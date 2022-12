Le marché de la détection des agents pathogènes devrait croître à un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché de la détection des agents pathogènes fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits, géographique expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Le marché de la détection des agents pathogènes devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 167,34 millions USD d’ici 2027. L’expansion croissante des services dans les pays asiatiques a conduit à l’utilisation de dispositifs de détection d’agents pathogènes et à l’accélération de la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc., bioMérieux SA, Agilent Technologies, Inc., BD, Biotools, SA, SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group plc, Eurofins Scientific, Mérieux NutriSciences Corporation, ALS Limited, FoodChain ID Group, Inc, AsureQuality Ltd, Dairy Technical Services Limited, Charles River, HiMedia Laboratories et d’autres acteurs nationaux et d’Asie-Pacifique. Les données sur la part de marché de la détection des agents pathogènes sont disponibles séparément pour le monde, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et taille du marché de la détection des agents pathogènes en Asie-Pacifique

Le marché de la détection des agents pathogènes est segmenté en fonction du type, de la consistance, du milieu de culture, du type de contaminant, du nombre total, du type d’aliment, de la technologie, du type de client, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de contaminant, le marché est segmenté en E. coli, salmonelle, listeria, campylobacter, pseudomonas, cronobacter, coliformes, légionelle, clostridium perfringens et autres. En 2020, le segment des salmonelles a obtenu la part de marché la plus élevée dans la détection des agents pathogènes, car Salmonella et E-coli sont des confinements majeurs provoquant la détérioration des aliments sur le marché et associés à des cas d’origine alimentaire parmi la population. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 1,35 million de personnes sont infectées chaque année par la bactérie salmonelle, qui détient environ 40 % de la part de marché totale sur le marché des tests d’agents. agents pathogènes.

Sur la base du nombre total, le marché est segmenté en levures et moisissures, organismes de détérioration et autres. En 2020, les organismes de détérioration ont obtenu la part de marché la plus élevée en tant qu’organismes de détérioration tels que E-coli et la salmonelle, car la salmonelle non typhoïde est considérée comme la principale cause de maladies d’origine alimentaire dans le monde et l’OMS a estimé que le taux annuel de salmonellose non typhoïde est d’environ 78,7 millions de maladies d’origine alimentaire avec la salmonelle.

Sur la base du type d’aliment, le marché est segmenté en viande et volaille, produits laitiers, aliments transformés, fruits et légumes, céréales et grains, boissons, eau, médicaments pharmaceutiques et autres. En 2020, le segment de la viande et de la volaille a obtenu la part de marché la plus élevée, car un verrouillage majeur provoquant des agents pathogènes Salmonella, E-coli, Listeria, Cronobacter et d’autres affectent la surface des produits carnés, y compris le porc, le bœuf et les œufs.

Sur la base du type, le marché est segmenté en produits et services. En 2020, le segment de produits domine le marché et se développe avec le TCAC le plus élevé car la majorité des entreprises proposent une large gamme de produits de détection d’agents pathogènes, y compris PCR, ELISA et d’autres détections couplées aux dernières technologies, ont entraîné la croissance des produits dans le prévoir. période.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en tests moléculaires traditionnels, rapides et autres. En 2020, le segment rapide domine et se développe avec le CAGR le plus élevé en raison de l’augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire en Chine et en Asie du Sud-Est a conduit les entreprises alimentaires à adopter les produits de détection rapide pour garantir le résultat dans les 24 heures pour tester divers agents pathogènes provoquant la détérioration de produits alimentaires a augmenté la croissance du marché.

Sur la base de la cohérence, le marché est segmenté en supports solides et en supports liquides. En 2020, le segment des milieux solides domine et se développe avec le TCAC le plus élevé, car ces milieux ont obtenu la plus grande part de marché, car les milieux solides sont enrichis en nutriments pour cultiver des agents pathogènes spécifiques tels que Salmonella, E-coli, entre autres, en raison de leur commodité. dans la manipulation de support solide est massivement préféré pour les programmes axés sur la recherche.

Sur la base des milieux de culture, le marché est segmenté en composition chimique et milieux synthétiques. En 2020, le segment de la composition chimique domine et se développe avec le TCAC le plus élevé car le milieu sélectif enrichi de la composition nutritive pour cultiver l’infection provoquant le développement de l’agent pathogène dans la culture des aliments et des boissons et leur précision et leur cohérence ont conduit à leur majeur application sur le marché de la détection d’agents pathogènes.

Sur la base du type de client, le marché est segmenté en laboratoire de service, industrie et organisation gouvernementale/à but non lucratif. En 2020, le segment des laboratoires de service domine le marché en raison de l’expansion croissante des laboratoires de sécurité alimentaire impliqués dans la détection des confinements dans les produits alimentaires tels que Listeria qui devraient dominer le marché.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en sécurité alimentaire, diagnostic, pathologie, recherche clinique, médecine légale et découverte de médicaments. En 2020, le segment de la sécurité alimentaire domine et se développe avec le TCAC le plus élevé en raison des préoccupations croissantes du gouvernement en matière de sécurité alimentaire pour les produits alimentaires consommables tels que la viande, le porc et les aliments transformés.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en centres de diagnostic, laboratoires de pathologie , hôpitaux, banques de sang, sociétés pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, main-d’œuvre de service (nourriture et eau), industrie alimentaire, tours de refroidissement, dépôts de collecte de culture et autres. En 2020, le segment de l’industrie alimentaire domine le marché en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire qui ont conduit les fabricants d’aliments transformés à fournir des aliments de confinement avec étiquetage et en raison de la croissance du marché de la détection d’agents pathogènes,

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2020, le segment des appels d’offres directs domine et se développe avec le TCAC le plus élevé, car les principaux médias et les médias de culture sont distribués via les appels d’offres directs, car ils réduisent le coût de la vente au détail indirecte.

Analyse au niveau du pays du marché Détection des agents pathogènes

Le marché de la détection des agents pathogènes est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, cohérence, milieu de culture, type de contaminant, nombre total, type d’aliment, technologie, type de client, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la détection des pathogènes sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, l’Australie, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique. En Chine, la croissance des cas de maladies d’origine alimentaire a eu un impact sur la croissance du marché global de la détection d’agents pathogènes en Asie-Pacifique. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé qu’environ 150 millions de personnes tombent malades de maladies d’origine alimentaire survenant chaque année en Asie du Sud-Est.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

