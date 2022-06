Le marché de la fabrication métallique pourrait atteindre 29,46 milliards USD d’ici 2029, à l’échelle mondiale | TCAC 4,7 %

Les avancées accrues dans des domaines tels que l’informatisation et la robotique ouvrent la voie à la mise en œuvre de technologies et de solutions de la nouvelle ère sur le marché mondial de la fabrication de métaux . Au cours de la période de prévision, la demande croissante de traitement et d’usinage des métaux dans divers pays en croissance du monde devrait stimuler le marché mondial de la fabrication de métaux. Par conséquent, le marché devrait connaître une croissance lucrative.

Le marché mondial de la fabrication de métaux était évalué à 20,0 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 29,46 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché mondial de la fabrication métallique

La métallurgie consiste à produire des structures et des assemblages métalliques à partir d’éléments de métallerie brute. Il s’agit d’un service à valeur ajoutée car il utilise plusieurs méthodes telles que le soudage des métaux, l’usinage des métaux, le façonnage des métaux et la découpe des métaux pour déformer totalement la matière première et construire une structure complètement nouvelle. Le soudage, le découpage, l’usinage et le cisaillage ne sont que quelques-uns des services à valeur ajoutée offerts par les installations de fabrication de métaux. Les fabricants de métaux apportent de la valeur à leurs clients en offrant une gamme complète de services en un seul endroit.

La chaîne de valeur complète et les éléments essentiels en aval et en amont sont passés au crible dans ce rapport. Des tendances essentielles comme la mondialisation, les progrès de la croissance renforcent la régulation de la fragmentation et les préoccupations écologiques. Ce rapport de marché couvre les données techniques, l’analyse des usines de fabrication et l’analyse des sources de matières premières de l’industrie de la fabrication métallique, ainsi que les produits qui ont la pénétration la plus élevée, leurs marges bénéficiaires et l’état de la R&D. Le rapport fait des projections futures basées sur l’analyse de la subdivision du marché qui comprend la taille du marché mondial par catégorie de produit, l’application de l’utilisateur final et diverses régions.

Ce rapport sur le marché de la fabrication de métaux couvre les données du fabricant, y compris l’expédition, le prix, les revenus, le bénéfice brut, le dossier d’entretien, la distribution commerciale, etc., ces données aident le consommateur à mieux connaître les concurrents.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fabrication métallique

Le paysage concurrentiel du marché de la fabrication métallique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la fabrication de métaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication métallique sont

Services de fabrication O’Neal (États-Unis)

Interplex Holdings Pte. Ltd. (Singapour)

Komaspec (Chine)

Lancer Fab Tech Pvt. Ltd. (Inde)

Fabrication BTD (États-Unis)

Kapco Metal Stamping (États-Unis)

Watson Engineering, Inc. (États-Unis)

Groupe Matcor-Matsu (Canada)

STANDARD IRON and WIRE WORKS, INC. (ÉTATS-UNIS)

PA International (Belgique)

Mayville Engineering Company, Inc. (États-Unis)

Aleris Corporation (États-Unis)

Mazak Corporation (Japon)

TRUMPF

DMG MORI (Allemagne)

weMFG. (NOUS)

R5 Metal Fabricators, Inc. (États-Unis)

NW Metal Fabricators, Inc., (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché de la fabrication de métaux

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché de la fabrication métallique. La mise en œuvre de nombreuses règles et mesures de confinement préventives, de normes de distance sociale et d’interdictions d’importation/exportation imposées par les gouvernements pour freiner la propagation de la maladie a entravé le marché car il y a eu de graves perturbations dans diverses fabrications ainsi que l’arrêt de la chaîne d’approvisionnement transfrontalière. de matières premières. Cela a entraîné un énorme revers financier pour le marché. Au cours de la période de prévision, les déterminants susmentionnés pèseront sur la trajectoire des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Du côté positif, les gouvernements ont été contraints de permettre la production de divers équipements de santé, lits et autres produits avec une main-d’œuvre limitée, ce qui a alimenté la demande d’équipements de fabrication de métaux sur le marché. Cependant, à mesure que l’économie s’améliore et que les gouvernements suppriment les restrictions sur la fabrication, la demande d’équipements de fabrication de métaux devrait augmenter dans les années à venir.

Développement récent

En décembre 2020, Jungheinrich, une entreprise allemande spécialisée dans l’entreposage, les équipements de manutention et l’ingénierie des flux de matériaux, a formé un partenariat avec Trumpf. Dans le cadre de ce partenariat, TRUMPF fournira TruTops, un logiciel de contrôle de la production qui aide les producteurs à rendre leur logistique plus efficace et efficiente. Jungheinrich assurerait également la livraison autonome de composants en tôle entre différents lieux de stockage et instruments de machine. Portée du marché mondial de la fabrication de métaux

Le marché de la fabrication métallique est segmenté en fonction des services, des matériaux et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Service

Soudage des métaux

Usinage des métaux

Formage des métaux

Cisaillement des métaux

Coupe de métal

Pliage en métal

Laminage des métaux

Emboutissage des métaux

Poinçonnage des métaux

Sur la base du service, le marché de la fabrication métallique a été segmenté en soudage des métaux, usinage des métaux, formage des métaux, cisaillage des métaux, coupe des métaux, pliage des métaux, laminage des métaux, emboutissage des métaux et poinçonnage des métaux. La coupe des métaux est en outre segmentée en centres d’usinage, tours, perceuses, rectifieuses, corneuses et machines à roder, laser, faisceau d’ions et machines à ultrasons, machines à tailler les engrenages, machines à scier et à tronçonner et autres équipements de manutention et de coupe. Le soudage des métaux est en outre segmenté en soudage à l’arc, soudage oxy-combustible, soudage par faisceau laser et autres types de soudage. Le formage est en outre segmenté en machines à forger et marteaux, cintreuses, plieuses et redresseuses, cisailles, poinçonneuses et encocheuses, machines à former les fils et autres presses et machines à former les métaux.

Matériel

Acier

Aluminium

Les autres

Le marché de la fabrication métallique a également été segmenté sur la base des matériaux en acier, aluminium et autres.

Les utilisateurs finaux

Construction

Automobile

Aérospatial

Fabrication

Énergie et puissance

Électronique

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la fabrication métallique est segmenté en construction, automobile, aérospatiale, fabrication, énergie et électricité, électronique et autres.

Analyse régionale du marché Fabrication métallique

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie de la fabrication de métaux sur le marché mondial.

– Pour étudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Pour déterminer, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyser le potentiel et les avantages du marché, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques des régions clés du monde.

– Pour découvrir les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

– Analyser de manière critique chaque sous-marché en termes de tendance de croissance individuelle et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les extensions, les lancements de nouveaux produits et les possessions sur le marché.

– Décrire stratégiquement les acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

