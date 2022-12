Le marché de la détection des fraudes dans le secteur de la santé enregistrera la croissance du TCAC la plus élevée de 28,92 % d’ici 2028

Marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santéUne étude de «Data Bridge Market Research» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant ce marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans. L’exécution du rapport d’étude de marché sur la détection de la fraude dans les soins de santé devient très vitale pour le succès des entreprises, car elle offre de nombreux avantages, notamment des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de durabilité. Le rapport d’étude à grande échelle sur le marché de la détection des fraudes dans les soins de santé est un aperçu absolu du marché qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et du paysage marchand établi. Ce rapport de l’industrie propose également aux entreprises le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, valeur de production, coordonnées du fabricant et parts de marché de l’entreprise. De plus, le rapport d’activité du marché de la détection de la fraude dans les soins de santé associe une analyse globale de l’industrie à des estimations et des prévisions particulières pour fournir des solutions de recherche complètes avec la plus grande clarté pour la prise de décision stratégique.

Le rapport sur le marché à grande échelle de Détection de la fraude dans les soins de santé contient la recherche et l’étude systématiques, objectives et exhaustives des faits pertinents pour tout problème dans le domaine du marketing. Il effectue des recherches sur les travaux de marketing, la collecte, l’enregistrement et l’analyse de tous les faits sur les problèmes relatifs aux produits et aux consommateurs. Il est utile de connaître la capacité du marché à absorber un produit particulier. Le rapport de recherche marketing sur la détection de la fraude dans le domaine de la santé ne concerne pas seulement la juridiction du marché, mais couvre également la nature du marché, l’analyse des produits, l’analyse des ventes, l’heure, le lieu et les médias de la publicité, la vente personnelle et les intermédiaires marketing et leurs relations, etc.

Data Bridge Market Research analyse le marché pour croître à un TCAC de 28,92 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le nombre croissant d’activités frauduleuses dans les soins de santé stimule le marché de la détection des fraudes dans le domaine des soins de santé.

Aperçu du marché : –

La détection des fraudes en matière de soins de santé est spécialement conçue pour prévenir les fraudes, les abus et les gaspillages en matière de soins de santé afin d’éviter tout paiement et avantage non autorisés. Ils sont généralement utilisés pour éviter les fausses déclarations de dates, la falsification des données par les médecins et la soumission de réclamations pour des services non fournis, entre autres.

L’augmentation du nombre de patients à la recherche d’une assurance maladie est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, de l’augmentation du modèle d’examen des paiements anticipés, de l’augmentation des retours sur investissement, de l’augmentation de la fraude liée aux réclamations en pharmacie, de l’augmentation de la population adaptant l’assurance maladie et du besoin croissant de solutions dotées de capteurs biométriques identifier les fraudes sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé. De plus, l’adoption croissante de l’analyse de la fraude en matière de santé dans les pays en développement, l’émergence croissante des médias sociaux et son impact sur le secteur de la santé et le rôle de l’IA dans la détection de la fraude en matière de santé créeront de nouvelles opportunités pour le marché de la détection de la fraude en matière de santé au cours de la période de prévision.

Cependant, les limitations croissantes du processus de capture de données dans les services Medicaid, la diminution de l’adoption de l’analyse des fraudes en matière de soins de santé et le manque de professions qualifiées et formées sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché, tandis que le déploiement fastidieux et le besoin de fréquentes les mises à niveau mettront davantage à l’épreuve la croissance du marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

IBM Corporation, Optum, Inc., COTIVITI, INC., McKesson Corporation, Fair Isaac Corporation, SAS Institute Inc., SCIOInspire, Corp., Conduent, Inc., HCL Technologies Limited, CGI Inc., DXC Technology Company, Northrop Grumman, LexisNexis, Pondera Solutions, Wipro, Codoxo et HMS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Portée et taille du marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

Le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en fonction du composant, du mode de livraison, du type, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en services et logiciels.

Sur la base du mode de livraison, le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en modèles de livraison sur site et en modèles de livraison à la demande.

En fonction du type, le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en analyses descriptives, analyses prédictives et analyses prescriptives.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en assureurs privés, agences publiques/gouvernementales, prestataires de services tiers et employeurs.

Le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est également segmenté en fonction de l’application à l’examen des réclamations d’assurance, à l’intégrité des paiements et à d’autres applications.

Détection des fraudes dans le secteur de la santé Principaux avantages par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé afin de déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs sur le marché Détection des fraudes dans le domaine de la santé

Table des matières:

Chapitre 1 : Aperçu du marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

Chapitre 1.1 : Hypothèses de l’étude

Chapitre 1.2 : Portée de l’étude

Chapitre 2: Impact économique du marché de la détection des fraudes dans le secteur de la santé

Chapitre 2.1 : Méthodologie d’analyse

Chapitre 2.2 : Phases de recherche

Chapitre 3 : Concurrence des constructeurs

Chapitre 3.1 : Scénario de marché actuel

Chapitre 3.2 : Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement

Chapitre 3.3 : Réglementations et initiatives gouvernementales

Chapitre 4 : Production, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 : Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 5.1 : Moteurs du marché

Chapitre 5.2 : Contraintes/défis du marché

Chapitre 5.3 : Opportunités de marché

Chapitre 6 : Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 : Analyse du marché par application

Chapitre 8: Analyse du marché par coût de fabrication

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 11 : Analyses géographiques du marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché de la détection des fraudes dans le secteur de la santé

Chapitre 13: Prévisions du marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

