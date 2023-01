Le marché de la fibrose kystique devrait croître à un TCAC de 31,15 % au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché de la fibrose kystique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la mucoviscidose, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Le marché de la mucoviscidose devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 31,15 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La prévalence croissante de la mucoviscidose contribueront à accélérer la croissance du marché de la fibrose kystique.

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché de la fibrose kystique sont AbbVie Inc, Allergan, Chiesi Farmaceutici SpA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Gilead Sciences, Novartis AG, Pharmaxis Ltd, PTC Therapeutics, Vertex Pharmaceuticals, Demegen, Inc, Mor Research Applications. . , Alaxia, Alcresta Therapeutics, Inc., AstraZeneca, Genentech, Inc., Pfizer Inc., Mylan NV, Alcresta Therapeutics, Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La fibrose kystique est une maladie génétique qui affecte principalement les poumons et d’autres parties du corps telles que le pancréas, le foie et les reins. Elle est déclenchée par la mutation du gène régulateur de la conductance transmembranaire de la fibrose kystique (CFTR). Ce facteur génétique est situé dans le chromosome numéro 7 et est responsable de la régulation de la sueur, du mucus et des sécrétions corporelles. La fibrose kystique est diagnostiquée à l’aide d’un test de la sueur et de tests génétiques. La physiothérapie est utilisée pour le traitement de la fibrose kystique qui bénéficie de la diminution de la formation de mucus et combat parallèlement aux infections d’un organe.

Portée du marché de la fibrose kystique et taille du marché

Le marché de la mucoviscidose est segmenté en fonction de la méthode, de la classe de médicaments, de la voie d’administration et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base du marché mondial de la fibrose kystique par méthode de traitement, le marché de la fibrose kystique est segmenté en médicaments, dispositifs, autres.

Sur la base de la classe de médicaments, le marché de la mucoviscidose est segmenté en régulateur de conductance transmembranaire de la mucoviscidose (CFTR), bronchodilatateurs, mucolytiques, suppléments d’enzymes pancréatiques et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de la mucoviscidose est segmenté en voie orale, parentérale.

Sur la base du canal de distribution, le marché des FC est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies et parapharmacies de détail, pharmacies en ligne.

Analyse par pays du marché de la fibrose kystique

Le marché de la fibrose kystique est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, méthode, classe de médicaments, voie d’administration et canal de distribution sont fournies comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la fibrose kystique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) vers le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA),

L’Amérique du Nord domine le marché de la fibrose kystique en raison de l’incidence croissante de la fibrose kystique dans la région. De plus, l’investissement croissant dans la recherche et le développement par les principaux acteurs de l’industrie. En outre, l’augmentation des dépenses de santé associée à des équipements médicaux de pointe qui, à leur tour, stimuleront davantage la croissance du marché de la fibrose kystique dans la région au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait voir une part considérable de la croissance du marché de la mucoviscidose en raison de la croissance des patients gériatriques. De plus, l’éclairage des établissements de santé permettra leur développement, à leur tour.

