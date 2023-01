Le marché de la farine de quinoa devrait atteindre 407,47 millions de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,30 %. La pandémie de COVID-19 est une pandémie mondiale qui touche de nombreux pays. Il a fait des ravages sur les affaires et le marketing. La demande de quinoa a augmenté pendant la pandémie, les consommateurs recherchant un aliment de base sain avec une durée de conservation plus longue.

Le marché de la farine de quinoa était évalué à 269,57 millions USD en 2021 et devrait atteindre 407,47 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.

chauffeur

Accroître l’accès mondial aux produits et aux nombreux avantages pour la santé qui leur sont associés.

La demande croissante d’aliments sans gluten et hypocaloriques stimule la croissance du marché. Les acteurs travaillent également à rendre ces produits accessibles et visibles aux consommateurs du monde entier. Cela est dû à la perception des consommateurs de ses propriétés antioxydantes et de sa teneur élevée en potassium. En outre, la poudre de quinoa contient du calcium et du magnésium, ce qui aide à prévenir des maladies telles que l’ostéoporose et le diabète dans le corps humain. De plus, la farine de quinoa présente plusieurs avantages pour la santé qui contribuent à améliorer la santé des os, la santé cardiaque et la glycémie, ce qui stimulera la demande du marché.

La hausse des rendements des cultures et le soutien du gouvernement alimentent la croissance du marché.

Ces dernières années, un nombre croissant de pays producteurs de quinoa vont stimuler la production commerciale. Le gouvernement a soutenu l’industrie du quinoa en encourageant la recherche et le développement par l’intermédiaire de l’Institut national de la recherche agricole. Les développements récents et les changements dans les habitudes de consommation mondiales devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Le quinoa a le potentiel d’introduire une nouvelle culture dans les systèmes agricoles en raison de son adaptabilité à divers environnements et de ses avantages alimentaires perçus.

chance

Les fabricants d’aliments et de boissons envisagent les bienfaits du quinoa pour la santé et y ajoutent cet ingrédient important pour rendre leurs produits plus savoureux et nutritifs. En dehors de cela, l’utilisation du quinoa pour la prévention des maladies et le maintien de la santé devrait entraîner une croissance positive en termes de valeur au cours de la période de prévision. Les produits de boulangerie utilisent généralement du son. Mais le quinoa, avec le son de blé, trouve une nouvelle utilisation dans la pâtisserie saine et délicieuse. En conséquence, la demande de farine de quinoa devrait augmenter.

Impact du COVID-19 sur le marché de la farine de quinoa

La pandémie de COVID-19 est une pandémie mondiale qui touche de nombreux pays. Il a fait des ravages sur les affaires et le marketing. La demande de quinoa a augmenté pendant la pandémie, les consommateurs recherchant un aliment de base sain avec une durée de conservation plus longue. Les fabricants connaissent des problèmes de production en raison de pénuries de matières premières et de main-d’œuvre. Après la pandémie, la demande du marché pour le quinoa augmentera à mesure que les consommateurs recherchent des aliments sains qui augmentent les antioxydants du corps.

Couverture du marché mondial de la farine de quinoa

Catégorie

Rouge

Noir

Blanc

Catégorie

basique

traditionnel

canal de distribution

base du magasin

pas basé sur le magasin

Analyse régionale/perspectives du marché de la farine de quinoa

Les pays couverts par le rapport sur le marché Noa Flour sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), partie de le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), une partie de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

Le marché nord-américain de la farine de quinoa est le plus important au monde, suivi de l’Europe. La popularité croissante de la farine de quinoa est motivée par la sensibilisation croissante à la santé et les habitudes de consommation alimentaire de qualité dans les pays développés de ces régions, qui contribuent à la croissance positive du marché du quinoa. Les principaux exportateurs de quinoa sont les États-Unis, la Chine, l’Arabie saoudite, la France et l’Inde. Les filières commerciales créées et la préférence pour les produits alimentaires de haute qualité tirent également la croissance du marché dans ces pays.

