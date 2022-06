Le marché de la dialyse devrait croître avec une opportunité commerciale à forte probabilité d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial de la dialyse était évaluée à 94 351,60 millions USD en 2021 et devrait atteindre 142 649,2 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 4,7 % . de 2022 à 2030. La dialyse est une technique utilisée pour éliminer les déchets du corps, tels que la créatinine et l’urée du sang en raison du fonctionnement anormal des reins et est nécessaire pour les personnes souffrant d’insuffisance rénale chronique. Le processus est important lors du traitement de l’insuffisance rénale terminale et des greffes de rein. Dans ce processus, le sang est purifié, l’excès de liquide et les toxines sont éliminés et l’équilibre électrolytique est rétabli. La croissance du marché est due à l’augmentation des financements pour le développement de produits, à l’augmentation du nombre de patients diabétiques et hypertendus et à une augmentation du nombre de patients atteints d’insuffisance rénale terminale.

De plus, la dialyse est une technique préférée à la transplantation rénale, ce qui est prévisible pour stimuler davantage le marché de la dialyse. En outre, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des dépenses de santé et la croissance du revenu disponible devraient alimenter la croissance du marché. Cependant, le rappel de produits, le manque de sensibilisation aux maladies rénales et la réduction des remboursements pour la dialyse devraient entraver la croissance du marché.

De plus, l’épidémie de COVID-19 a perturbé à la fois l’offre et la demande. La maladie a contraint plusieurs industries à fermer temporairement leurs portes et conduit les centres de dialyse à limiter leurs activités, dont plusieurs sous-domaines de la santé. Ainsi, il y a eu une augmentation de la mortalité chez les patients dialysés pendant la pandémie de COVID-19.

Définition du marché mondial de la dialyse

Dynamique du marché mondial de la dialyse

Facteurs : Augmentation de la prévalence du mode de vie et des maladies chroniques

Les maladies rénales chroniques sont principalement associées au mode de vie et aux maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète et l’hypertension. La National Kidney Foundation (NKF) a déclaré que le diabète et les troubles de l’hypertension artérielle étaient principalement diagnostiqués dans 75% des cas d’insuffisance rénale dans leur étude de recherche 2015-17. Précisément, 47 % des nouveaux patients ESKD souffraient de diabète et 29 % des nouveaux patients ESKD souffraient d’hypertension artérielle.

Le diabète est considéré comme l’une des principales causes d’insuffisance rénale. Selon l’Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète (FID), neuvième édition 2019, environ 463 millions d’adultes souffrent de diabète et d’ici 2045, ce nombre devrait atteindre 700 millions dans le monde. Une augmentation des cas de diabète liés à des troubles rénaux devrait fournir une forte croissance du marché et des opportunités, attirant ainsi de nombreux acteurs du marché et développant davantage de dispositifs innovants ou des extensions de gamme de dispositifs pour le traitement de la dialyse. Le graphique suivant illustre la croissance de la prévalence du diabète dans le monde d’ici 2045.

Contraintes : inquiétudes en matière de politique de remboursement dans les pays émergents

Le nombre plus élevé de dialyses effectuées est surtout marqué dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en raison de leurs ressources insuffisantes pour le dépistage et la prise en charge de l’IRC, de l’IRT et d’autres troubles rénaux à des stades précoces. Ainsi, faute de politiques gouvernementales efficaces, le financement reste un obstacle majeur pour les patients optant pour un traitement par dialyse dans les pays en développement.

Le remboursement de la dialyse diffère considérablement en termes de montant et de durée entre les pays. Elle ne couvre pas nécessairement les coûts réels du traitement, ce qui décourage davantage les patients et les médecins d’envisager l’utilisation de la police. Ces programmes de remboursement assurent les frais d’hospitalisation pour la dialyse, mais les frais ambulatoires ne sont pas couverts de manière uniforme, éliminant ainsi la dialyse péritonéale chronique et l’hémodialyse du champ d’application des remboursements. En fin de compte, les pays dépendent de technologies importées coûteuses et de soins de santé privés, ce qui fait que la plupart des patients meurent en moins de mois après le diagnostic de MCV ou d’IRT car ils ne peuvent pas se permettre le traitement. Ces facteurs préoccupants devraient entraver l’acceptation des traitements de dialyse dans les pays en développement du monde, affectant ainsi négativement la croissance du marché.

Segmentation du marché mondial de la dialyse

L’étude classe le marché de la dialyse en fonction du type, des produits et services et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Hémodialyse Hémodialyse conventionnelle Hémodialyse Quotidienne Courte Hémodialyse nocturne

Dialyse péritonéale Dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) Dialyse péritonéale automatisée (APD)



Par perspectives de produits et services ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Équipement Appareils de dialyse Systèmes de traitement de l’eau D’autres équipements de dialyse

Consommables Dialyseurs Cathéters Autres consommables de dialyse

Médicaments de dialyse

Prestations de service

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Dialyse en centre

Dialyse à domicile

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de l’hémodialyse représente la plus grande part de marché, par type

Sur la base du type, le marché est divisé en hémodialyse et dialyse péritonéale. En 2021, l’hémodialyse a été le principal contributeur à la croissance du marché, en raison de la maturité du marché, et est une approche privilégiée par les professionnels de santé et les patients souffrant d’IRT. L’hémodialyse est classée en hémodialyse conventionnelle, quotidienne et nocturne. La majorité des patients opte pour l’hémodialyse. Cependant, la dialyse péritonéale devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’élimination efficace des substances toxiques et de l’augmentation de la demande de soins à domicile chez les patients dialysés.

Le segment de l’hémodialyse devrait croître, en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de l’incidence des maladies rénales, en particulier de l’insuffisance rénale terminale (IRT) dans le monde. De plus, l’augmentation de l’incidence du diabète et de l’hypertension et la pénurie de reins destinés à la transplantation devraient stimuler davantage la croissance du marché. De même, l’augmentation du financement pour l’amélioration des produits et services de dialyse a eu un impact positif sur la croissance du segment.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la dialyse a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé du marché mondial de la dialyse au cours de la période d’étude . Le marché de la dialyse en Asie-Pacifique est étudié au Japon, en Chine, en Australie, en Inde, en Corée du Sud, à Taïwan et dans le reste de l’Asie-Pacifique. La région Asie-Pacifique représente des opportunités lucratives pour les acteurs opérant sur le marché de la dialyse, en raison de sa large base de population ainsi que de plusieurs maladies chroniques et liées au mode de vie et de l’augmentation rapide de la prévalence des ESRD.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la dialyse. En Europe, la population touchée par les maladies rénales chroniques et la prévalence de l’IRT devrait augmenter à un rythme notable, en raison de l’évolution de la tendance démographique au sein de la population européenne, la majeure partie de la population vieillissant. Le nombre de patients rénaux optant pour la dialyse devrait augmenter, car le risque de perdre une fonction rénale normale est plus élevé chez les personnes âgées. Par exemple, selon les données publiées par l’Observatoire écossais de la santé publique, en 2020, le taux d’incidence de l’IRC (stade 3-5) au Royaume-Uni est passé de 118 par million d’habitants (PMP) en 2016 à 121 PMP en 2017, et est devrait poursuivre cette tendance dans les années à venir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la dialyse

Des entreprises de premier plan sur le marché se concentrent fortement sur le développement et la commercialisation d’une hémodialyse et d’une dialyse péritonéale rentables et technologiquement efficaces pour renforcer leur position sur le marché. Ainsi, le marché mondial de la dialyse a connu plusieurs développements au cours des dernières années.

