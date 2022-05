Le marché de la farine de sang devrait rapporter 2 451,6 millions de dollars américains d’ici 2027 à un TCAC de 3,4 %, selon The Insight Partners

La portée de notre récente étude sur “L’Impact du COVID 19 et le Marché Mondial des Farines Sanguines jusqu’en 2027 – Analyse et Prévisions par Source (Sang Porcin, Sang de Volaille et Sang de Ruminants); Application (Aliments pour Porcs, Volaille, Aliments pour Ruminants, Aliments Aquatiques, Autres); Processus (Séchage Solaire, Séchage en Tambour, Séchage en Anneau et Flash et Séchage par Pulvérisation); et Géographie”. Le marché des farines de sang était évalué à 1 825,9 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 2 451,6 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 3,4% de 2019 à 2027. implique de comprendre les facteurs responsables de la croissance du marché; il comprend également l’estimation et la prévision des revenus ainsi que la réalisation de l’analyse des parts de marché, ainsi que la détection des acteurs importants du marché et de leurs développements clés.

La farine de sang est une forme séchée de sang animal recueilli par l’abattage de plusieurs espèces animales, telles que les bovins, les porcs et les poulets. Il est considéré comme une riche source de protéines, de fer et d’azote; de plus, il est utilisé pour compléter les régimes alimentaires à base de céréales, de restes de plantes et de fourrages. En 2018, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché mondial des farines sanguines. La croissance du marché des farines sanguines dans cette région est principalement attribuée à la demande croissante de protéines animales, ainsi qu’à l’augmentation de la production d’aliments pour animaux. L’accent accru mis sur la durabilité de l’environnement et l’utilisation d’ingrédients naturels dans les pratiques agricoles a encore stimulé la demande de farine de sang dans la région. En outre, les principaux pays consommateurs de viande tels que la Chine et le Vietnam stimulent la demande d’ingrédients alimentaires rentables et sains, tels que la farine de sang.

Les fournisseurs importants fournissant le marché des farines sanguines comprennent Allanasons Pvt Ltd, APC Company, Inc.,, Apelsa Guadalajara, SA de CV, DAR PRO Ingredients, Ridley Corporation Limited, Sanimax, TerramarChile, The Boyer Valley Company, Inc., Valley Proteins, Inc., Livre de poche, Nouveau, Groupe FASA

Le marché des farines sanguines, par type de produit, a été segmenté en sang porcin, sang de volaille et sang de ruminant. L’application de sang de volaille domine le marché des farines sanguines, et sa domination est principalement attribuée à la demande croissante de produits de volaille dans les économies émergentes d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Sud. En outre, l’augmentation de l’abattage des volailles offre de nombreuses possibilités aux fabricants de farines de sang d’étendre leurs activités de production. Le sang de volaille est considéré comme la matière première la plus préférée dans la farine de sang en raison de la teneur élevée en acides aminés, en particulier la lysine. Des fabricants tels que Boyer Valley, Valley Proteins Inc., et le groupe FASA proposent des farines de sang composées de sang de volaille.

La récente épidémie de COVID-19, qui a débuté à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée dans le monde entier à un rythme rapide. En mars 2020, la Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, la République de Corée, la France, l’Allemagne et les États-Unis figuraient parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Selon les derniers chiffres de l’OMS mis à jour le 18 mai, il y a ~4 589 526 cas confirmés et 310 391 décès au total dans le monde. L’épidémie a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des confinements, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. L’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons est l’une des principales industries qui subit de graves conséquences cette épidémie sous la forme de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, d’annulations d’événements technologiques, de fermetures de bureaux, etc.

Aperçu du Marché

Demande Croissante d’Aliments Nutritionnels

Le sang est utilisé comme protéine liquide en raison de sa teneur élevée en protéines et il est riche en acides aminés tels que la lysine. Il présente un avantage par rapport aux protéines végétales, qui contiennent une faible teneur en lysine. Certains des facteurs qui influencent la croissance du marché des farines sanguines comprennent l’augmentation du revenu disponible par habitant des personnes, le niveau de vie élevé, la demande croissante de protéines animales et la tendance à préférer les produits biologiques. En outre, la croissance de l’aquaculture crée également une demande d’aliments nutritifs. Il y a aussi une demande croissante de produits carnés et une augmentation de l’abattage des animaux, ouvrant davantage diverses opportunités pour les producteurs de farine de sang. La tendance organique en cours s’est également avérée être un facteur positif pour ce marché. Les agriculteurs utilisaient la farine de sang comme engrais naturel car elle contient de l’azote. Les multiples avantages de la farine de sang devraient stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Marché Des Farines De Sang – Par Source

Sang Porcin

Sang de Volaille

Sang de Ruminants

Marché Des Farines De Sang – Par Application

Aliments pour Porcs

Aliments Pour Volailles

Aliments pour Ruminants

Alimentation Aqua

Autres

Marché Des Farines De Sang-Par Procédé

Séchage Solaire

Séchage au Tambour

Séchage à l’Anneau et au Flash

Séchage Par Pulvérisation

Points clés de la Table des matières:

Introduction Principaux Points À Retenir Méthodologie de Recherche Paysage du Marché de La Farine de Sang Marché des Farines Sanguines-Dynamique Clé du Marché Farine de Sang-Analyse du Marché Mondial Analyse Du Marché Mondial Des Farines Sanguines – Par Source Analyse Du Marché Mondial Des Farines Sanguines – Par Application Analyse du Marché Mondial Des Farines Sanguines – Par Processus Marché de la Farine de Sang-Analyse Géographique Impact de la pandémie de COVID-19 sur le Marché mondial des Farines sanguines Profils D’Entreprises Annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

