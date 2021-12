Le marché de la fixation des traumatismes devrait croître à un TCAC de 5,58% de 2021 à 2028

Analyse de Marché et Perspectives: Marché Mondial de la Fixation des Traumatismes

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché de la fixation des traumatismes devrait croître à un TCAC de 5,58% au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le traumatisme est un degré associé de blessure physique causée par une force externe telle que des accidents, des luxations, des brûlures, des fractures, des foulures et des entorses. Fixation du traumatisme dans les principales considérations fractures osseuses. Unité de zone de fixation des traumatismes utilisée pour le traitement des traumatismes physiques. C’est un traitement nécessaire pour la fracture osseuse et la dégénérescence tissulaire. Les dispositifs de fixation des traumatismes procurent une immobilisation au site de la fracture, réduisent l’écart et permettent la première méthode de guérison osseuse par formation de cals.

L’incidence croissante des cas de traumatismes tels que les brûlures, les fractures, les luxations, les entorses, les foulures et l’augmentation des populations gériatriques sont des problèmes importants qui stimulent la croissance du marché. En revanche, un risque élevé de pathologie peut augmenter la demande du marché, des politiques de compensation favorables et une prise de conscience croissante des derniers développements technologiques dans les dispositifs de fixation des traumatismes peuvent stimuler la croissance du marché.

Les innovations et l’adoption croissantes et la concurrence constante entre les acteurs existants ont conduit au développement technologique et à l’avancement de la technologie, ce qui offre en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et de la Fixation des Traumatismes

Le paysage concurrentiel du marché de la fixation des traumatismes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives sur le marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises sur le marché de la fixation des traumatismes.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la fixation des traumatismes sont Johnson & Johnson Services Inc., Smith & Nephew, Stryker, Zimmer Biomet, Integra Lifesciences Corporation, Medtronic, Bioretec Ltd., B.Braun Melsungen AG, Arthrex, Inc., Corin, Orthofix Medical Inc., Acumed LLC, Wright Medical Group N.V., NuVasive Inc., Advance Orthopaedic Solutions, Arthrosurface et CONMED Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Retenue:

AUGMENTATION DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES:

Le rappel de produit est la procédure de rappel du produit lancé du marché en raison de causes fréquentes liées à la qualité des produits, à la conception des appareils, aux logiciels et aux problèmes de matériaux ou de composants non conformes et à la sécurité des personnes. Par conséquent, le rappel constitue une contrainte importante pour l’industrie des dispositifs médicaux.

Divers produits sont rappelés du marché par la FDA pour diverses raisons telles que des défauts de fabrication ou la sécurité des personnes ou la qualité des produits.

Les rappels de produits sont effectués pour les produits présentant des problèmes susceptibles d’affecter la sécurité du consommateur. Ce rappel de produit est effectué par les commerçants

En novembre 2018, Red Bull Amérique du Nord a rappelé deux lots de sa boisson énergisante Red Bull. Cela est dû à des produits dégradés, produisant une couleur et un goût anormaux ainsi que des niveaux élevés de certains ingrédients.

En juin 2015, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a ordonné de rappeler la fixation du traumatisme agité car il a été constaté que les boissons étaient « dangereuses » pour les consommateurs. Ces fixation de traumatisme sont Monster, Tzinga et Cloud 9 qui a été produit en utilisant des ingrédients dangereux.

Portée et taille du marché mondial de la fixation des traumatismes

Le marché de la fixation des traumatismes est segmenté en fonction du produit, du type d’implant, de l’emplacement, des matériaux, de l’application, de la résorbabilité, du type de dispositif et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base du produit, le marché de la fixation des traumatismes est segmenté en système de fixation à plaque et à vis MF, système de fixation des volets crâniens, système de distraction CMF, système de remplacement de l’articulation temporo-mandibulaire, système de fixation thoracique et système de remplacement de greffe osseuse.

En fonction du type d’implant, le marché de la fixation des traumatismes est segmenté en implants standard et en implants personnalisés / spécifiques au patient.

En fonction de l’emplacement, le marché de la fixation des traumatismes est segmenté en fixateurs internes et fixateurs externes.

Sur la base des matériaux, le marché de la fixation des traumatismes est segmenté en métaux, matériaux bioabsorbables, céramiques et polymères.

Sur la base de l’application, le marché de la fixation des traumatismes est segmenté en chirurgie de reconstruction des traumatismes, chirurgie orthognathique et chirurgie plastique et chirurgie de reconstruction des traumatismes. La chirurgie de reconstruction des traumatismes a été segmentée en chirurgie crânienne, chirurgie mi-faciale, chirurgie mandibulaire et chirurgie de reconstruction du plancher orbital.

Sur la base de la résorbabilité, le marché de la fixation des traumatismes est segmenté en fixateurs résorbables et fixateurs non résorbables.

En fonction du type d’appareil, le marché de la fixation des traumatismes est segmenté en dispositifs de chirurgie de reconstruction et en dispositifs de chirurgie des traumatismes.

Le marché de la fixation des traumatismes est également segmenté sur la base de l’utilisation finale dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire.

Points clés abordés dans ce rapport:

Aperçu du marché: Le rapport commence par cette section où un aperçu du produit et un contenu clé sur les segments de produits et d’applications du marché mondial de l’analyse du sport sont fournis.

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie d’entreprise de l’entreprise

Concurrence par entreprise: Nous analysons ici la concurrence du marché de la fixation des traumatismes, par prix de l’entreprise, chiffre d’affaires, ventes et part de marché, part de marché, paysage concurrentiel et dernières tendances, fusions, expansions, acquisitions et part de marché des principales entreprises.

Résultats de la recherche et conclusion: L’une des dernières sections du rapport où les conclusions et les constatations des analystes sont fournies.

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des sites et filiales clés de la société

Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire

