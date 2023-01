Le marché de la fabrication sous contrat de conjugués d’anticorps anti-médicaments devrait atteindre une valeur marchande de 12,35 milliards USD d’ici la période de prévision de 2029

Les conjugués d’anticorps (ADC) sont l’un des médicaments anticancéreux à la croissance la plus rapide. Cette approche limite l’exposition systémique et la toxicité en utilisant des liaisons chimiques qui ciblent les antigènes cibles exprimés à la surface des cellules cancéreuses, en utilisant des anticorps monoclonaux liés à des charges utiles létales. Les ADC sont des molécules complexes et de nombreux facteurs nécessitent une attention particulière. Conjugués médicament et anticorps. Les ADC, également connus sous le nom de conjugués anticorps-médicaments, sont une classe de médicaments biologiques conçus pour une thérapie ciblée dans le traitement du cancer. Contrairement à la chimiothérapie, les ADC sont conçus pour cibler et détruire les cellules tumorales tout en protégeant les cellules saines.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché de la fabrication sous contrat d’anticorps et de médicaments conjugués devrait croître à un TCAC de 5,25 % de 2022 à 2022 , passant de 8,2 milliards USD en 2021 à 123,5 milliards USD en 2029. Cent millions de dollars américains. dollars 2029. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée d’experts, la dynamique des patients, une analyse du pipeline, des prix et des informations sur le marché telles que les taux de croissance de la valeur, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché. Cadre analytique et réglementaire.

Dynamique du marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments d’anticorps

chauffeur

Demande croissante de médicaments

La croissance du marché est principalement tirée par deux facteurs : la demande mondiale croissante de produits pharmaceutiques et l’avantage de la fabrication sous contrat qui réduit le coût total de développement.

Une augmentation de la population âgée

La prévalence croissante des maladies liées au mode de vie, telles que la hausse des coûts médicaux et la croissance rapide de l’industrie du diagnostic, stimulent l’expansion du marché de la fabrication sous contrat de conjugués médicament-anticorps.

possibilité

Les cas de cancer en hausse

Le marché devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la demande accrue de produits biothérapeutiques, la prévalence croissante du cancer et l’externalisation des opérations et des services à des entreprises de fabrication sous contrat.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments anticorps sont:

Samsung Bio (Corée du Sud)

Lonza (Suisse)

Catalent Inc. (États-Unis)

Siegfried Holding AG (Suisse)

Solutions pharmaceutiques Piramal (Inde)

Boehringer Ingelheim International Ltd. (독일)

Couverture du marché mondial de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments d’anticorps

Le marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments d’anticorps est segmenté en fonction des conditions, des lieurs. La croissance de ces segments facilite l’analyse des segments sous-développés de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu important du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

écart

myélome

lymphome

cancer du sein

Autre (carcinome urothélial)

lieur

joint coupable

joint sans cisaillement

Prévisions du marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments anticorps / analyse régionale

Le marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments anticorps est analysé, et les pays, conditions et liens mentionnés ci-dessus fournissent des informations et des tendances concernant la taille du marché. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la fabrication sous contrat d’anticorps anti-médicaments sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Moyen-Orient et Afrique (MEA), une partie du Brésil (MEA),

L’Amérique du Nord domine le marché de la fabrication sous contrat de conjugués médicament-anticorps, stimulée par une population gériatrique croissante et l’adoption de technologies médicales innovantes. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation de l’externalisation des organisations de fabrication sous contrat.

