Le marché de la fabrication de cellules souches dépasse l’évaluation de 27428,98 millions USD d’ici 2029 à un taux de croissance potentiel de 10,60%

Le rapport d’étude de marché sur la fabrication de cellules souches aide les entreprises dans tous les domaines du commerce à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Il leur offre également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent orienter leurs activités dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché des soins de santé. Certaines des stratégies de marketing sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Chaque partie du marché est abordée dans le rapport, car les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans le meilleur rapport.

Le marché de la fabrication de cellules souches est un marché à venir et tendance dans lequel les cellules souches sont obtenues à partir de cellules sanguines ou de parties de la moelle osseuse qui ont la capacité de se régénérer en cellules spécialisées dans le corps humain et sont utilisées pour le développement de divers types de médicaments. , ainsi que pour voir les effets chimiques des médicaments sur divers tissus et cellules, et pour voir si ces médicaments peuvent réparer ou remplacer les cellules ou les tissus endommagés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la fabrication de cellules souches était évalué à 12 250,9 millions USD en 2021 et devrait atteindre 27 428,98 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 10,60 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Dynamique du marché de la fabrication de cellules souches

Conducteurs

Accroître les investissements en capital-risque dans la recherche sur les cellules souches

Les cellules souches sont essentielles dans la gestion des maladies ainsi que dans des projets de recherche spécifiques, notamment la médecine personnalisée et les tests génétiques. Alors que les acteurs publics et privés du monde entier prennent conscience du potentiel thérapeutique des cellules souches et de la rareté des traitements thérapeutiques pour les maladies orphelines, ils investissent de plus en plus dans le développement de la technologie basée sur les cellules souches.

Augmentation de la prévalence des maladies génétiques rares

Le marché de la thérapie par cellules souches devrait se développer à mesure que la prévalence de maladies génétiques rares augmente. Des maladies rares telles que la thalasemmie, la phénylcétonurie, la mucoviscidose et d’autres affectent des millions d’individus chaque année.

En outre, la population gériatrique croissante et l’incidence croissante du cancer agiront comme un facteur majeur influençant la croissance du marché de la fabrication de cellules souches. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de la fabrication de cellules souches. En outre, l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé est le principal moteur du marché qui accélérera encore la croissance du marché de la fabrication de cellules souches. De plus, une sensibilisation accrue aux produits à base de cellules souches à potentiel thérapeutique amortira le taux de croissance du marché.

Opportunités

Accent croissant du marché sur les cellules souches mésenchymateuses et les cellules souches pluripotentes induites

De plus, l’intérêt croissant des principaux acteurs du marché pour les cellules souches mésenchymateuses et les cellules souches pluripotentes induites offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la fabrication de cellules souches. Parallèlement à cela, un cadre réglementaire favorable dans les pays en développement propulsera le taux de croissance du marché dans les années à venir.

De plus, l’adoption croissante de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la fabrication de cellules souches au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial de la fabrication de cellules souches

Le marché de la fabrication de cellules souches est segmenté en fonction des produits, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Des produits

Lignées de cellules souches

Instruments

Consommables et kits

Application

Demandes de recherche

Applications cliniques

Banque de cellules et de tissus

Les autres

Utilisateur final

Entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques

Instituts de recherche et instituts universitaires

Banques de cellules et banques de tissus

Centres hospitaliers et chirurgicaux

Les autres

Canal de distribution

Les ventes directes

Distributeur tiers

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la fabrication de cellules souches vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la fabrication de cellules souches, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la fabrication de cellules souches. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Fabrication de cellules souches

Le paysage concurrentiel du marché Fabrication de cellules souches fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la fabrication de cellules souches.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication de cellules souches sont:

BD (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Organogenesis Inc. (États-Unis)

Vericel Corporation (États-Unis)

ANTÉROGÈNE. CO., LTD (Corée du Sud)

VistaGen Therapeutics, Inc (États-Unis)

American Cryostem Corporation (États-Unis)

PromoCell GmbH (Allemagne)

Sartorius AG (Allemagne)

ViaCyte, Inc (États-Unis)

CELLULES SOUCHES Technologies, Inc (Canada)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (Japon)

Bio-Techne (États-Unis)

REPROCELL Inc (Inde)

Catalent, Inc (États-Unis)

Mesoblast Ltd (Australie)

Astellas Pharma Inc (Japon)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

Régions couvertes par le rapport de recherche :

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

