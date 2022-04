Le marché de la fibre de verre devrait atteindre 18 648,7 millions de dollars d’ici 2027 | TCAC : 5,6 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial de la fibre de verre, passant de 13 443.7 millions de dollars US en 2021 à 18 648.7 millions de dollars USd’ici 2027. Le marché devrait croître à un TCAC de 5.6% au cours de la période de prévision 2022-2027. La fibre de verre peut être disposée de manière aléatoire, aplatie en une feuille (appelée tapis à fils coupés) ou tissée en un tissu. La matrice plastique peut être une matière plastique thermodurcissable, le plus souvent époxy, résine polyester ou vinylester, ou une matière thermoplastique. De plus, la fibre de verre est un matériau très léger et peut être moulé dans la forme souhaitée directement en usine, avec des économies d’énergie élevées en termes de transport jusqu’à sa destination et d’installation. En outre, les matériaux composites en fibre de verre sont largement utilisés comme substituts de l’aluminium et de l’acier dans l’industrie automobile et sont utilisés pour fabriquer des véhicules légers. Cependant, la fibre de verre présente certains inconvénients tels qu’une densité relativement élevée et une difficulté à usiner,

Sur la base du type, le segment de la fibre de verre E détient la part la plus élevée sur le marché mondial de la fibre de verre en 2021 car il est hautement compatible avec les colorants organiques et a une stabilité dimensionnelle. Alors que le segment de la fibre de verre ECR devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial de la fibre de verre. De plus, sur la base du segment de forme, le segment des tapis à fils coupés devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de ses diverses applications d’utilisation finale. En outre, par procédé de fabrication, le segment des filaments continus devrait détenir la plus grande part et le TCAC le plus élevé sur le marché mondial de la fibre de verre au cours de la période de prévision en raison de leur conductivité thermique élevée, de leur faible densité et de leur résistance élevée. De plus, en termes de résine, le segment des polyesters détient la plus grande part de marché en 2021 car ils sont naturellement résistants aux UV, simples à utiliser, rapides à durcir, tolérant la température et le catalyseur et moins coûteux que les systèmes époxy. De plus, le segment époxy devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En plus de cela, par segment industriel, l’industrie de la construction devrait projeter la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision, car l’industrie de la construction utilise le plus souvent la fibre de verre à des fins multiples. De plus, les aéronefs et l’aérospatiale devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, par région, les avions et l’aérospatiale devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, par région, les avions et l’aérospatiale devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, par région,L’ Asie-Pacifique est la région dominante du marché de la fibre de verre en 2021.

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

L’augmentation de l’utilisation du composite de fibre de verre dans l’industrie de la construction et de l’automobile, l’augmentation de la demande de composants composites et la réglementation stricte en matière de contrôle des émissions en faveur de la fibre de verre par rapport aux autres matériaux stimuleront le marché mondial de la fibre de verre au cours de la période de prévision. La fibre de verre a un rapport résistance / poids élevé, ce qui est un facteur essentiel dans le secteur de l’automobile et de la construction. L’utilisation accrue de la fibre de verre faisant progresser la construction et l’automobile créera un impact important pour l’ensemble de l’industrie de la fibre de verre. De plus, les fabricants préfèrent choisir la fibre de verre comme élément important de la fabrication, car il s’agit d’un matériau isolant efficace, principalement en raison de sa résistance à la corrosion, qui l’aide à résister aux températures élevées et aux conditions difficiles. En outre,

Contraintes

L’instabilité des prix des matières premières et les techniques d’élimination inappropriées pour le recyclage de la laine de verre sont un facteur restrictif qui inhibe la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la fluctuation des prix des principales matières premières ont un impact sur la production de fibre de verre dans le scénario actuel. De plus, le faible facteur de recyclage de la laine de verre entraîne une production accrue de déchets et nuit à l’environnement de plusieurs manières. Le besoin croissant de recyclage créera un impact élevé dans un avenir proche avec l’avancement d’un nouveau processus.

Marché de la fibre de verre Country Wise Insights

Marché de la fibre de verre en Amérique du Nord-

Les États-Unis détiennent la part la plus importante en termes de revenus sur le marché de la fibre de verre en Amérique du Nord en 2021 en raison de l’utilisation intensive de la fibre de verre dans l’isolation des bâtiments. De plus, l’augmentation des ventes automobiles dans la région stimule davantage le marché. Alors que le Canada devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché européen de la fibre de verre-

La Russie devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché européen de la fibre de verre au cours de la période de prévision. Alors que l’ Allemagne détenait la majeure partie du marché européen en 2021 en raison de la présence d’acteurs de premier plan sur le marché.

Marché de la fibre de verre en Asie-Pacifique-

La Chine est la région détenant le plus d’actions sur le marché de la fibre de verre en Asie-Pacifique en 2021 . Alors que l’Inde devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’industrie automobile bien établie dans la région. De plus, sur la base de l’industrie, l’industrie de la construction a contribué la majeure partie du marché de l’ Asie-Pacifique . Où, les appareils électriques en Asie-Pacifique connaissent une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car la fibre de verre est utilisée sur les cartes de circuits imprimés pour s’assurer qu’elles répondent aux propriétés électriques, de résistance à la corrosion, de conductivité thermique, de stabilité dimensionnelle et diélectriques.

Marché de la fibre de verre au Moyen-Orient et en Afrique-

L’Arabie saoudite est la région détentrice d’actions la plus élevée en 2021 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. De plus, sur la base du segment de forme, le remorquage a contribué à la majeure partie du marché de la fibre de verre MEA. Alors que le tapis à fils coupés devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de ses diverses applications d’utilisation finale, notamment les pièces automobiles, les navires et les bateaux, les équipements de salle de bain et les tours de refroidissement, etc.

Marché de la fibre de verre en Amérique du Sud-

L’Argentine devrait croître avec le TCAC le plus élevé du marché de la fibre de verre en Amérique du Sud au cours de la période de prévision. Alors que le Brésil détenait la majeure partie du marché en 2021. En outre, sur la base du type, la fibre de verre A détient la majeure partie du marché et la fibre de verre ECR devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision car ils sont sont de plus en plus utilisés dans des applications qui exigent une excellente résistance chimique ainsi que des propriétés mécaniques supérieures.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 13 443,7 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2027 18 648,7 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 5,6 % de 2022 à 2027 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2027 Principaux acteurs du marché Jhusi, Owens Corning, Taishan Fabric Glass, Chongqing Polycomp et Nippon entre autres Segments couverts Par type, par forme, par processus de fabrication, par résine, par industrie, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial de la fibre de verre est hautement concurrentiel afin d’accroître sa présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la fibre de verre figurent Jhusi, Owens Corning, Taishan Fabric Glass, Chongqing Polycomp et Nippon, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial de la fibre de verre est segmenté en fonction du type, de la forme, du processus de fabrication, de la résine, de l’industrie et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial de la fibre de verre sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial de la fibre de verre :

Par type, le segment du marché mondial de la fibre de verre est sous-segmenté en: A-Fibre de verre C-Fibre de verre D-Fibre de verre E-Fibre de verre Fibre de verre Advantex Fibre de verre ECR Fibre de verre AR R-Fibre de verre Fibre de verre S2 M-Fibre de verre Z-Fibre de verre

Le segment par forme du marché mondial de la fibre de verre est sous-segmenté en: Remorquer Tapis de voile Tissus tissés Tapis à fils coupés Ruban adhésif Corde Chiffon Autres

Par segment de processus de fabrication du marché mondial de la fibre de verre est sous-segmenté en: Filament continu Filament d’agrafe

Le segment By Resin du marché mondial de la fibre de verre est sous-segmenté en: Polyester Esters vinyliques Époxy Polyuréthanes Autres

Par segment industriel du marché mondial de la fibre de verre est sous-segmenté en: Aéronautique et aérospatiale Industrie de construction Biens de consommation Équipement résistant à la corrosion Appareils électriques Industrie maritime Industrie automobile

Le segment par région du marché mondial de la fibre de verre est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon ASEAN Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique latine



Pour des informations supplémentaires OU une demande des médias, veuillez nous envoyer un e-mail à : sales@astuteanalytica.com

