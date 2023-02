Le marché de la farine de maïs connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

Marché mondial de la farine de maïs, par forme (gruau de maïs, farine de maïs, grains de maïs entiers, mélanges de maïs, sirop de maïs, maïs boulonné, dégermé, autres), nature (biologique, conventionnel), type de produit (semoule de maïs bleu, semoule de maïs moulue sur pierre, Farine de maïs jaune moulue en acier, semoule de maïs blanc), granulation (fine, grossière, moyenne), utilisation finale (transformation des aliments, restauration, industrie de l’alimentation animale, ménages, autres), classe (non enrichie, enrichie), canal de distribution (entreprise à entreprise, entreprise aux consommateurs, épiceries au détail, hypermarchés/supermarchés, magasins conventionnels, vente au détail en ligne, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

La semoule de maïs devient de plus en plus populaire dans une variété d’applications de boulangerie. Il est également utilisé pour faire de la polenta, des tortillas et du pain de maïs. La semoule de maïs à haute teneur en fibres est très demandée aux États-Unis. En conséquence, les fabricants de semoule de maïs augmentent la production de semoule de maïs moulue sur pierre, qui a plus de saveur, est plus granuleuse et est plus nutritive que la semoule de maïs broyée à l’acier.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la farine de maïs était évalué à 844,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1295,74 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Le maïs est utilisé dans les industries alimentaires et alimentaires partout dans le monde, à la fois brut et transformé. La semoule de maïs est un sous-produit important du maïs. C’est une forme de maïs en poudre créée par le processus de séchage. C’est un aliment de base commun dans de nombreuses régions du monde. La farine de maïs a une teneur élevée en fibres et fournit des nutriments alimentaires sains dans les repas diététiques. Il contient également des minéraux importants comme le manganèse, le cuivre, le zinc, le phosphore, le magnésium et le fer.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par forme (gruau de maïs, farine de maïs, grains de maïs entiers, mélanges de maïs, sirop de maïs, maïs boulonné, dégermé, autres), nature (biologique, conventionnel), type de produit (semoule de maïs bleu, semoule de maïs moulue sur pierre, semoule de maïs jaune moulue, semoule de maïs blanc), granulation (fine, grossière, moyenne), utilisation finale (transformation des aliments, services alimentaires, industrie de l’alimentation animale, ménages, autres), classe (non enrichie, enrichie), canal de distribution (entreprise à entreprise, entreprise à consommateur, épicerie au détail , Hypermarchés/Supermarchés, Magasins conventionnels, Commerce en ligne, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts The Kraft Heinz Company (États-Unis), The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis), General Mills, Inc. (États-Unis), Kellogg Co. (États-Unis), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), Hero Group (Suisse), Barilla G. e R. Fratelli SpA (Italie), Northern Quinoa Production Corporation (États-Unis), Freedom Foods Group Limited (Australie), Raisio plc (Finlande), Dr. Schär AG/SPA (Italie), Enjoy Life Foods (États-Unis) , FARMO SpA (Italie), London Food Corporation Limited (Royaume-Uni) Opportunités Les fabricants d’aliments et de boissons envisagent les avantages pour la santé de la semoule de maïs et ajoutent des constituants importants pour rendre les produits plus délicieux et nutritifs

L’utilisation de farine de maïs pour la prévention des maladies et le maintien de la santé devrait alimenter une croissance positive en termes de valeur au cours de la période de prévision

Dynamique du marché de la semoule de maïs

Conducteurs

L’augmentation de l’adoption de la semoule de maïs comme substitut sain

Les principaux facteurs qui stimulent la demande mondiale de semoule de maïs sont une augmentation de la demande des consommateurs pour des options alimentaires saines et l’évolution des habitudes de consommation alimentaire. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour un petit-déjeuner sain composé d’aliments prêts à consommer devrait stimuler le marché de la semoule de maïs au cours de la période de prévision. En outre, le passage à des aliments plus sains pour prévenir les maladies cardiovasculaires et contrôler la glycémie a un impact positif sur le marché mondial de la farine de maïs.

L’utilisation de la semoule de maïs comme innovation dans les produits alimentaires et l’augmentation de la production de maïs

Les particuliers dans les foyers et les restaurants utilisent la semoule de maïs comme enrobage alimentaire innovant . En outre, la demande accrue de production de maïs en raison de l’utilisation généralisée de la semoule de maïs devrait stimuler la croissance du marché. En outre, l’adoption de nouvelles technologies agricoles, l’amélioration des rendements et l’expansion des terres stimulent la croissance de la production de maïs dans les pays en développement, ce qui alimente la croissance du marché. L’essor du secteur de la restauration rapide, l’adoption de la culture occidentale et l’augmentation du revenu disponible contribuent tous à la croissance du marché.

Occasion

Les fabricants d’aliments et de boissons envisagent les avantages pour la santé de la semoule de maïs et ajoutent des constituants importants pour rendre les produits plus délicieux et nutritifs. En dehors de cela, l’utilisation de la farine de maïs pour la prévention des maladies et le maintien de la santé devrait alimenter une croissance positive en termes de valeur au cours de la période de prévision. Les produits de boulangerie utilisent généralement de la farine de blé; cependant, la semoule de maïs, avec la farine de blé, a une nouvelle utilisation de cuisson saine et délicieuse ; par conséquent, la demande de semoule de maïs devrait augmenter.

Bien connaître les tendances et les opportunités de l’industrie est un processus qui prend assez de temps. Néanmoins, le rapport de recherche universel sur le marché de la farine de maïs résout ce problème très rapidement et facilement. Le rapport recueille méthodiquement les informations sur les facteurs efficaces pour l’industrie du marché Farine de maïs, notamment le comportement des clients, les tendances émergentes, l’utilisation des produits et le positionnement de la marque. Ce rapport d’analyse de marché a été préparé en comprenant parfaitement les exigences spécifiques de l’entreprise. Les données et informations incluses dans le rapport de premier ordre sur le marché Farine de maïs aident non seulement les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données, mais assurent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le rapport d’analyse du marché de la farine de maïs met l’accent sur la dynamique du marché clé de l’industrie du marché de la farine de maïs et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. De plus, ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu complet du marché où il identifie les tendances de l’industrie, détermine la notoriété de la marque et son influence, fournit des informations sur l’industrie et offre une veille concurrentielle. Le rapport a été préparé avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Avec le meilleur rapport sur le marché de la farine de maïs, il devient facile de construire une organisation solide et de prendre de meilleures décisions qui permettent à l’entreprise d’atteindre un niveau de réussite élevé.

Visitez le rapport d’étude complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-corn-meal-market?SR

Les principaux facteurs sont étiquetés dans les éléments inclus dans ce rapport sur le marché de la farine de maïs: –

Marché de la farine de maïs via l’analyse des coûts de fabrication: analyse des matières premières clés, tendance des prix des matières premières clés, principaux fournisseurs de matières premières, taux de concentration du marché des matières premières, proportion de la structure des coûts de fabrication (matières premières, coût de la main-d’œuvre),

acteurs de l’analyse des processus de fabrication /Profils des fournisseurs et données de vente : société, informations de base sur la société, base de fabrication et concurrents, catégorie de produit, application et spécification avec ventes, revenus, prix et marge brute, activité principale/aperçu de l’activité.

Principaux développements stratégiques : L’étude comprend également les principales tendances stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et l’augmentation régionale des principaux rivaux en cours sur le marché à l’échelle internationale et régionale.

Caractéristiques clés du marché de la farine de maïs : Le fichier a évalué les principales caractéristiques du marché, comprenant les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation potentiel, le brut, la production, le taux de fabrication, la consommation, la part de marché, le TCAC et la marge brute. Outils analytiques: le fichier du marché de la farine de maïs se compose des informations exactement étudiées et pesées des principaux joueurs d’entreprise et de leur portée sur le marché par la compétence de nombreux outils analytiques.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-corn-meal-market&SR

