Le marché de la fibrillation auriculaire devrait croître à un TCAC de 12,0% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La fibrillation auriculaire (FA) est le type le plus courant de trouble du rythme cardiaque et provoque un rythme cardiaque irrégulier et rapide. La prévalence de la fibrillation auriculaire a augmenté dans le monde au cours des 20 dernières années. Selon l’American Heart Association, près de 33,5 millions de personnes dans le monde souffraient de fibrillation auriculaire en 2013. De plus, environ 200 000 à 400 000 nouveaux cas de fibrillation auriculaire sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis. marché.

Data Bridge Market Research a analysé le taux de croissance du marché mondial de la fibrillation auriculaire pour la période de prévision 2022-2029. Le marché mondial de la fibrillation auriculaire a tendance à enregistrer un TCAC prévu d’environ 12,0 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La taille du marché était évaluée à 2 044,95 millions USD en 2021 et atteindra 5 063,22 millions USD d’ici 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, la tarification. analyse et cadre réglementaire. inclus.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la fibrillation auriculaire sont Abbott, Johnson & Johnson Services, Microport Scientific Corporation, Boston Scientific Corporation, St. Jude Medical, Medtronic, BIOTRONIK SE & Co. KG, Koninklijke Philips NV. , Siemens AG, AtriCure, Inc., Sanofi-aventis US LLC, Biosense Webster, Inc., CardioFocus., BRISTOL-MYERS SQUIBB, Boehringer Ingelheim International GmbH., OSYPKA AG, Vanguard AG, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Pfizer Inc. et autres et acteurs internationaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Ce rapport sur le marché de la fibrillation auriculaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact sur les acteurs du marché national et régional et les sources de revenus. Analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance des catégories de marché, domaines de niche et applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations du marché. Pour plus d’informations sur le marché de la fibrillation auriculaire, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes.

Portée et taille du marché du marché mondial de la fibrillation auriculaire

Le marché de la fibrillation auriculaire est segmenté en fonction du produit, du type et de l’utilisateur final. Croissance dans ces segments analyse les segments à faible croissance au sein de l’industrie pour fournir aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

Par produit, le marché de la fibrillation auriculaire est segmenté en dispositifs chirurgicaux, agents pharmaceutiques et dispositifs non chirurgicaux. Les instruments chirurgicaux sont segmentés en chirurgie labyrinthique, ablation par cathéter, ablation par cathéter radiofréquence, cryoablation, ablation par cathéter micro-ondes, ablation par cathéter laser et accessoires de cartographie de navigation avancée. L’ablation par cathéter par radiofréquence est en outre divisée en cathéters d’ablation par radiofréquence conventionnels et en cathéters d’ablation par radiofréquence à tête plate. L’équipement non chirurgical comprend la cardioversion, les cathéters de diagnostic, les cathéters de diagnostic conventionnels, les systèmes de diagnostic avancés, la cartographie et l’enregistrement, les moniteurs cardiaques, les dispositifs d’accès, les occlusions de l’oreillette gauche et de l’appendice. Échocardiographie Matériel et systèmes chirurgicaux d’échocardiographie (ICE). Les cathéters de diagnostic traditionnels sont divisés en cathéters de diagnostic fixes et cathéters de diagnostic orientables. Les agents pharmacologiques sont subdivisés en antiarythmiques et anticoagulants.

En fonction du type, le marché de la fibrillation auriculaire est segmenté en paroxystique et autres.

Le marché de la fibrillation auriculaire est également segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les laboratoires d’électrophysiologie et les centres de chirurgie ambulatoire.

Analyse du marché de la fibrillation auriculaire par pays

Le marché de la fibrillation auriculaire est analysé comme mentionné ci-dessus pour fournir des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, produit, type et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la fibrillation auriculaire comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde. . . , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, APAC (Asie-Pacifique), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil ,

L’Amérique du Nord dominera le marché de la fibrillation auriculaire en raison de l’augmentation des dépenses de santé et de la pénétration croissante des infrastructures, tandis que l’Asie-Pacifique dominera le marché au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de la croissance de la population gériatrique. Croissance démographique et revenu disponible de la population.

La section pays du rapport sur le marché de la fibrillation auriculaire fournit également divers facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influenceront les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, l’origine et le volume, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. La présence et la disponibilité de marques mondiales et la concurrence importante ou rare des marques régionales et nationales sont également confrontées à des défis.

