. Les soins néonatals sont les soins supplémentaires prodigués à un bébé prématuré au cours des quatre premières semaines après la naissance. Les bébés prématurés sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé, tels que des difficultés à prendre du poids, des difficultés respiratoires et la nécessité de soins médicaux approfondis. En conséquence, ils sont généralement gardés dans une unité de soins intensifs néonatals (USIN).

On estime que le marché de la garde d’enfants néonatals (prématurés) augmentera rapidement au cours de la période de prévision. L’hypothermie, une faible teneur en graisses et en glycogène et d’autres problèmes sont plus probables chez les bébés prématurés en raison de la perte de chaleur. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 15 millions de bébés naissent prématurément chaque année et environ 1 million d’entre eux meurent des suites de problèmes prématurés. L’une des responsabilités les plus difficiles est la surveillance des nouveau-nés. L’introduction d’une technologie sophistiquée pour les soins aux nouveau-nés reste essentielle dans la prise en charge des problèmes de santé néonatals. Les équipements de puériculture néonatale, en particulier les dispositifs de thermorégulation, sont en forte demande et les fabricants investissent massivement pour y répondre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés) sont

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Medtronic (Irlande), Abbott (États-Unis), BD (États-Unis), General Electric (États-Unis), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), CooperSurgical, Inc. (États-Unis), Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande), Nonin (États-Unis), Getinge AB (Suède), Dragerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne), Natus Medical Incorporated (États-Unis), Miracradle (Inde), Inspiration Healthcare Group plc (Royaume-Uni) , Analogic Corporation (États-Unis), Atom Medical Corp. (Japon), Hamilton Medical (Suisse), Mead Johnson & Company, LLC (États-Unis), Medela AG (Suisse), NIHON KOHDEN COPORATION (Japon)

Table des matières:

Chapitre 1: Aperçu du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)

Chapitre 1.1 : Hypothèses de l’étude

Chapitre 1.2 : Portée de l’étude

Chapitre 2: Impact économique du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)

Chapitre 2.1 : Méthodologie d’analyse

Chapitre 2.2 : Phases de l’enquête

Chapitre 3 : Concurrence des constructeurs

Chapitre 3.1 : Scénario de marché actuel

Chapitre 3.2 : Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement

Chapitre 3.3 : Réglementation et initiatives gouvernementales

Chapitre 4 : Production, revenu (valeur) par région

Chapitre 5 : Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 5.1 : Moteurs du marché

Chapitre 5.2 : Contraintes/Défis du marché

Chapitre 5.3 : Opportunités de marché

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8: Analyse du marché par coût de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre 11 : Analyse du marché géographique

Chapitre 12: Analyse factorielle des effets sur le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)

Chapitre 13: Prévisions du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Questions fréquentes

Quelle est la valeur marchande future du marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)? Quel est le taux de croissance du marché Garde d’enfants néonatals (prématurés)? Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché des soins aux nourrissons néonatals (prématurés)? Quels pays les données sont couvertes par le marché Soins aux nourrissons néonatals (prématurés)? Quels sont les principaux indicateurs de données couverts dans le rapport sur le marché des soins pour bébés néonatals (prématurés)?

