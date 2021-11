Le marché de la dissection sous-muqueuse endoscopique s’appuie sur une numérisation de qualité garantie

Le marché Dissection sous-muqueuse endoscopique devrait croître de manière persistante à l’avenir. Avec l’IA faisant sa marque partout, comment la verticale de la santé pourrait-elle être laissée pour compte ? Les anomalies dans les analyses médicales pourraient être facilement détectées par les radiologues à l’aide de l’apprentissage automatique. De même, la verticale de la santé est sur le point de se développer sur une note ravissante avec des avancées technologiques sur l’enclume au cours de la prochaine décennie.

La dissection endoscopique sous-muqueuse (ESD) a connu une adoption lente dans les pays occidentaux dans le passé. Cela est dû à l’orientation continue des patients pour une intervention chirurgicale ou des procédures de résection muqueuse endoscopique (REM).

De plus, l’EDD exige des professionnels hautement qualifiés et formés. Bien que la procédure soit difficile à apprendre et que la formation soit coûteuse, un petit groupe d’endoscopistes des pays occidentaux s’y intéresse de plus en plus. Ces endoscopistes travaillent à une formation dans un centre japonais pour apprendre des experts. Ce changement devrait augmenter le taux d’adoption de la dissection sous-muqueuse endoscopique au cours des prochaines années.

Profils d’entreprise

Société Olympe

Société scientifique de Boston

ERBE Elektromedizin GmbH

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc

Sumitomo Bakélite Co., Ltd

Ovesco Endoscopy AG

SOCIÉTÉ ZEON

Le marché mondial de la dissection sous-muqueuse endoscopique était évalué à 200 millions de dollars américains en 2018 et devrait afficher un TCAC sain de 7,5% au cours de la période d’estimation (2019-2029).

Points clés de l’étude de marché sur la dissection sous-muqueuse endoscopique

L’ESD est principalement utilisée pour le cancer précoce de l’estomac. C’est parce que la procédure est facile et bien étudiée pour le cancer de l’estomac par rapport aux autres cancers gastriques. Les cancers colorectaux sont les plus complexes pour les procédures ESD, principalement en raison de la grande taille des lésions et de l’anatomie du côlon.

Les cliniques spécialisées devraient gagner du terrain avec l’adoption croissante de l’EDD dans l’hémisphère occidental.

Les couteaux de dissection sous-muqueuse endoscopiques détiennent près de 1/3 des parts de marché sur le marché de dissection sous-muqueuse endoscopique, suivis par les écarteurs tissulaires. Le segment des couteaux devrait continuer à détenir une part relativement similaire jusqu’en 2029.

L’Asie de l’Est, suivie de l’Europe, sont les régions les plus importantes en termes de revenus, en raison d’une prévalence plus élevée et de l’adoption de la procédure de dissection sous-muqueuse endoscopique pour les cancers gastriques.

« Bien que l’Asie de l’Est continuera de dominer le marché mondial de la dissection sous-muqueuse endoscopique, les pays occidentaux tels que les États-Unis, l’Allemagne et le Brésil, ainsi que la région de l’Océanie, devraient offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché de la dissection sous-muqueuse endoscopique. Cela est principalement dû à l’adoption croissante et à l’augmentation du nombre de professionnels qualifiés dans ces régions », explique un analyste de PMR.

Les acquisitions et les partenariats sont des stratégies clés des acteurs du marché

Les fabricants du marché de la dissection sous-muqueuse endoscopique se concentrent sur l’amélioration de leur portefeuille de produits grâce au lancement de nouveaux produits. Les principaux acteurs s’efforcent d’obtenir l’approbation des nouveaux produits par les organismes de réglementation et de les lancer au plus tôt.

Certains fabricants se concentrent également sur le développement d’autres stratégies, telles que la création de centres de formation pour stimuler les ventes de produits et gagner des parts de marché, à l’échelle mondiale. De nombreux endoscopistes des pays occidentaux optent pour de tels programmes de formation en Asie de l’Est pour proposer des procédures ESD dans leurs pays, comme aux États-Unis, au Canada et au Brésil.

Plus d’informations précieuses sur le marché de la dissection sous-muqueuse endoscopique

Persistence Market Research offre une perspective unique et des informations exploitables sur le marché de la dissection sous-muqueuse endoscopique dans sa dernière étude, présentant une évaluation historique de la demande de 2014-2018 et des projections pour 2019-2029, sur la base du produit (couteaux, écarteurs de tissus, pinces / pinces, agents d’injection, gastroscopes et coloscopes), indication (cancer de l’œsophage, cancer de l’estomac et cancer du côlon) et utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et cliniques spécialisées), dans sept grandes régions.

