Le marché de la fabrication sous contrat de conjugués anticorps-médicaments devrait atteindre une valeur marchande de 12,35 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,25%

L’un des médicaments anticancéreux à la croissance la plus rapide est le conjugué anticorps-médicament (ADC). L’approche utilise des anticorps monoclonaux liés à une charge utile mortelle via un lieur chimique qui cible les antigènes cibles exprimés à la surface des cellules cancéreuses, limitant l’exposition systémique et la toxicité. Les ADC sont des molécules complexes et de nombreux facteurs nécessitent une attention particulière. Conjugués médicament et anticorps. Les ADC, également connus sous le nom de conjugués anticorps-médicament, sont une famille de médicaments biopharmaceutiques créés en tant que thérapies ciblées pour le traitement du cancer. Contrairement à la chimiothérapie, les ADC sont conçus pour cibler et détruire les cellules tumorales tout en protégeant les cellules saines.

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, la taille du marché de la fabrication sous contrat de conjugués anticorps-médicaments sera évaluée à 8,2 milliards de dollars en 2021 et atteindra 12,35 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC prévu de 5,25 % de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, des prix en plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché. et cadre réglementaire.

Dynamique du marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments d’anticorps

chauffeur

Augmentation de la demande de médicaments

La croissance du marché est principalement tirée par deux facteurs : la demande croissante de médicaments dans le monde et l’avantage de la fabrication sous contrat pour réduire les coûts totaux de développement.

Une augmentation de la population âgée

La prévalence croissante des troubles du mode de vie, tels que l’augmentation des dépenses de santé et la croissance rapide de l’industrie du diagnostic, stimulent l’expansion du marché de la fabrication sous contrat de conjugués anticorps-médicaments.

Chance

Les cas de cancer en hausse

Le marché devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la demande croissante de produits biothérapeutiques, la prévalence croissante du cancer et l’externalisation des opérations et des services à des entreprises de fabrication sous contrat.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments anticorps sont:

Samsung Bio (Corée du Sud)

Lonza (Suisse)

Catalent Inc. (États-Unis)

Siegfried Holding AG (Suisse)

Solutions pharmaceutiques Piramal (Inde)

Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)

Portée du marché mondial de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments d’anticorps

Le marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments d’anticorps est segmenté sur la base des conditions, des connecteurs. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

État de santé

Myélome

lymphome

cancer du sein

Autre (carcinome urothélial)

lieur

Joint découpable

joint non découpable

Analyse / aperçus régionaux du marché de la fabrication de conjugués de médicaments anticorps

Le marché de la fabrication sous contrat de conjugués de médicaments d’anticorps est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par les pays, les conditions et les lieurs susmentionnés. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la fabrication sous contrat d’anticorps anti-médicaments conjugués sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la fabrication sous contrat de conjugués anticorps-médicaments en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’adoption de technologies médicales innovantes. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de l’externalisation vers des organisations de fabrication sous contrat.

