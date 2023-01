Le marché de la fabrication additive devrait connaître une croissance considérable de 20,09 % dans un avenir proche | Taille, meilleurs joueurs, valeur marchande d’ici 2029

Le marché de la fabrication additive concerne la conception, la production et la distribution de fils, de tissus, de vêtements et de vêtements. La matière première peut être du métal , des plastiques, des alliages et de la céramique. Les industries de fabrication additive contribuent de manière significative à l’économie nationale de nombreux pays. La demande croissante de composants légers des catégories automobile et aérospatiale et les progrès des technologies d’impression 3D sur métal ont fortement augmenté la demande sur le marché mondial de la fabrication additive.

Data Bridge Market research a récemment publié une recherche approfondie intitulée « Marché de la fabrication additive » ce qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Lors de la compilation de ce rapport sur le marché mondial de la fabrication additive, plusieurs facteurs sont pris en considération, notamment le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, l’organisation type d’utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. En outre, il décrit tous les développements les plus récents, les lancements de produits, les collaborations entreprises, fusions et acquisitions qui ont été réalisées par les nombreux acteurs clés et marques qui animent le marché avec des profils d’entreprise systémiques.Votre entreprise sera mieux équipée en connaissances grâce au rapport sur le marché de la fabrication additive, qui a été compilé à l’aide de techniques de recherche fiables .

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 20,9 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 91 853,88 millions USD d’ici 2030 . Le principal facteur de croissance du marché de la fabrication additive est la demande croissante de composants légers des industries automobile et aérospatiale.

Prenez un exemple de PDF de l’étude de marché sur la fabrication additive @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-additive-manufacturing-market

Aperçu du marché:

La fabrication additive (AM) est différente de la méthode de production soustractive, qui envisage de broyer le matériau inutile d’un bloc de matériau. L’utilisation de la fabrication additive dans les applications industrielles fait généralement référence à l’impression 3D. La fabrication additive consiste en un ajout couche par couche de matière pour former un objet tout en se référant à un fichier tridimensionnel à l’aide d’une imprimante 3D et d’un logiciel d’impression 3D. Une technologie de fabrication additive appropriée est sélectionnée parmi l’ensemble de technologies disponibles en fonction de l’application.

Le rapport sur le marché mondial de la fabrication additive fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, d’expansions géographiques , et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la fabrication additive sont :

ANSYS Inc.

Höganäs AB

EOS

ARBURG GmbH + Co KG

Stratasys

Renishaw plc

CORPORATION YAMAZAKI MAZAK

Se concrétiser

Marqueforgé

Titomic Limitée

Solutions GDT

Laboratoires proto

ENVISIONTEC US LLC

Ultimaker BV

Fabrication additive américaine LLC

Optomec, Inc.

Système 3D Inc

ExOne (filiale de Desktop Metal, Inc.)

Développement récent

En février, SLM Solutions a lancé le SLM.Quality. Il s’agit d’une solution logicielle d’assurance qualité qui permet aux clients d’effectuer des évaluations de travaux de construction et de traiter les qualifications et les certifications de pièces plus efficacement. Que ce soit pour la production de pièces unitaires ou en série, le SLM. Des solutions de qualité peuvent accompagner les clients industriels pendant le processus de qualification, améliorant la traçabilité et la documentation des données de processus clés. Ce développement aidera l’entreprise à attirer plus de clients.

En février, SLM Solutions et Assembrix ont annoncé conjointement l’intégration réussie du logiciel Assembrix VMS avec les machines SLM Solutions à travers le monde. Ce nouveau partenariat répondra à la demande croissante des OEM pour une fabrication additive distribuée sécurisée et permettra la création d’un écosystème de fabrication additive fiable et international.

Accédez au rapport de recherche PDF complet avec tous les graphiques et graphiques @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-additive-manufacturing-market

Opportunités pour les joueurs

Augmenter le financement public pour promouvoir la fabrication additive

La fabrication additive a un immense potentiel pour révolutionner le paysage de la fabrication et de la production industrielle grâce aux processus numériques, à la communication et à l’imagerie. La fabrication additive est une activité à la mode qui a une forte demande de diverses industries comme l’aérospatiale, l’automobile, le secteur médical, l’électronique, la mode, etc. voyant la possibilité potentielle de la contribution de ce secteur à l’économie nationale, les gouvernements de différents pays proposent une stratégie différente pour soutenir et promouvoir cette industrie.

Avancement dans le secteur de la santé

Dans le domaine médical, chaque patient est unique et, par conséquent, la fabrication additive a un fort potentiel d’utilisation pour des applications médicales personnalisées et personnalisées. Les cliniques médicales les plus couramment utilisées sont les implants personnalisés et les guides de scies à modèles médicaux. Dans les domaines dentaires, les produits de fabrication additive sont utilisés dans les attelles, les appareils orthodontiques, les modèles dentaires et les guides de forage. Cependant, les produits de fabrication additive sont également utilisés pour fabriquer des tissus et des organes artificiels, qui peuvent être utilisés à des fins d’étude dans un institut de recherche ou entre une consultation entre un médecin et un patient. Le développement de la numérisation de l’imagerie médicale permet la reconstruction de modèles 3D à partir de l’anatomie des patients. Le flux de travail typique du dispositif médical personnalisé commence par l’imagerie ou la capture de la géométrie de l’anatomie du patient à l’aide de méthodes de numérisation 3D calculées. Ces données peuvent être utilisées pour imprimer des modèles 3D de l’anatomie d’un patient ou peuvent être utilisées pour créer des dispositifs ou des implants personnalisés.

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques

Fourniture de données sur la valeur marchande (millions USD) pour chaque segment et sous-segment

Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché

Analyse géographique mettant en évidence la consommation du produit / service dans la région et indiquant les facteurs qui affectent le marché dans chaque région

Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises profilées

Profils d’entreprise complets comprenant un aperçu de l’entreprise, des informations sur l’entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché

Les perspectives actuelles et futures du marché de l’industrie en ce qui concerne les développements récents (qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées

Comprend une analyse approfondie du marché de diverses perspectives grâce à l’analyse des cinq forces de Porter

Fournit un aperçu du marché grâce à la chaîne de valeur

Scénario de dynamique du marché, ainsi que les opportunités de croissance du marché dans les années à venir

Moteurs du marché de la fabrication additive

Demande croissante de composants légers des industries automobile et aérospatiale

Le secteur automobile et aérospatial nécessite de nombreux objectifs techniques et économiques interdépendants de performance fonctionnelle, de réduction des délais, de légèreté, de gestion des coûts et de livraison de composants critiques pour la sécurité. Pour répondre à la demande et compenser la consommation de carburant et la gestion des coûts pour améliorer les performances techniques et permettre de réaliser une structure plus légère directement liée à l’amélioration des performances économiques et techniques et qui aidera l’industrie des compagnies aériennes à transporter plus de charge utile, ce qui améliorer leurs revenus. Les technologies de fabrication additive, contrairement à la fabrication traditionnelle conventionnelle, utilisent une fabrication couche par couche basée sur une poudre ou un fil typique et des matériaux comme le polymère plastique, qui est léger.

Avantages offerts par la fabrication additive dans diverses industries d’utilisateurs finaux

Des industries comme l’aérospatiale faisaient partie des industries qui utilisaient des produits de fabrication additive pour leurs performances, et les pièces d’avion sont utilisées par des produits de fabrication additive qui sont légers et peuvent résister à des conditions environnementales difficiles, en raison de moins de matériel requis et du processus de formation de couches de matériaux par couches, les industries aérospatiales l’utilisent comme avantage pour la réduction de poids et la réduction des déchets, qui sont très importantes pour la fabrication de pièces aérospatiales pour les grandes entreprises.

Dans les industries médicales qui innovent rapidement, l’utilisation de produits de fabrication additive présente un grand avantage pour les médecins, les patients et les instituts de recherche. Grâce à la conception de prototypes fonctionnels fournis par les technologies de fabrication additive, il a été très avantageux de créer une conception flexible de divers outils de sauvetage de conception nécessaires à des fins chirurgicales et d’étude, des outils utilisés dans la procédure dentaire, des modèles préopératoires pour les tomodensitogrammes, des scies personnalisées et guides de forage, enceinte et instrumentation spécialisée.

Personnalisation facile et production en masse grâce à la fabrication additive

La personnalisation de la fabrication additive, contrairement à la fabrication traditionnelle, n’ajoute pas de coût supplémentaire pour la personnalisation et ne nécessite aucun moule ou outil pour la conception, elle a juste besoin d’un prototype de conception 3D et peut être créée par le client lui-même en raison de la personnalisation facile et production rapide il y a une forte demande, et nous pouvons produire en masse n’importe quelle conception unique sans entraver le coût et le temps lors de l’utilisation des imprimantes 3D. Non seulement il fournit une production personnalisée de masse, mais il offre également au consommateur une expérience unique d’achat et de consommation où il lui donne le sentiment d’appartenance et de satisfaction du consommateur par rapport à l’homologue qui ne fournit pas de design personnalisé. Il permet également au consommateur d’acheter le design de son choix. Par exemple, NIKE, un fabricant de chaussures, vend des chaussures sur son site Web avec un design 3D où le consommateur peut ajouter lui-même son choix de couleur sans trop d’hésitation. Cela ajoutera un avantage à la concurrence sur le marché puisque, grâce à ce système, il permet au fabricant de connaître son client.

Accroissement de l’industrialisation et progrès de la technologie d’impression 3D métal

Avec l’essor de l’industrialisation, il existe une énorme demande de produits d’impression 3D sur métal dans des secteurs tels que l’aérospatiale, l’automobile, la santé et d’autres industries. Avec la demande de divers domaines pour des pièces dans l’aérospatiale pour leur moteur à réaction et d’autres pièces structurelles pour personnaliser des pièces dans les industries automobiles pour personnaliser la conception de chaussures et autres gadgets électroniques, il existe une demande pour le développement rigoureux des technologies d’impression 3D, qui permettront fonctionnent plus efficacement et peuvent produire le produit à un rythme beaucoup plus rapide avec plus de précision. Ainsi, la demande d’avancement et de commodité des technologies de fabrication additive entraîne une augmentation de la demande de technologies d’impression 3D métal.

Contraintes/Défis

Coûts élevés de l’équipement, des machines et manque de professionnels qualifiés

Les avantages de la fabrication additive ont ouvert de larges horizons pour créer absolument toutes les formes et composants 3D. Mais toutes les entreprises n’ont pas la capacité d’intégrer à moindre coût ce type d’activité dans leurs processus métier. Certaines des causes les plus courantes qui entravent l’avenir de la fabrication additive sont le coût élevé des équipements et le manque de professionnels dans cette industrie.

Le prix moyen des équipements de fabrication additive se situe entre 300 000 USD et 1,5 million USD. Le coût des consommables industriels varie de 100 USD à 150 USD par pièce. Cependant, le prix final dépend du matériau choisi, tel que le plastique, qui est considéré comme l’option la plus économique parmi tous les autres matériaux disponibles. Le temps nécessaire est également assez élevé puisqu’il faut plus d’une heure pour imprimer un objet de 40cm.

Manque d’efficacité du logiciel

La fabrication additive utilisant le procédé de fusion laser sur lit de poudre (PBF) a la capacité de créer des formes complexes et complexes ainsi que des structures organiques qui étaient auparavant trop coûteuses ou complexes à réaliser à l’aide d’opérations de fabrication traditionnelles. Par exemple, les libertés de conception obtenues par le laser PBF pourraient être exploitées pour les composants légers afin de construire les structures en treillis les plus complexes pour une utilisation plus efficace des matériaux. Mais, le laser PBF a ses inconvénients. Il comprend des pièces à parois minces/à rapport d’aspect élevé qui pourraient échouer lors d’une construction, des structures de support difficiles à retirer, des effets de superposition sur la rugosité de surface et différents paramètres de processus tels que les paramètres laser pour les surfaces de peau vers le haut par rapport aux surfaces vers le bas. .

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-additive-manufacturing-market

Portée du marché mondial de la fabrication additive

type de materiau

Métaux

Plastiques

Alliages

Céramique

Technologie

Stéréolithographie (SLA)

Modélisation de la disposition des fusions (FDM)

Frittage laser (LS)

Impression par jet de liant

Impression polyjet

Fusion par faisceau d’électrons (EBM)

Fabrication d’objets laminés (LOM)

Autres

Application

Automobile

Soins de santé

Aérospatial

Biens de consommation

Industriel

La défense

Architecture

Autres

Analyse au niveau du pays du marché de la fabrication additive

Les pays du marché mondial de la fabrication additive sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde et Singapour. , Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Israël et reste du Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de la fabrication additive . Les États-Unis dominent dans la région nord-américaine en raison du développement avancé des technologies. Les marchés régionaux comme le marché européen ont également une part importante sur le marché mondial de la fabrication additive, suivis de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l’Afrique et du marché le plus bas d’Amérique du Sud.

Informations critiques liées à la fabrication additive incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Tendances actuelles influençant la dynamique de ce marché dans diverses zones géographiques

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de cette industrie au cours de la période de prévision

Etude de stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse factorielle axée sur la croissance

Segments de récréation émergents et marché régional

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Étendue ancienne, actuelle et probable du marché à partir de la valeur et du volume des prospects

Table des matières : Marché mondial de la fabrication additive

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché mondial de la fabrication additive , par offre Marché mondial de la fabrication additive, par type de centre de données Marché mondial de la fabrication additive, par mode de déploiement Marché mondial de la fabrication additive, par taille d’organisation Marché mondial de la fabrication additive, par application Marché mondial de la fabrication additive, par verticale Marché mondial de la fabrication additive : paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

Pour vérifier la table des matières complète, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-additive-manufacturing-market

Parcourir les rapports associés :

Marché mondial de la fabrication additive pour les soins de santé , par technologie (stéréolithographie, modélisation par dépôt, fusion par faisceau d’électrons, frittage laser, technologie de projection, fabrication d’objets laminés et autres), application (implants médicaux, prothèses, dispositifs portables, ingénierie tissulaire et autres), matériau (métaux et alliages, polymères, cellules biologiques et autres), et pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028.https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-additive-manufacturing-market

Marché mondial de la fabrication additive hybride , par produit (formage de non-métal, formage de biomatériaux, formage de métal), matériau ( titane , aluminium, acier, nickel), application (réparation, production, prototype), vertical (industrie lourde, automobile, aérospatiale, médical, énergie, électronique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hybrid-additive-manufacturing-market

Marché européen de la fabrication additive , par type de matériau (métal, plastique, alliages et céramique), technologie (stéréolithographie (SLA), modélisation par disposition de fil fondu (FDM), frittage laser (LS), impression par jet de liant, impression polyjet, fusion par faisceau d’électrons ( EBM), Fabrication d’objets laminés (LOM) et autres), Tendances et prévisions du marché des applications (automobile, santé, aérospatiale, biens de consommation, industrie, défense, architecture et autres) jusqu’en 2030. https://www.databridgemarketresearch.com /rapports/europe-du-marche-de-la-fabrication-additive

Marché de la fabrication additive Asie-Pacifique , par type de matériau (métal, plastique, alliages et céramiques), technologie (stéréolithographie (SLA), modélisation par disposition de fusibles (FDM), frittage laser (LS), impression par jet de liant, impression polyjet, faisceau d’électrons Fusion (EBM), fabrication d’objets laminés (LOM) et autres), applications (automobile, soins de santé, aérospatiale, biens de consommation, industrie, défense, architecture et autres) Tendances et prévisions du marché jusqu’en 2030.

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-additive-manufacturing-market

Marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique , par type de matériau (métal, plastique, alliages et céramique), technologie (stéréolithographie (SLA), modélisation par disposition de fil fondu (FDM), frittage laser (LS), impression par jet de liant, impression polyjet, électron Fusion de faisceaux (EBM), fabrication d’objets laminés (LOM) et autres), application (automobile, santé, aérospatiale, biens de consommation, industrie, défense, architecture et autres), tendances du marché et prévisions jusqu’en 2030.

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-additive-manufacturing-market

Marché de la fabrication additive en Amérique du Nord , par type de matériau (métal, plastique, alliages et céramiques), technologie (stéréolithographie (SLA), modélisation par disposition de fil fondu (FDM), frittage laser (LS), impression par jet de liant, impression polyjet, fusion par faisceau d’électrons (EBM), Fabrication d’objets laminés (LOM) et autres), Tendances et prévisions du marché des applications (automobile, santé, aérospatiale, biens de consommation, industrie, défense, architecture et autres) jusqu’en 2030.

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-additive-manufacturing-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com