Le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) devrait percevoir une croissance importante de 8,51 milliards USD avec un excellent TCAC de 25,30% d’ici 2029, taille, part, tendances, demande et analyse de segmentation

Ce rapport de marché, les exigences des clients ont été bien comprises, puis une méthode ou une combinaison de plusieurs méthodes est utilisée pour un traitement ultérieur. Dans le rapport, des informations complexes sur le marché sont transformées en une version plus simple à l'aide d'outils et de techniques éprouvés, puis fournies aux clients.

Les études de marché sur la détection et la télémétrie de la lumière (LiDAR) rapportent de manière exceptionnelle, les outils et techniques les plus récents et les plus avancés ont été utilisés afin que le client obtienne le maximum d'avantages.

« Marché mondial de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) 2022 » et croissance à venir pour 2027 à partir de divers effets et facteurs sur l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques et actuelles pour la croissance prévisionnelle avec l’innovation technologique, les technologies à venir et le CAGR technique progressif Détection de la lumière et Marché de la télémétrie (LiDAR) Le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) est une évaluation historique complète de l’industrie, qui comprend une évaluation du marché parental. Il s’agit d’un rapport professionnel et particulier axé sur les moteurs prédominants et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Le document de marché Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR) offre un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte d’éléments essentiels tels que les revenus, les coûts, Marge brute et brute. Les principaux acteurs et marques prennent des mesures telles que des développements, des lancements de marchandises, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des recherches concurrentielles sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR). En outre, les acteurs clés, les principales collaborations, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et les politiques d’entreprise sont examinés dans le rapport. Actuellement, le marché développe sa présence et certains des Les principaux acteurs du marché mondial de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) impliqués dans l’étude sont GeoKno Phoenix LiDAR Systems, LeddarTech Inc., Quanergy Systems, Inc. (États-Unis), Innoviz Technologies Ltd, ZX Lidars, Vaisala, Waymo LLC, Valeo et Ouster. , Inc., entre autres

Analyse et taille du marché

La détection et la télémétrie de la lumière (LiDAR) ont acquis une immense popularité suite à l’introduction du GPS pour calculer des mesures géospatiales précises. Le LiDAR utilise un laser pulsé pour calculer les distances variables d’un objet par rapport à la surface de la Terre, selon l’American Geoscience Institute. Les informations collectées par le système aéroporté ainsi que les impulsions lumineuses génèrent des informations 3D précises.

Le marché mondial de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) était évalué à 1,40 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 8,51 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 25,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les scanners laser représentent le plus grand segment de composants sur le marché respectif en raison de l’augmentation des opérations de numérisation et de cartographie aériennes. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Définition du marché

Le LiDAR est une sorte de détection et de télémétrie de la lumière ou de détection et de télémétrie par imagerie laser. La technologie LiDAR est une télédétection dans laquelle la lumière est utilisée sous forme de laser pour évaluer des distances variables à la terre. LiDAR est considéré comme une combinaison de numérisation 3D et de numérisation laser, il est donc également connu sous le nom de numérisation laser 3D.

Caractéristiques importantes du rapport sur le marché mondial de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR):

1) Qu’est-ce que toutes les entreprises sont actuellement profilées dans le rapport ?

Liste des joueurs qui sont actuellement profilés dans le rapport-

Trimble Inc. (États-Unis), Leica Geosystems AG (Suisse), Teledyne Optech (Canada), FARO (États-Unis), SICK AG (Allemagne), NV5 Global, Inc. (États-Unis), SureStar (Chine), Velodyne Lidar, Inc. (États-Unis), YELLOWSCAN (France),

** La liste des entreprises mentionnées peut varier dans le rapport final sous réserve de changement de nom / fusion, etc.

2) Qu’est-ce que toutes les segmentations régionales couvraient ? Un pays d’intérêt spécifique peut-il être ajouté ?

Actuellement, le rapport de recherche accorde une attention particulière et se concentre sur les régions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

** Un pays d’intérêt spécifique peut être inclus sans frais supplémentaires. Pour l’inclusion d’un segment plus régional, le devis peut varier.

3) L’inclusion d’une segmentation / répartition du marché supplémentaire est-elle possible ?

Oui, l’inclusion d’une segmentation supplémentaire / répartition du marché est possible sous réserve de la disponibilité des données et de la difficulté de l’enquête. Cependant, une exigence détaillée doit être partagée avec nos recherches avant de donner la confirmation finale au client.

** Selon l’exigence, le délai de livraison et le devis varieront.

Segmentation globale du marché Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR) :

Composant

Scanners laser

Systèmes de navigation et de positionnement

Système de positionnement global (GPS)

Unité de mesure inertielle (IMU)

Autres

Appareil photo

Horloge de haute précision

Autres accessoires

Technologie

LiDAR 2D

LiDAR 3D

LiDAR 4D

Taper

Mécanique

État solide

Type d’installation

LiDAR aéroporté

LiDAR bathymétrique

Topographique

LiDAR au sol

LiDAR mobile

LiDAR statique

Gamme

Court

Moyen

Longue

Un service

Traitement des données LiDAR

L’acquisition des données

Classification des nuages ​​de points

Visualisation 3D

Arpentage aérien

La gestion d’actifs

Service SIG

Arpentage au sol

Cartographie et modélisation

Autres

Application

Cartographie des corridors

Chaussées

Les chemins de fer

Autres

Ingénierie

Environnement

La gestion des forêts

Gestion du littoral

Modélisation de la pollution

Agriculture

Parc éolien et foresterie de précision

ADAS et voitures sans conducteur

Exploration

Pétrole et gaz

Exploitation minière

Aménagement urbain

Cartographie

Météorologie

Utilisateur final

Défense et Aéronautique

Travaux publics

Archéologie

Foresterie et agriculture

Industrie minière

Le transport

Dynamique du marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR)

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Hausse dans l’industrie de la construction

L’augmentation de l’utilisation des récepteurs GPS de précision de niveau moyen et élevé dans l’industrie de la construction est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR). La technologie GPS est largement adoptée dans les projets de construction à grande échelle tels que les mégaprojets pour les chantiers de construction civile.

Disponibilité de capteurs à faible coût

La disponibilité de divers capteurs et systèmes tels que les scanners laser et les systèmes de navigation et de positionnement, entre autres, accélère la croissance du marché. Les progrès technologiques en cours dans l’industrie des semi-conducteurs et la concurrence intense entre les différents fabricants stimulent également la croissance du marché.

Utilisation des technologies modernes dans les produits agricoles

L’utilisation de technologies modernes telles que la technologie à taux variable (VRT), les logiciels de gestion de données, les logiciels de cartographie, les logiciels de cartographie de rendement et le GPS dans les produits agricoles influencent davantage le marché. Ces technologies améliorent la fertilité et la rentabilité des terres, maximisent la productivité, réduisent le coût de l’agriculture et facilitent l’agriculture durable.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la flambée des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR).

Opportunités

En outre, l’augmentation de l’adoption des technologies à semi-conducteurs, MEMS, LiDAR flash et autres technologies LiDAR offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, les initiatives entreprises par les gouvernements pour encourager l’utilisation des drones LiDAR pour les enquêtes à grande échelle élargiront encore le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux services iDAR ainsi que la disponibilité limitée des données géospatiales devraient entraver la croissance du marché. En outre, les menaces pour la sécurité liées aux drones et aux voitures autonomes, et la disponibilité de systèmes de photogrammétrie légers et à faible coût devraient défier le marché mondial de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR)

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) en raison des verrouillages stricts et de la distanciation sociale pour contenir la propagation du virus. L’incertitude économique, l’arrêt partiel de l’activité et la faible confiance des consommateurs ont eu un impact sur la demande de services de détection et de télémétrie lumineuses (LiDAR). La chaîne d’approvisionnement a été entravée pendant la pandémie ainsi que les activités logistiques retardées. Cependant, le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) devrait reprendre son rythme pendant le scénario post-pandémique en raison de l’assouplissement des restrictions.

DEVELOPPEMENTS récents

Leica Geosystems AG a dévoilé le scanner laser 3D Leica RTC360 en février 2021. Ces scanners nécessitent une surveillance minimale de la part de l’utilisateur et visent à fournir une productivité, une flexibilité et une efficacité de numérisation accrues lors de la planification des tâches de capture de la réalité.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR) :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif du marché Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR) Portée de l’étude et de la recherche

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR).

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR)

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR) qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Analyse par région des principaux producteurs et consommateurs, axée sur la capacité du produit, la production, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance dans les régions clés mentionnées ci-dessous :

Amérique du Nord – États-Unis, Canada, Mexique

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne, etc.

Asie-Pacifique – Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, etc.

Amérique du Sud – Brésil, Argentine, etc.

Moyen-Orient et Afrique – Arabie saoudite, pays africains, etc.

Points saillants du rapport

Aperçu des principales forces du marché qui propulsent et freinent la croissance du marché

Offre une compréhension claire du paysage concurrentiel et des principaux segments de produits

Une analyse des stratégies des principaux concurrents

Analyses détaillées des tendances de l’industrie

Une carte de croissance technologique bien définie avec une analyse d’impact

Fournit des profils des principaux concurrents du marché.

Détails de leurs opérations, produits et services.

Développements récents et indicateurs financiers clés.

Qu’est-ce que le rapport vous réserve ?

– Taille et prévisions de l’industrie : les analystes de l’industrie ont proposé des projections historiques, actuelles et prévues de la taille de l’industrie du point de vue du coût et du volume

– Opportunités futures: dans ce segment du rapport, les concurrents de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) sont proposés avec les données sur les aspects futurs que l’industrie de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) est susceptible de fournir

– Tendances et développements du secteur : Ici, les auteurs du rapport ont parlé des principaux développements et tendances en cours sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) et de leur impact prévu sur la croissance globale

– Étude sur la segmentation de l’industrie: une ventilation détaillée des principaux segments de l’industrie de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR), ainsi que le type de produit, l’application et la verticale, a été effectuée dans cette partie du rapport

– Analyse régionale: les fournisseurs du marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) reçoivent des informations vitales sur les régions à forte croissance et leurs pays respectifs, les aidant ainsi à investir dans des régions rentables

– Paysage concurrentiel: cette section du rapport met en lumière la situation concurrentielle du marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) en se concentrant sur les stratégies cruciales adoptées par les acteurs pour consolider leur présence dans l’industrie de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) .

Requêtes liées au marché Détection et télémétrie de la lumière (LiDAR):

Quels segments d’application seront plus performants et réussiront dans le monde entier au cours des années de prévision ?

Quels sont les facteurs clés de la croissance du marché?

Quels sont les principaux fournisseurs de cette industrie ?

Quels sont les secteurs d’activité impressionnants où les meilleurs joueurs veulent leur propre expansion à l’avenir ?

Quelle est la dynamique du marché ?

Quelles sont les limites ruinant le rythme de développement ?

Quelle est la circonstance ciblée pour faire avancer le développement ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les artistes interprètes sur le marché mondial ?

Quels sont les taux de développement de cette industrie ?

En savoir plus sur les opportunités commerciales sur le marché mondial de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR). Parlez à notre analyste et obtenez des informations cruciales sur l’ industrie qui aideront votre entreprise à se développer.

