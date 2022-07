Le marché de la fabrication de camions enregistrera une croissance inébranlable de 2022 à 2030

Dans le monde entier, les camions sont de tailles différentes en fonction de l’application à laquelle ils sont destinés. Il existe des camions légers, des mini-camions, des camions et des transporteurs lourds, moyens et très lourds. C’est la raison pour laquelle de nombreux producteurs de camions sont disponibles partout dans le monde pour répondre aux besoins de ces camions.

Le marché mondial de la fabrication de camions se développe considérablement en raison de la population croissante et de l’industrialisation en expansion qui entraînent l’expansion de la logistique. Après la Seconde Guerre mondiale, les activités commerciales et industrielles ont augmenté à un rythme rapide dans les principaux pays émergents qui accélèrent le marché croissant de la fabrication de camions. Avec l’essor du secteur du commerce électronique, les besoins en matière d’expédition se sont accrus, ce qui a ouvert des perspectives sur le marché de la fabrication de camions. De nouvelles réglementations sur les émissions ont incité les anciens modèles de camions à être abandonnés, ce qui impose de nouvelles exigences au secteur de la fabrication de camions.

L’une des principales contraintes pour le marché mondial de la fabrication de camions est l’instabilité des coûts du pétrole brut qui influe sur la rentabilité des propriétaires de flottes. Dans les pays émergents, la mauvaise infrastructure routière a été un défi persistant pour le marché de la fabrication de camions, ce qui rend les exercices de camionnage enclins à des pannes fréquentes et pénibles. Les constructeurs de camions du monde entier ont augmenté la quantité de leurs stations-service afin de construire des relations avec la clientèle qui dépendent dans une large mesure des installations de service fournies par les entreprises. De plus, la hausse du coût des matières premières comprenant l’acier et le fer entraîne la hausse des coûts des camions.

Les équipementiers mondiaux de camions doivent développer des stratégies de marque et des modèles commerciaux équilibrés au niveau régional avec un objectif final spécifique pour réagir aux contrastes en ce qui concerne les caractéristiques du marché, les inclinations des clients et la reconnaissance de la marque. Le consentement aux exigences et aux normes environnementales impliquera des innovations coûteuses, dont les administrateurs de camions pourraient ne pas vouloir payer le coût.

L’Allemagne est considérée comme le centre logistique de l’Europe en raison de son niveau élevé d’activités commerciales et industrielles. Avec la reprise de l’économie européenne, le secteur de la fabrication de camions dans la région reprend également la certitude perdue en raison de l’urgence de la zone euro. Les échanges et le commerce se développent à un rythme rapide dans les pays du Moyen-Orient et au Brésil. Le nombre croissant de vendeurs de pièces de camion offre de nombreuses possibilités d’expansion au marché de la fabrication de camions.

Parmi les régions, l’Asie-Pacifique était le plus grand marché de fabrication de camions, suivi par l’Amérique du Nord. L’Europe et l’Amérique du Nord ont continuellement perdu leurs parts qui sont récupérées par les marchés en développement du Moyen-Orient et de l’Asie-Pacifique. Parmi les nations, la Chine était le plus grand marché de fabrication de camions au monde en volume en 2013.

La plus grande multinationale et conglomérat indien, Tata Group, qui est également l’un des plus grands fabricants du monde, a commencé à parsemer son existence sur le marché des camions depuis 2004, lorsqu’ils ont acheté l’importante usine de production de camions sud-coréenne, Daewoo Motors. Le groupe Tata, en 2009, était d’ailleurs l’entreprise qui produisait des camions militaires au Myanmar.

Les principaux acteurs du marché mondial de la fabrication de camions comprennent Volvo Trucks, Daimler Trucks, Scania, Paccar, MAN, Isuzu et Iveco. La plupart des principaux acteurs du marché sur le marché fonctionnent avec leurs sous-fifres. Daimler fonctionne avec ses subalternes Mitsubishi Fuso, Western Star, Freightliner et Mercedes Benz. Les sous-fifres de Volvo comprennent Renault Trucks, Volvo, UD Trucks et Mack. Paccar fonctionne avec ses subalternes DAF Trucks, Peterbilt et Kenworth. Les producteurs mondiaux de camions doivent être conscients des tendances à la hausse sur les marchés émergents, tout en restant attentifs à la cyclicité incessante du marché sur les marchés établis.