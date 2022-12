Le marché de la détection des agents pathogènes devrait croître à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision

Le marché de la détection des agents pathogènes devrait croître au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 13 372,32 millions USD d’ici 2027. L’augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire a affecté la détection de diverses maladies infectieuses, ce qui a accéléré la croissance des acteurs du marché de la détection des agents pathogènes.

En 2017, selon l’article publié par Research America, les États-Unis ont dépensé 182,3 milliards de dollars en R&D pour des causes sanitaires et médicales américaines et en développant des technologies innovantes. Alors que le secteur industriel a investi environ 121,8 milliards de dollars dans des activités de recherche et de développement en médecine et en santé, contribuant au total à 67 % du montant total dépensé.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc., bioMérieux SA, Agilent Technologies, Inc., BD, Biotools, B&M Labs, SA, SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group plc, Eurofins Scientific, Mérieux NutriSciences Corporation , ifp Institut für Produktqualität GmbH, ALS Limited, Microbac Laboratories, Inc., FoodChain ID Group, Inc, AsureQuality Ltd, Campden BRI, ANGLE plc, Dairy Technical Services Limited, Charles River et HiMedia Laboratories, entre autres acteurs nationaux et internationaux. Les données sur la part de marché de Pathogen Detection sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. .

La croissance des activités de recherche et développement dans les industries du diagnostic a progressé et l’innovation vers une détection rapide a conduit à une amélioration du marché de la détection des agents pathogènes. De nouvelles avancées en R&D ont atténué l’impact du fardeau des maladies infectieuses liées aux agents pathogènes. De plus, une détection rapide et des résultats précis en moins de temps ont encore stimulé la demande de détection d’agents pathogènes dans les années à venir.

Étendue du marché mondial Détection des pathogènes et taille du marché

Le marché de la détection des agents pathogènes est segmenté en fonction du type, de la cohérence, du milieu de culture, du type de contaminant, du nombre total, du type d’aliment, de la technologie, du type de client, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Inter-Segment Growth vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à déterminer vos principaux domaines d’application et l’écart entre vos marchés cibles.

En fonction du type de contaminant, le marché est segmenté en E. coli, salmonelle, listeria, campylobacter, pseudomonas, cronobacter, coliformes, légionelle, clostridium perfringens et autres. En 2020, le segment de la salmonelle domine la détection du marché avec la part de marché et le TCAC les plus élevés en raison de la croissance des maladies infectieuses causées par les carburants à base de salmonelle par rapport au nombre de patients. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 1,35 million de personnes aux États-Unis sont infectées par la bactérie salmonelle chaque année, ce qui représente environ 40 % de la part de marché totale sur le marché de la détection.

Sur la base du nombre total, le marché est segmenté en levures et moisissures, organismes de détérioration et autres. En 2020, le segment de la détérioration domine la détection du marché avec la part de marché et le TCAC les plus élevés, car les organismes de détérioration tels que la salmonelle, E. coli, entre autres agents pathogènes à l’origine d’infections, détiennent plus de 96 % de part de marché pour provoquer des maladies infectieuses associées. avec des produits alimentaires. .

En fonction du type d’aliment, le marché est segmenté en viande et volaille, produits laitiers, aliments transformés, fruits et légumes, céréales et grains, boissons, eau, produits pharmaceutiques et autres. En 2020, le segment de la viande et de la volaille domine la détection du marché avec la part de marché et le TCAC les plus élevés, car la plupart des parasites, en particulier la salmonelle et E. coli, détruisent les produits carnés. viandes telles que les œufs, la volaille, les crustacés et le porc, entre autres.

En fonction du type, le marché est segmenté en produits et services. En 2020, le segment de produits domine le marché et se développe avec le TCAC le plus élevé, car la croissance des maladies infectieuses infectées par divers agents pathogènes a poussé les consommateurs vers le diagnostic des maladies. L’incorporation des dernières technologies pour détecter plusieurs agents pathogènes en même temps a augmenté la croissance des produits de diagnostic pour le marché de la détection.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en tests moléculaires traditionnels, rapides et autres. En 2020, le segment rapide domine et se développe avec le TCAC le plus élevé, car la plupart préfèrent les tests basés sur les acides nucléiques pour fournir des résultats dans les 4 à 5 heures, tandis que la méthode traditionnelle prend plus de 24 heures à livrer. . Voir les résultats des tests pathogènes. En raison de sa précision et de son résultat rapide, la croissance du marché a augmenté.

Sur la base de la cohérence, le marché est segmenté en supports solides et en supports liquides. En 2020, le segment des milieux solides domine et se développe avec le TCAC le plus élevé car ces milieux sont enrichis à partir de diverses sources pour développer des agents pathogènes spécifiques et en raison de sa cohérence en termes de durée de conservation et de stockage, les milieux solides sont préférés principalement pour la détection des agents pathogènes de processus .

Sur la base des milieux de culture, le marché est segmenté en composition chimique et milieux synthétiques. En 2020, le segment de la composition chimique domine et se développe avec le TCAC le plus élevé, car la plupart des milieux sélectifs, basaux et enrichis sont préférés pour la culture de l’agent pathogène infectieux salmonelle, E-coli et d’autres organismes. Sa cohérence avec la culture d’organismes spécifiques est due à son utilisation pour l’identification et la sélection d’organismes afin de stimuler la croissance du marché.

En fonction du type de client, le marché est segmenté en services de laboratoire, industrie et organisation gouvernementale/à but non lucratif. En 2020, le segment des laboratoires de service domine le marché, car la plupart des produits et dispositifs sont utilisés directement par les prestataires de services de sécurité alimentaire pour la détection et l’identification des maladies infectieuses en raison de la croissance de la détection d’agents pathogènes dans les laboratoires de service.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en sécurité alimentaire, diagnostic, pathologie, recherche clinique, médecine légale et découverte de médicaments. En 2020, le segment de la sécurité alimentaire domine et se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de la mise en œuvre de diverses réglementations en matière de sécurité alimentaire et de l’augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire qui ont conduit à l’adaptation des produits et services de détection de pathogènes dans les applications de sécurité alimentaire.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en centres de diagnostic, laboratoires de pathologie, hôpitaux, banques de sang, sociétés pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, main-d’œuvre de service (alimentation et eau), industrie alimentaire, tours de refroidissement, dépôts de culture et autres. En 2020, le segment de l’industrie alimentaire domine le marché car la mise en œuvre gouvernementale de la sécurité alimentaire et de son étiquetage associé à l’ingrédient utilisé dans les produits alimentaires a accru l’adaptation de la détection des aliments par les industriels.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2020, le segment des enchères directes domine et se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation des analyseurs de détection d’agents pathogènes, de la PCR et d’autres systèmes de détection moléculaire fournis directement par les fournisseurs de services et les hôpitaux, car il est rentable pour les utilisateurs finaux de commander directement au lieu d’acheter . détaillants

Analyse au niveau national du marché Détection des agents pathogènes

Le marché est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type, consistance, milieu de culture, type de contaminant, nombre total, type d’aliment, technologie, type de client, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la détection des agents pathogènes sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. , Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Sur le marché des produits de détection d’agents pathogènes, le segment de produits domine le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En Amérique du Nord, le segment de produits domine, car les fabricants de détection d’agents pathogènes génèrent des revenus en Amérique du Nord en raison de leurs investissements élevés dans la sécurité alimentaire et les principaux leaders génèrent des revenus aux États-Unis en raison des investissements élevés et de la demande de produits et services de détection d’agents pathogènes aux États-Unis. États. états états Alors que la région Europe connaît également une forte demande de détection d’agents pathogènes en raison de pays comme l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et d’autres. L’Allemagne est leader dans la détection d’agents pathogènes, tandis que le gouvernement français a imposé de nouvelles réglementations sur les importations de produits alimentaires et agricoles en termes d’exportation et d’importation de produits alimentaires vers l’Europe. Alors quoi,

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

