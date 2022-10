Le marché de la fibre de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibre de carbone (CFRP) pourrait atteindre 3 654,7 millions USD d’ici 2028 | Tendances et opportunités commerciales à venir

Le marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) devrait croître à un taux de 11,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 3 654,7 millions USD d’ici 2028. Le rapport sur le marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) de Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’attention croissante portée à la production d’énergie renouvelable stimule la croissance du marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP).

La fibre de carbone est une substance de pointe qui est plusieurs fois plus puissante que l’acier et seulement un quart du chemin.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) au cours de la période de prévision sont les incitations gouvernementales pour l’aérospatiale et d’autres industries au milieu de l’épidémie de COVID-19, la demande de véhicules économes en carburant et augmentation de la demande de l’industrie de l’énergie éolienne. D’autre part, la baisse des livraisons d’avions commerciaux et la hausse des prix de la fibre de carbone sont deux facteurs qui entravent la croissance du marché de la fibre de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibre de carbone (CFRP) au cours de la période.

En outre, la baisse des prix des fibres de carbone et l’augmentation de la demande dans les pays en développement offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) dans les années à venir. Cependant, la gestion continue et à part entière de la chaîne d’approvisionnement en cours est susceptible d’entraver davantage la croissance du marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) dans un avenir proche.

Les principaux fabricants du marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) sont Solvay, Hexcel Corporation, Gurit, TORAY INDUSTRIES, INC, TEIJIN LIMITED., SGL Group, Mitsubishi Chemical Holding Corporation, Formosa Plastics Corporation, HYOSUNG., Koninklijke Dix entreprises nationales et étrangères telles que Cate bv, Aeron Composite Pvt. Ltd., Sigmatex., Nippon Graphite Fiber Corporation, Crosby Composites, DowAksa, UMATEX, ROSATOM State Corporation, Kemrock Industries and Exports Limited, KUREHA CORPORATION, Plasan Carbon Composites, ELG Fibre de carbone Ltd. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d’analyse dans Segments de revenus émergents, changements réglementaires du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la fibre de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibre de carbone (CFRP), veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée et taille du marché de la fibre de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibre de carbone (CFRP)

Le marché de la fibre de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibre de carbone (CFRP) est segmenté en fonction du matériau en fibre de carbone, du type de résine, du processus de fabrication, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base des matériaux en fibre de carbone, le marché de la fibre de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibre de carbone (CFRP) est segmenté en fibre de carbone polyacrylonitrile, fibre de carbone à base de brai, fibre de carbone à base de rayonne et autres. Les fibres de carbone polyacrylonitrile sont en outre subdivisées en tailles de câbles. La taille du remorquage est subdivisée en gros remorquage et en petit remorquage. Les fibres de carbone à base de brai sont en outre subdivisées en fibres de carbone à base de brai isotrope et en fibres de carbone à base de brai mésophase anisotrope.

Sur la base du type de résine, le marché de la fibre de carbone (CF) et du plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP) est segmenté en plastique renforcé de fibre de carbone thermodurcissable (CFRP), plastique renforcé de fibre de carbone thermoplastique (CFRP). Les plastiques renforcés de fibres de carbone thermodurcissables (CFRP) sont subdivisés en résines époxy, esters vinyliques et polyesters. Les plastiques thermoplastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) sont en outre subdivisés en polypropylène, polyéthylène, polyéthylène téréphtalate et autres.

Sur la base du processus de fabrication, le marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) est segmenté en stratification, moulage par transfert de résine, moulage par compression, moulage par injection, enroulement filamentaire et pultrusion. Les stratifications sont subdivisées en stratifications à la main et stratifications par pulvérisation.

En fonction de l’application, le marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) est segmenté en poutres de plancher, ailerons, stabilisateurs verticaux, ascenseurs, ailes, nacelles et éoliennes.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des fibres de carbone (CF) et des plastiques renforcés de fibres de carbone (CFRP) est segmenté en aérospatiale et défense, automobile, énergie éolienne, articles de sport, médical, électronique, marine.

L’évaluation géographique du marché Fibre de carbone (CF) et plastiques renforcés de fibre de carbone (CFRP) est la suivante:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

