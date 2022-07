Le marché de la fabrication de vecteurs viraux enregistrera une croissance régulière de 2022 à 2030

Le marché mondial de la fabrication de vecteurs viraux représente XX millions de dollars en 2021 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies et troubles cibles, le nombre croissant d’études cliniques et la disponibilité de financements pour le développement de la thérapie génique, ainsi que les applications potentielles dans de nouvelles approches d’administration de médicaments sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché. Cependant, le coût excessif des thérapies géniques et la possible mutagenèse freinent le marché.

La fabrication de vecteurs viraux comprend la génération de ces vecteurs, qui doivent ensuite être purifiés afin de répondre aux attributs de qualité requis pour une utilisation ultérieure en tant que systèmes de délivrance de gènes. Des méthodes de vecteurs viraux ou non viraux sont utilisées pour le transfert inefficace du gène thérapeutique dans les cellules cibles. Les vecteurs viraux utilisés en thérapie génique comprennent l’adénovirus, le lentivirus, le rétrovirus et le virus adéno-associé (AAV). Les vecteurs non viraux dépendent généralement de la délivrance d’ADN plasmidique.

Sur la base des applications, le segment de la thérapie génique détient une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité de thérapies géniques à vecteur viral efficaces pour les maladies rares et les cancers, des activités de recherche en cours sur les thérapies géniques à vecteur viral.

Sur la base de la géographie, l’Amérique du Nord détient la principale part de marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de recherche, d’un grand nombre de sociétés de médecine régénérative, de l’augmentation de la prévalence des maladies cibles et de la disponibilité des fonds.

Certains des acteurs clés présentés sur le marché de la fabrication de vecteurs viraux incluent Spark Therapeutics, Uniqure, Kaneka Eurogentec, Regenxbio, Finvector Vision Therapies, Novasep, Massbiologics, Merck KGaA, Cobra Biologics, Fujifilm Holdings Corporation, Lonza, Brammer Bio, Oxford Biomedica et Thermo Fisher Scientific Inc.

Types couverts :

• Vecteurs adénoviraux

• Vecteurs rétroviraux

• Vecteurs viraux adéno-associés

• Virus pox

• Cytomégalovirus

• Autres types

Maladies couvertes :

• Maladie humaine

• Maladie vétérinaire

Applications couvertes :

• Vaccinologie

• Thérapie génique

Utilisateurs finaux couverts :

• Instituts de recherche

• Sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :