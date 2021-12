Le marché de la détection des fuites 2021 connaîtra une croissance mondiale massive – Tendances de l’industrie, prévisions 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché de la détection des fuites aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de la détection des fuites. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la détection des fuites est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de la détection des fuites devrait connaître un TCAC substantiel de 6,4% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Une augmentation de la demande d’émissions plus propres par l’environnement et le gouvernement les organisations fourniront de solides perspectives pour l’expansion des affaires au cours de la période de prévision.

Facteurs de marché:

L’expansion rapide des industries pétrochimiques et des activités de production affecte la croissance du marché de manière positive

L’incidence croissante des fuites de pétrole et de gaz stimule la croissance du marché

Sensibilisation accrue des consommateurs à la préservation de l’environnement et à la consommation de gaz naturel

L’augmentation des investissements dans les ressources énergétiques offshore par les principaux acteurs propulsera la taille du marché

Restriction du marché :

Les tendances croissantes en matière de modernisation de certains systèmes de détection de fuites entravent la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la détection des fuites

Catégorie

Huile

Gaz

Produit

Fixé

Portable

Technologie pour le pétrole

Acoustique/Ultrasonique

Équilibre masse/volume

Fibre optique

Tubes de détection de vapeur

E-RTTM

Technologie pour le gaz

Acoustique/Ultrasonique

Absorption laser et lidar

Basé sur le câble

Surveillance statistique et en temps réel

Détection de vapeur

Surveillance du débit

Imagerie thermique

Utilisateur final

En amont

Courant moyen

En aval

Géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En janvier 2018, SENSIT Technologies, leader mondial des instruments de détection et de mesure de gaz, a lancé son Gasless Leak Trainer. Il a été conçu pour répondre aux besoins de formation pratique concernant les enquêtes sur les fuites dangereuses et les urgences liées au gaz. Il associe une tablette compatible Bluetooth avec des détecteurs multi-gaz SENSIT & TRAK-IT IIIa spécialement équipés pour simuler les scénarios du monde réel sans aucune exigence de gaz sous tension. Le lancement respectif de l’instrument a contribué à la diversification du portefeuille de produits de l’entreprise

En juillet 2015, Honeywell International Inc. a acquis la division Elster de Melrose Industries plc pour un montant total de 5,1 milliards de dollars. C’est le principal fournisseur de solutions de gaz thermique pour les systèmes de chauffage commerciaux, industriels et résidentiels et les compteurs de gaz, d’eau et d’électricité. Ils s’occupent également des compteurs intelligents et des solutions logicielles et d’analyse de données. Cela permettra de générer efficacement des rendements futurs définitifs pour les actionnaires de Honeywell, car cela augmentera leur profil de croissance à travers le monde.

Analyse compétitive

Le marché mondial de la détection des fuites est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des plates-formes informatiques conversationnelles pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la détection des fuites sont Honeywell International Inc., Siemens, FLIR Systems Inc., PSI Software AG,., KROHNE Messtechnik GmbH, ClampON AS, Pentair plc., Xylem Inc., SENSIT Technologies, Schneider Electric, Perma-Pipe, Atmos International (Atmos), TTK-Leak Detection System, Bridger Photonics Inc., RAE Systems, EnergySolutions, IRT Consult Environmental & Energy Ltd., EnTech Engineering, PC et autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

