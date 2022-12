Le marché de la détection des fraudes dans le secteur de la santé devrait croître à un TCAC de 28,92 %, opportunités, revenus, tendances du secteur et prévisions de croissance d’ici 2028

L’étude du rapport de recherche sur le marché de la détection de la fraude dans le secteur de la santé fournit des informations exploitables sur le marché avec lesquelles créer des stratégies commerciales rentables, précieuses et durables. Avec une compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport d’activité est généré et fournit les solutions les plus appropriées. Une analyse des besoins des consommateurs par principales régions, types et applications sur le marché international a été réalisée en tenant compte de l’état passé, présent et futur de l’industrie. Le rapport Détection de la fraude dans le secteur de la santé aide à définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région. Pris ensemble, ils aident à planifier des stratégies commerciales avec lesquelles les entreprises peuvent surpasser leurs concurrents.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 28,92 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le nombre croissant d’activités frauduleuses dans le domaine de la santé stimule le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé.

Health care fraud detection is specially designed to prevent health care fraud, abuse and waste to prevent unauthorized payments and benefits. They are generally used to avoid false declarations of dates, falsification of data by doctors and the presentation of claims for services not provided, among others.

L’augmentation du nombre de patients cherchant une assurance maladie est le facteur vital de la croissance du marché, l’augmentation du modèle d’examen prépayé, l’augmentation des rendements des investissements, l’augmentation de la fraude dans les réclamations en pharmacie, l’augmentation de la population s’adaptant l’assurance maladie et le besoin croissant de solutions avec capteurs biométriques. pour identifier la fraude sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé. En outre, l’adoption croissante de l’analyse des fraudes en matière de soins de santé dans les pays en développement,

Acteurs du marché couverts :

IBM Corporation, Optum, Inc., COTIVITI, INC., McKesson Corporation, Fair Isaac Corporation, SAS Institute Inc., SCIOInspire, Corp., Conduent, Inc., HCL Technologies Limited, CGI Inc., DXC Technology Company, Northrop Grumman, LexisNexis, Pondera Solutions, Wipro, Codoxo et HMS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Points forts des principaux moteurs suivants du marché mondial de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

descriptif de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

stratégie d’entreprise

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Principaux sites et affiliés

La liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

rapport d’objectif

Analyser et prévoir avec soin la taille du marché Détection des fraudes en matière de santé en valeur et en volume.

Estimer les parts de marché des principaux segments de marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

Présenter le développement du marché Détection des fraudes en santé dans différentes parties du monde.

Analyser et étudier les micromarchés en termes de leurs contributions au marché de la détection des fraudes en santé, de leurs perspectives et des tendances de croissance individuelles.

Fournir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

Fournir une évaluation approfondie des stratégies commerciales cruciales employées par les principales entreprises opérant sur le marché Détection des fraudes en santé, y compris la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

Analyse de la croissance régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique

Soutien à la recherche, à la présentation et au plan d’affaires

Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer

Meilleure connaissance de l’industrie.

Il fournit les dernières informations sur les développements importants du marché.

Créez une stratégie de croissance éclairée.

Construire une vision technique

Description des tendances à exploiter

Renforcer l’analyse concurrentielle

En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer.

En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Portée et taille du marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

Le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en fonction du composant, du mode de livraison, du type, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base des composants, le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en services et logiciels.

En fonction du mode de livraison, le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en modèles de livraison sur site et en modèles de livraison à la demande.

En fonction du type, le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en analyses descriptives, analyses prédictives et analyses prescriptives.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est segmenté en assureurs privés, agences publiques/gouvernementales, prestataires de services tiers et employeurs.

Le marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé est également segmenté en fonction des demandes d’examen des réclamations d’assurance, de l’intégrité des paiements et d’autres applications.

Points clés de la table des matières : marché mondial de la détection des fraudes dans le secteur de la santé

1 Aperçu du marché mondial de la détection des fraudes en soins de santé

2 Global Competition Détection des fraudes en soins de santé marché par les fabricants

3 Capacités mondiales de détection des fraudes en soins de santé, production, revenus (valeur) par région

4 Offre mondiale de détection des fraudes en matière de soins de santé (production), consommation, exportation et importation par régions

5 Production mondiale de Détection de fraude en santé, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la détection des fraudes en soins de santé par application

7 profils/analyses des fabricants mondiaux de détecteurs de fraude dans le domaine de la santé

8 Analyse des coûts de fabrication du détecteur de fraude en santé

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Résultats de la recherche et conclusion

13 Annexe

Analyse par pays du marché de la détection des fraudes dans le domaine de la santé

Le marché Détection des fraudes dans le domaine de la santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, mode de livraison, type, utilisateur final et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la détection des fraudes dans les soins de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de la Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché de la détection des fraudes en matière de soins de santé en raison de l’augmentation des dépenses en services d’analyse des soins de santé, de l’augmentation du modèle d’examen prépayé, de l’augmentation des retours sur investissement et de l’augmentation de la fraude aux réclamations pharmaceutiques dans cette région. L’Europe est la région attendue en termes de croissance du marché de la détection des fraudes dans le domaine des soins de santé en raison de l’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans diverses solutions et services de soins de santé dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché de Détection de la fraude dans le secteur de la santé fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario. du marché pour chaque pays. Outre,

