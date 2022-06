Le marché de la fonte à la cire perdue devrait assister à une augmentation de la croissance au cours de la période de prévision d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la fonte à la cire perdue devrait passer de 20 632,6 millions USD en 2021 à 33 406,1 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 5,5 % de 2022 à 2030 . Le moulage à la cire perdue est également connu sous le nom de cire perdue ou moulage de précision. Dans ce processus, le modèle de cire est utilisé pour créer le moule initial, qui peut avoir des conceptions complexes et complexes. Ce moulage est un processus de travail des métaux qui utilise une coque en céramique construite sur un modèle en cire pour produire des pièces aux surfaces extraordinairement uniformes et lisses.

Des facteurs tels que l’utilisation croissante dans divers secteurs verticaux d’utilisation finale tels que l’aérospatiale, la santé et autres, stimulent la croissance du marché. L’intégration de l’impression 3D créera des opportunités lucratives pour la croissance du marché. Cependant, la fissuration des moules et la pénurie de professionnels freineront la croissance du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la fonte à la cire perdue

La pandémie a eu un impact significatif sur la croissance du marché, car les principales industries utilisatrices finales telles que l’aérospatiale, l’automobile et d’autres ont connu une forte baisse des opérations pendant la pandémie. Par conséquent, la demande du marché a diminué au milieu de la pandémie. De plus, les activités de production interrompues, les fermetures mondiales et les chaînes d’approvisionnement perturbées ont entravé la croissance du marché pendant le COVID-19. Cependant, l’utilisation de la fonte à la cire perdue dans l’industrie de la santé et pharmaceutique a influencé positivement la croissance du marché au milieu de COVID-19.

Étendue du marché mondial de la fonte à la cire perdue

L’étude classe le marché de la fonte à la cire perdue en fonction du type de processus, des métaux et des industries des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de processus Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Procédé au silicate de sodium

Procédé de sol de silice

Par Metals Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Acier inoxydable

Acier

Fonte ductile

Cuivre beryllium

Aluminium

Cobalt

Laiton

Bronze

Nickel

Par perspectives des industries de l’utilisateur final ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Aérospatial

Automobile

Pétrole et gaz

Industrie chimique

Industrie alimentaire

Médical

Du pouvoir

Dentisterie

Outils

Pharmaceutique

Levage

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment Aéronautique devrait représenter la plus grande part de marché des industries utilisatrices finales

Basé sur les industries d’utilisation finale, le marché mondial de la fonte à la cire perdue est divisé en aérospatiale, automobile, pétrole et gaz, industrie chimique, industrie alimentaire, médicale, énergie, dentisterie, outils, pharmaceutique et levage. Parmi ces segments, l’industrie aérospatiale représente la majeure partie du marché en 2021. La fonte à la cire perdue étant essentielle dans la construction d’avions et d’engins spatiaux. Les pièces produites par la fonte à la cire perdue se retrouvent dans toutes les parties des véhicules spatiaux et commerciaux, des roulements qui ouvrent les portes aux pièces essentielles des moteurs. Ces facteurs alimentent la croissance segmentaire du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur une base régionale, le marché mondial de la fonte à la cire perdue a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée et qu’elle détient une part de marché majeure au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée aux industries émergentes des utilisateurs finaux dans la région , telles que l’automobile, l’aérospatiale, la santé et autres. De plus, il est également utilisé dans la fabrication de pièces de véhicules électriques. Ces facteurs ouvrent la voie à la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial de la fonte à la cire perdue

Le marché de la fonte à la cire perdue est de nature légèrement concentrée, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que :

Ferralloy Inc.

Rimer Entreprises, Inc.

Impro Industries USA, Inc.

Lodestar Qualité LLC

Moulages en aluminium modernes Co., Inc.

Waltek inc.

Becast, Inc.

Société Alcoa

WANGUAN

Precision Castparts CORP

