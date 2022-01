Le marché de la facturation électronique en Europe devrait croître à 17,1% CAGR pour récolter 4 217,6 millions de dollars US d’ici 2027 – Impact de la pandémie de COVID-19 par les perspectives du marché des entreprises

Le marché européen de la facturation électronique devrait atteindre 4 217,6 millions de dollars US d’ici 2027, contre 1 241,7 millions de dollars US en 2019 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 17,1% de 2020 à 2027.

Le « marché européen de la facturation électronique » se développe avec l’adoption croissante de ces solutions dans des segments tels que les entreprises à entreprises (B2B), les entreprises à clients (B2C) et les entreprises à gouvernement. La facturation électronique fait référence à la génération électronique de facture ainsi qu’à l’échange de cette facture électronique entre acheteurs et fournisseurs. Différents pays définissent la facturation électronique différemment selon les réglementations et la nature des entreprises qui prévalent dans ces pays. Le marché de la facturation électronique est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. En fonction du type, le marché est segmenté en cloud et sur site. En outre, le marché basé sur l’utilisateur final est segmenté en B2B, B2C et autres.

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché dans cette région incluent l’adoption de la facturation électronique, les entreprises peuvent économiser des coûts substantiels liés à la génération et à la transmission de la facturation aux clients finaux. L’automatisation du processus de facturation grâce à la facturation électronique profite aux acheteurs, aux fournisseurs et aux gestionnaires d’un point de vue stratégique et opérationnel. Quelques-uns de leurs avantages incluent des coûts réduits, une précision accrue, des paiements plus rapides, une productivité accrue, un respect de l’environnement, une gestion améliorée de la trésorerie et une conformité améliorée.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport d’étude de marché sur la facturation électronique en Europe sur – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00011589

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de la facturation électronique en Europe. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des revenus globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché de la facturation électronique en Europe pour établir avec précision des prévisions et fournir des informations d’experts aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

Basware Corporation Cegedim SA Comarch SA Coupa Software Inc. IBM Corporation SAP SE The Sage Group plc Tradeshift

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de la facturation électronique en Europe. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché de la facturation électronique en Europe.

Commandez une copie de ce rapport d’étude de marché sur la facturation électronique en Europe à l’adresse – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00011589

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE EN EUROPE

Par type

Cloud sur site

Par utilisateur final

B2B B2C Autres

Raisons d’acheter le rapport

Il fournit une compréhension du paysage du marché européen de la facturation électronique et identifie les segments de marché les plus susceptibles de garantir un rendement élevé. Il permet de garder une longueur d’avance en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché européen de la facturation électronique. Il aide à planifier efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché de la facturation électronique en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses. -Facturation marché. Il fournit des prévisions de revenus de marché du marché en fonction de divers segments pour la période de 2020 à 2027

La recherche sur le marché de la facturation électronique en Europe se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché de la facturation électronique en Europe en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché de la facturation électronique en Europe.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/