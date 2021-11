Le marché de la Détection et de la Réponse Réseau (NDR) a multiplié par 3 les revenus d’ici 2028 | Blue Hexagon, Bricata, Cisco, Corelight, Darktrace, ExtraHop, Fidelis Cybersecurity, FireEye, Flowmon (Kemp), Gigamon, Greycortex

La détection et la réponse au réseau (NDR) est une solution de sécurité progressive permettant d’obtenir une visibilité totale sur les menaces connues et inconnues qui traversent votre réseau. NDR fournit une analyse centralisée et basée sur la machine du trafic réseau et des solutions de réponse, y compris des flux de travail efficaces et une automatisation.

La détection et la réponse réseau sont une catégorie de solutions de sécurité utilisée par les organisations pour détecter et prévenir les activités réseau malveillantes, enquêter et effectuer des analyses judiciaires pour déterminer la cause première, puis réagir et atténuer.

Les solutions NDR utilisent principalement des techniques non basées sur la signature (par exemple, l’apprentissage automatique ou d’autres techniques analytiques) pour détecter le trafic suspect sur les réseaux d’entreprise.

La détection des menaces consiste à analyser l’intégralité d’un écosystème de sécurité pour identifier toute activité malveillante susceptible de compromettre le réseau. Si une menace est détectée, des efforts d’atténuation doivent être déployés pour la neutraliser correctement avant qu’elle ne puisse exploiter les vulnérabilités actuelles.

Segmentation du marché

Par type:

* Réseau Cloud

* Réseau IoT

* Réseau Traditionnel

Par application:

* BFI

• Gouvernement

• Soins

* Contrôle Industriel

* Autres

Le rapport propose une analyse géographique exhaustive du marché de la Détection et de la réponse des réseaux (NDR), couvrant des régions importantes, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et le Japon. Il couvre également les pays clés (régions), à savoir les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Taiwan, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, le Mexique, le Brésil, la Turquie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes Unis, etc.

L’émergence de l’épidémie de COVID-19 a eu un impact sans précédent sur les scénarios de marché dans plusieurs secteurs d’activité des industries. Cependant, ce temps passera bientôt. Un soutien croissant de l’administration gouvernementale, des initiatives favorables du gouvernement, des instituts de recherche, des cliniques et des systèmes de santé et de plusieurs organisations peuvent aider à lutter contre cette pandémie de COVID-19.

Principaux Avantages:

• Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché, des prévisions et de la taille du marché de 2021 à 2028 afin de déterminer de nouvelles opportunités.

* L’analyse des cinq forces de Porter souligne la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions d’affaires stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

* Les principaux facteurs d’impact et les investissements majeurs sont mis en évidence dans la recherche.

* Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux recettes est mentionnée.

• Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs sur le marché.

