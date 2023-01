Le marché de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique devrait atteindre 9 124 840 000 USD d’ici 2028.

Un document de recherche principal sur le «marché du soulagement de la douleur dans la neuropathie en Asie-Pacifique » fournit des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs moteurs de croissance. Certains des attributs adoptés lors de la préparation de ce rapport d’analyse de marché comprennent un esprit de première classe, des solutions pragmatiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, une approche intégrée et une technologie de pointe. Ce rapport fournit une analyse statistique complète du développement du marché en cours, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, des coûts/avantages, de l’offre/demande et des importations/exportations.

Le marché de la douleur neuropathique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 9,2 % et devrait atteindre 9 124,84 USD au cours de la période de prévision 2028. Comme ces appareils sont durables et efficaces, ils sont les principaux moteurs de la demande sur le marché de la douleur neuropathique au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de la douleur chronique et de la douleur neuropathique associée à de nombreuses maladies stimulera la croissance du marché de la douleur neuropathique.

Les douleurs neuropathiques sont causées par des lésions ou des maladies du système somatosensoriel, notamment des fibres périphériques (fibres Aβ, Aδ, C) et du système nerveux central, et touchent 7 à 10 % de la population. De multiples causes de douleur neuropathique ont été décrites et son incidence est susceptible d’augmenter en raison du vieillissement de la population mondiale, de l’augmentation de la prévalence du diabète et de l’amélioration de la survie après la chimiothérapie.

L’étude de marché sur le soulagement de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport vous permet de vous concentrer sur les aspects les plus importants du marché, tels que les tendances récentes du marché. L’analyse et l’évaluation dérivées de la grande quantité d’informations recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont inestimables pour remplir un marché ou créer une marque sur un marché nouveau et émergent.

taper:

Le marché de la douleur neuropathique est segmenté en fonction du type, du type de produit, de la procédure, de la technologie, de la méthode, du mode d’achat, du type de douleur, de l’indication, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments analyse la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour aider à identifier les écarts entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché de la douleur neuropathique est segmenté en stimulateurs de la moelle épinière (SCS), en stimulateurs nerveux périphériques externes et en dispositifs de stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS). En 2021, le segment des dispositifs de stimulation de la moelle épinière (SCS) dominera le marché de la douleur neuropathique en raison de l’utilisation généralisée de ces dispositifs pour différentes indications de douleur neuropathique et de la large gamme de produits disponibles sur le marché.

Sur la base du type de produit, le marché de la douleur neuropathique est segmenté en types rechargeables et non rechargeables. En 2021, le segment des appareils rechargeables devrait connaître une croissance importante, car les appareils rechargeables ne remplacent pas chirurgicalement les piles en fin de vie des appareils existants.

Sur la base de la procédure, le marché de la douleur neuropathique est divisé en invasif et non invasif. En 2021, le segment invasif devrait dominer le marché. En effet, ces dispositifs prêts à l’emploi fonctionnent généralement par le biais de procédures invasives qui offrent une meilleure efficacité contre la douleur neuropathique.

Basé sur la technologie, le marché de la douleur neuropathique est segmenté en stimulation nerveuse électrique transcutanée, stimulation magnétique transcrânienne et stimulation électrique respiratoire. En 2021, le segment TENS devrait connaître une croissance significative car le TENS est une méthode de soulagement de la douleur non invasive, abordable et auto-administrée en raison des progrès technologiques croissants et de ces dispositifs augmentant la taille du marché. .

Basé sur la méthode, le marché de la douleur neuropathique est divisé en stationnaire et portable . En 2021, le segment des luminaires devrait connaître une croissance importante, en raison de l’incidence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neuromusculosquelettiques couramment associés aux générateurs de radiofréquences et autres luminaires.

Basé sur le mode d’achat, le marché de la névralgie est segmenté en dispositifs en vente libre et sur ordonnance. En 2021, le segment des appareils sur ordonnance devrait dominer le marché en raison de la variété des produits disponibles, et les appareils sur ordonnance augmentent la part de marché de ce segment.

Le marché de la douleur neuropathique est segmenté en fonction du type de douleur en neuropathie périphérique, neuropathie périphérique, neuropathie du membre fantôme, névralgie du trijumeau, névralgie post-herpétique, neuropathie post-traumatique (PHN), douleur au pied et douleur au coccyx. En 2021, le segment de la neuropathie périphérique devrait connaître une croissance significative en raison de la prévalence croissante de la neuropathie périphérique dans le monde.

Sur la base des indications, le marché de la douleur neuropathique est segmenté en sténose vertébrale, neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie et neuropathie diabétique . En 2021, le segment de la neuropathie diabétique devrait dominer le marché en raison des changements dans les modes de vie où la neuropathie diabétique augmente à un âge plus précoce.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la douleur neuropathique est segmenté en hôpitaux, cliniques, soins de santé à domicile, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2021, le secteur hospitalier se développe grâce aux professionnels formés, car le service hospitalier dispose d’un personnel bien formé avec une équipe professionnelle pour assurer un traitement approprié et optimal aux patients.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la douleur neuropathique est segmenté en devis direct, distribution par des tiers et autres. Le segment des appels d’offres directs 2021 accélère la croissance des ventes et offre des incitations fiscales, tirées par l’essor du secteur des appels d’offres directs ces dernières années.

Objectifs clés du rapport sur le marché de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique

Chaque entreprise du marché de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants pour avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent les améliorer. grandement vos ventes.

Perturbation majeure du marché de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique dans un avenir proche.

Un concurrent majeur sur le marché mondial.

Portée future et perspectives des produits du marché de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique

Un marché émergent à l’avenir prometteur.

Le marché est confronté à des défis et à des menaces difficiles.

Données de vente et profils des principaux fabricants mondiaux de douleurs neuropathiques en Asie-Pacifique

Principaux acteurs du marché :

Les principaux fournisseurs de douleur neuropathique sur le marché mondial de la douleur neuropathique comprennent NERVO CORP. AVNS, Integer Holdings Corporation, B. Braun Melsungen AG, Medtronic, Abbott, Boston Scientific Corporation, Omron Healthcare Inc. etc.

Quels sont les avantages des études DBM ?

Dernières tendances affectant l’industrie et les scénarios de développement.

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de fortes opportunités de marché

Principaux plans et décisions pour accroître continuellement la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Participer à l’allocation des investissements marketing.

Points saillants du rapport sur le marché de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles, les menaces et les risques de développement de l’industrie.

Les données de prévision du marché Asie-Pacifique aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour examiner de plus près tous les marchés importants de la douleur neuropathique dans la région Asie-Pacifique.

Un bref aperçu du marché facilitera la compréhension.

Des informations concurrentielles sur le marché de l’huile de noix de coco aideront les joueurs à choisir la bonne direction.

Répondre aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique ?

Qui sont les principaux acteurs et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Douleur neuropathique en Asie-Pacifique?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché mondial du soulagement de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique ?

Quelles sont les forces et les faiblesses du fournisseur clé ?

Raisons d’acheter ce rapport :

L’analyse de la segmentation du marché comprend des enquêtes qualitatives et quantitatives qui incluent l’impact des aspects économiques et politiques.

Analyse au niveau régional et national, y compris les facteurs de demande et d’offre influençant la croissance du marché.

Valeur marchande en millions et volume Millions de données par segment et sous-segment

Paysage concurrentiel lié à la part de marché des principaux acteurs, ainsi que nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Un profil complet de l’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché.

indice:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Aperçu du marché Asie-Pacifique

Segment 04: Taille du marché de la gestion de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique

Segment 05: Segmentation du marché du soulagement de la douleur neuropathique en Asie-Pacifique par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie VIII : Perspective géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

