Le marché de la fécule de pomme de terre devrait enregistrer un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché de la fécule de pomme de terre devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon Data Bridge Industry Research, le marché de la fécule de pomme de terre devrait croître à un TCAC de 7,00 % entre 2022 et 2029.

Source riche en glucides, l’amidon de pomme de terre est essentiellement obtenu à partir des cellules contenant de l’amidon du plant de pomme de terre. C’est une substance douce et inodore couramment utilisée comme agent épaississant dans l’industrie alimentaire.

Le marché des technologies et des équipements d’emballage alimentaire se développe pour des raisons telles que la demande croissante d’aliments prêts à consommer tels que les produits de boulangerie et les mélanges de desserts ; la demande croissante de fécule de pomme de terre pour l’encollage des textiles dans l’industrie textile ; et l’augmentation de la consommation de papier à l’échelle mondiale.

De plus, l’évolution des préférences des consommateurs vers des modes de vie plus sains, la sensibilisation croissante, l’augmentation de la croissance démographique et l’augmentation du revenu disponible contribuent tous à l’expansion du marché. En outre, les fluctuations des prix des cultures provoquées par les fluctuations climatiques sont un facteur important affectant l’expansion de l’industrie de la fécule de pomme de terre.

Étendue du marché mondial de la fécule de pomme de terre et taille du marché

Le marché de la fécule de pomme de terre est segmenté en fonction de la nature, du type, de l’utilisation finale et du canal de distribution. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Sur la base des propriétés, le marché de la fécule de pomme de terre est segmenté en biologique et conventionnel.

En fonction du type, le marché de la fécule de pomme de terre est segmenté en amidon natif et en amidon modifié.

Analyse au niveau national du marché de la fécule de pomme de terre

Analyse du marché de la fécule de pomme de terre et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par nature, type, utilisation finale et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la fécule de pomme de terre comprennent les États-Unis, le Canada, l’Amérique du Nord, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Europe a dominé le marché de la fécule de pomme de terre et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de l’urbanisation rapide et de l’évolution des préférences des consommateurs. Cependant, l’Amérique du Nord devrait connaître une croissance lucrative en raison de la demande croissante de fécule de pomme de terre de la part des industries alimentaires et pharmaceutiques et de l’évolution du niveau de vie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fécule de pomme de terre

Certains des acteurs clés du rapport sur le marché de la fécule de pomme de terre sont :

AGRANA Beteiligungs-AG, AKV Langholt, ALOJA-STARKELSEN, Avebe, Cargill, Incorporated, Emsland Group, Bangkok Starch Industrial Co., Ltd., Roquette Frères, Sahyadri Starch & Industries Pvt. Ltd., Nova Transfers Pvt. Ltd, Sanstar Bio-Polymers Ltd, Tantia Agrochemicals Private Limited, Finnamyl Ltd, Ingredion Incorporated, MANITOBA STARCH PRODUCTS, Novidon, PEPEES Group, PPZ Trzemeszno Sp, Roquette, Siddharth Starch Pvt. Ltd et Tereos, etc.

