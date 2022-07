Le marché de la fibre Lyocell connaîtra une forte dynamique de croissance entre la période de prévision

Définition du marché

La fibre Lyocell est essentiellement un type de rayonne fabriquée à partir de pâte de bois blanchie contenant de la cellulose, également connue sous le nom de pâte à dissoudre. D’autres fibres de cellulose, telles que la ramie, le lin, la rayonne viscose et le coton, ont des propriétés similaires à celles du lyocell. Il est léger, absorbant, respirant, doux, infroissable et durable, et il peut imiter une variété de textures telles que la soie, le cuir et le daim. Il peut également être teint dans une variété de couleurs. Il est utilisé dans diverses industries, notamment les industries de la mode, du textile, de la médecine, du papier et de la pâte à papier. La fibre Lyocell est utilisée comme substitut du coton et de la soie pour fabriquer des vêtements de sport, des chemises, du linge de lit, du denim, des t-shirts, des pantalons et des serviettes, en raison de sa polyvalence.

Le marché mondial de la fibre de lyocell était évalué à 1,13 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 2,00 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,39 % en 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Analyse et taille du marché

Au cours des prochaines années, le marché mondial de la fibre de lyocell sera stimulé par la demande croissante et les innovations continues en matière de fabrication de textiles. De plus, le revenu disponible des consommateurs dans le pays a augmenté, c’est pourquoi ils dépensent davantage pour les textiles de maison et les vêtements personnels. De plus, l’inclinaison accrue des consommateurs vers les fibres biodégradables et durables a largement stimulé la demande pour la fibre lyocell. En conséquence, on estime que le marché de la fibre lyocell aura un rythme de croissance accéléré sur la période de prévision.

Ce rapport sur le marché de la fibre Lyocell couvre les données du fabricant, y compris l’expédition, le prix, les revenus, le bénéfice brut, le dossier d’entretien, la distribution commerciale, etc., ces données aident le consommateur à mieux connaître les concurrents.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fibre Lyocell

Le paysage concurrentiel du marché de la fibre lyocell fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la fibre lyocell.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fibre lyocell sont

Lenzing AG (Autriche)

Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd. (Inde)

Nien Foun Fiber Co., Ltd. (Taïwan)

CHONBANG Co., LTD. (Corée du Sud)

Weiqiao Textile Company Limited (Chine)

Produits chimiques et fibres Acelon (Chine)

smartfiber AG (Allemagne)

Shangtex Holding Co., Ltd (Chine)

Zhejiang Province Yaojiang Industry Group Co., Ltd. (Chine)

ACEGREEN ECO-MATÉRIEL TECHNOLOGY CO., LTD. (Taïwan)

Baoding swan Fibre Co., Ltd. (Chine)

DUKSAN COMPANY (Corée du Sud)

INVISTA (États-Unis)

Grasim Industries Limited (Inde)

Impact du COVID-19 sur le marché de la fibre Lyocell

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché de la fibre de lyocell. Le COVID-19 a également eu un impact sur la demande de fibres de lyocell, en raison de l’imposition de confinements et de l’arrêt de la production de fibres de lyocell et des opérations de la chaîne d’approvisionnement. De plus, la demande des consommateurs a diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur la suppression des dépenses non essentielles de leur budget, car la situation économique générale de la plupart des gens a été gravement touchée par l’épidémie.

Du côté positif, avec la levée des restrictions de verrouillage et la reprise de la production de vêtements, de chaussures et d’autres produits nécessitant de la fibre de lyocell, les ventes de ces fibres devraient augmenter au cours des prochains trimestres. En raison de ces déterminants de la croissance, le marché devrait se poursuivre et devrait se développer après le COVID.

Portée du marché mondial de la fibre Lyocell

Le marché de la fibre lyocell est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Fibres discontinues

Fibres réticulées

Application

Vêtements

Vêtements de sport

Jeans

Les autres

Linge de maison

Rideaux

Tapis et tissus d’ameublement

Des lits

Les serviettes

Les autres

Médical

Chaussure

Les autres

Analyse régionale du marché Fibre Lyocell

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de Lyocell Fiber Industry sur le marché mondial.

– Pour étudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Pour déterminer, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyser le potentiel et les avantages du marché, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques des régions clés du monde.

– Pour découvrir les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

– Analyser de manière critique chaque sous-marché en termes de tendance de croissance individuelle et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les extensions, les lancements de nouveaux produits et les possessions sur le marché.

– Décrire stratégiquement les acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

