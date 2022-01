Le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique est ancré pour une expansion robuste d’ici 2028

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

La délivrance de gènes dans des cellules cibles peut être effectuée à l’aide de plusieurs vecteurs différents. Ceux-ci sont largement classés en vecteurs viraux et non viraux, qui présentent tous deux des avantages et des risques. Les vecteurs viraux sont des outils couramment utilisés par les biologistes moléculaires pour introduire du matériel génétique dans les cellules. Les vecteurs non viraux sont de l’ADN nu, à base de particules et à base de produits chimiques. Des facteurs moteurs tels que la sensibilisation croissante à la thérapie génique, la prévalence croissante des troubles génétiques et les maladies infectieuses à travers le monde devraient stimuler la croissance du marché. De plus, la croissance du marché mondial des soins de santé devrait avoir un impact positif sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique dans les années à venir.

Selon une étude publiée par la National Hemophilia Foundation en 2015, environ 400 000 personnes dans le monde souffrent d’hémophilie. De plus, selon une étude publiée par le NIH en 2019, la drépanocytose touche environ 100 000 personnes aux États-Unis. L’application de la thérapie génique pour le traitement des infections virales telles que les virus de l’herpès simplex, les virus adéno-associés, les poxvirus et les rétrovirus devrait conduire à l’adoption des thérapies géniques comme l’une des principales alternatives de traitement, ce qui stimulera éventuellement la croissance de le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique au cours de la période de prévision.

Pour obtenir un exemple de copie du rapport, ainsi que la table des matières, Statistics @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003074/

Ici, nous avons répertorié les meilleures entreprises du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique

Brammer Bio Sanofi FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Catapulte de thérapie cellulaire et génique Produits biologiques Cobra FinVecteur Kaneka Eurogentec SA MassBiologiques Spark Thérapeutique Unique

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’activité – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT-Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact du COVID 19 sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique, les tendances du marché et le potentiel Opportunités dans le paysage COVID-19, impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition pour les acteurs du marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Segmentation

Par produit

Vecteurs viraux

Vecteurs non viraux

Par application

Cancer

Troubles héréditaires

Infections virales

Autres

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2027 pour l’ensemble du marché de fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientations du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3 Segmentation du marché

1.3.1 Marché mondial de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique – par produit

1.3.2 Marché mondial de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique – par application

1.3.3 Marché mondial de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique – par géographie

2. Marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique – Points clés à retenir

3. Méthodologie de recherche

3.1 Couverture

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

4. Fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique – Paysage du marché

4.1 Aperçu

4.2 Analyse PEST

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse PEST

4.2.2 Europe – Analyse PEST

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse PEST

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique (MEA) – Analyse PEST

4.2.5 Amérique du Sud et centrale (SCAM) – Analyse PEST

4.3 Avis d’experts

5. Marché de la fabrication de vecteurs viraux et d’ADN plasmidique – dynamique clé du marché

5.1 Moteurs du marché

5.1.1 Sensibilisation croissante à la thérapie génique

5.1.2 Augmentation de la prévalence des maladies génétiques et des maladies infectieuses

5.2 Contraintes du marché

5.2.1 Coût élevé associé aux thérapies géniques

Passez un bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003074/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense, de l’alimentation et des boissons, de la chimie et des matériaux, des semi-conducteurs, etc.

Contactez-nous :

Appelez : +1-646-491-9876

E-mail : sales@theinsightpartners.com