Le marché de la fabrication de vaccins devrait atteindre une valeur marchande de 77,73 milliards de dollars d’ici 2029

Marché de la production de vaccins Un produit biologique fabriqué en combinant des produits chimiques avec une forme affaiblie de micro-organismes pathogènes. Il agit comme un antigène dans la prévention des maladies et stimule la production d’anticorps contre divers agents pathogènes lorsqu’il est injecté dans le corps humain. Avant de recevoir l’approbation clinique, les vaccins sont rigoureusement étudiés pour s’assurer qu’ils sont sûrs et efficaces. Ils sont couramment utilisés pour prévenir la poliomyélite, la rougeole, la grippe, le tétanos, la diphtérie, la méningite et l’hépatite, entre autres infections potentiellement mortelles. En conséquence, il est de plus en plus utilisé dans les cliniques, les hôpitaux et les centres de vaccination pour les processus de vaccination et de recherche et développement (R&R&D).

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la production de vaccins passera de 44,4 milliards de dollars en 2021 à 77,73 milliards de dollars en 2029, et devrait croître à un TCAC de 7,25 % sur la période de prévision de 2022 à 2029. Rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research, tels que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, ainsi que des informations sur le marché, des conseils d’experts approfondis, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire .

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la production de vaccins sont :

Sanofi (France)

Balneva SE (France)

CSL Limited (Australie)

GlaxoSmithKline plc. (Angleterre)

Produits bio en vrac (UE)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Pfizer (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Novartis SA (Suisse)

Boxster (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

IDT Biologie (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)

Lonza (Suisse)

Boehringer Ingelheim International GmbH(독일)

Catalent Inc. (États-Unis)

Institut Charles River (États-Unis)

Dynamique du marché de la production de vaccins

chauffeur

croissance vertigineuse

L’augmentation des investissements dans le développement de produits technologiquement avancés, la prolifération de l’OMS et de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), l’augmentation du soutien gouvernemental et l’augmentation des cas de maladies infectieuses propulseront la croissance de la production de vaccins au cours de la période de prévision 2022-2029. sud. des pays. Économie. Pendant ce temps, l’intérêt croissant pour les vaccins thérapeutiques créera de nombreuses opportunités, ce qui stimulera le marché de la fabrication de vaccins au cours de la période de prévision.

Applications de production de vaccins

Le marché mondial est tiré par la fréquence croissante des maladies infectieuses à travers le monde. Ceci est soutenu par une prise de conscience publique croissante de la nécessité d’une vaccination efficace pour éradiquer ces maladies, ce qui à son tour augmente considérablement la demande de vaccins. Une série d’initiatives à but non lucratif visant à sensibiliser à l’importance de la vaccination, en particulier dans les zones endémiques et rurales, ont un impact sur le marché. De nombreux gouvernements lancent également divers programmes de vaccination gratuite pour encourager les gens à se faire vacciner, ce qui se traduit par des perspectives de marché positives.

Développement accru de vaccins

Le marché mondial de la fabrication de vaccins devrait être tiré par l’augmentation des dépenses consacrées à la découverte de nouveaux vaccins. Par exemple, des chercheurs de Scripps Research Florida ont développé un vaccin non traditionnel pour combattre une souche du virus SIVmac239 connue sous le nom de « Death Star ». Les vaccins non traditionnels des chercheurs offrent une protection à long terme contre plusieurs types de VIH chez les personnes en bonne santé, ce qui augmente la demande de vaccins. En outre, l’incidence croissante de nombreuses maladies infectieuses et l’amélioration des connaissances sur le diagnostic précoce et la prévention des maladies augmentent la demande de vaccins protecteurs, stimulant la croissance du marché.

chance

D’ici 2024, le marché mondial de la production de vaccins COVID-19 devrait dépasser les 5 milliards de dollars. L’intérêt continu des agences gouvernementales et de divers producteurs de vaccins du monde entier pour prévenir les pertes humaines et économiques causées par le virus COVID-19 devrait stimuler le marché. La disponibilité des doses de vaccins dans le monde devrait augmenter au cours de la période de prévision et certains fournisseurs appliqueront de nouvelles technologies telles que la consolidation des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 et l’obtention plus rapide de l’approbation des réglementations des agences de santé. Les sociétés pharmaceutiques mettent également l’accent sur les diagnostics, les traitements, les technologies de la santé et les vaccins liés au COVID-19.

Étendue du marché mondial de la production de vaccins

Le marché de la production de vaccins est segmenté en fonction de la classification et du type de maladie. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein d’une industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Classification

Production de vaccins pour adultes.

production de vaccins pédiatriques

type de maladie

hépatite B

paludisme

la fièvre jaune

typhoïde

rage

le sida

un cancer

se plaindre

Nil occidental

l’encéphalite japonaise

pneumocoque

rotavirus

OAP

polio

varicelle

méningococcique

rougeole

oreillons

Rougeole allemande

Tuberculose

Analyse régionale / Résumé du marché Production de vaccins

Analyser le marché de la production de vaccins et fournir des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, classification et type de maladie énumérés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la production de vaccins sont les suivants : États-Unis, Canada et Mexique, Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon et Inde . , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël et autres régions du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) Afrique (MEA) , Brésil ,

L’Amérique du Nord domine le marché de la production de vaccins en raison de la sensibilisation croissante du public aux risques de pandémie et de l’augmentation des dépenses gouvernementales et non gouvernementales pour la production et la distribution de vaccins à grande échelle. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la croissance de la population cible avec une forte demande clinique non satisfaite.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces du porteur, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données nationales tout en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des défis rencontrés par une concurrence sévère ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, et de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales.

