Le marché de la galvanoplastie devrait connaître une croissance exponentielle d’ici 2027

La galvanoplastie ou l’électrodéposition galvanique est définie comme un processus de finition électrochimique des métaux dans lequel les ions métalliques dissous dans une solution sont déposés sur un substrat à l’aide de l’électricité.Ce processus aide à créer un revêtement protecteur sur le substrat qui offre une résistance à la corrosion et améliore l’ensemble Le processus est utilisé pour plaquer ou revêtir plusieurs objets métalliques et plastiques ferreux et non ferreux en utilisant des métaux tels que le cuivre, l’étain, le zinc, l’or, l’électrochimie, le platine, l’argent, le chrome et l’aluminium.

Allenchrome Electroplating Ltd ; Atotech, Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG ; Jing Mei Industrial Limited ; Klein Plating Works Inc. ; Precision Plating Company ; Sharretts Plating Co., Inc. ; Summit Corporation of America ; Toho Zinc Co., Ltd.; et Cherng Yi Hsing Plastic Plating Factory Co., Ltd. sont parmi les acteurs bien établis sur le marché mondial de la galvanoplastie.

Le marché de la galvanoplastie était évalué à 16 446,88 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 23 034,16 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,4 % de 2020 à 2027.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la galvanoplastie

L’épidémie de coronavirus a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019 et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde.En octobre 2020, la Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, la République de Corée, la France, l’Allemagne et les États-Unis Selon les derniers chiffres de l’OMS, il y a ~ 38 394 169 cas confirmés et ~ 1 089 047 décès au total dans le monde.L’épidémie de coronavirus a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de L’industrie mondiale de la chimie et des matériaux est l’une des principales industries qui souffre gravement perturbations, telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques, les fermetures de bureaux, à la suite de cette épidémie Par exemple, la Chine est la plaque tournante mondiale de la fabrication et le plus grand fournisseur de matières premières pour diverses industries et c’est également l’un des pays les plus touchés Le confinement de diverses usines et facteurs En plus de cela, les interdictions de voyager dans le monde imposées par les pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord affectent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariat.Tous ces facteurs devraient affecter négativement l’industrie chimique et des matériaux et freiner la croissance de divers marchés liés à cette industrie au cours des prochains mois.

Industrialisation en cours dans le monde entier pour accélérer la croissance du marché de la galvanoplastie

Augmentation de la demande de hautes performances. L’industrialisation en cours dans le monde entier, en particulier dans la région Asie-Pacifique, ainsi que l’augmentation du revenu disponible des consommateurs dans les pays développés d’Asie-Pacifique, alimentent la demande de galvanoplastie dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de la joaillerie. Cela devrait se poursuivre en raison de l’augmentation de la production automobile en Asie-Pacifique et dans d’autres économies émergentes du Moyen-Orient et d’Afrique.L’Asie-Pacifique, à l’exception du Japon (APEJ), restera le principal contributeur au marché de la galvanoplastie en 2019.

Les opportunités restent prometteuses pour les fournisseurs de services dans des pays tels que la Chine, l’Inde et l’ASEAN, en ligne avec la croissance phénoménale des industries de l’électronique et de l’automobile.Cependant, la demande devrait croître relativement plus fortement en Inde, avec l’augmentation des installations de production de divers secteurs industriels en La région. La galvanoplastie zinc-nickel est considérée comme l’une des méthodes populaires de galvanoplastie dans l’industrie automobile. La croissance importante de l’industrie électronique dans le monde couplée à une forte demande de galvanoplastie dans la fabrication de divers composants électroniques tels que le service électrique , les commutateurs de puissance électroniques, les conducteurs et les semi-conducteurs, les connecteurs et les composants informatiques sont un autre facteur important propulsant la croissance du marché mondial.

Marché de la galvanoplastie – Type Insights

Basé sur le type, le marché de la galvanoplastie est segmenté en placage au tonneau, placage en rack, placage continu et placage en ligne.Le segment du placage au tonneau a dominé le marché de la galvanoplastie avec la part de marché la plus élevée en 2019. Le placage au tonneau est une méthode utilisée pour aplatir de grands groupes de Le placage au tonneau est mieux utilisé pour les petits composants durables, mais offre une solution bon marché, efficace et flexible. Le placage au tonneau est l’une des formes les plus courantes. Cette méthode permet de gagner du temps sur les commandes par lots et aide les producteurs à maintenir la vitesse avec des produits à volume élevé. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

