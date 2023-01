Le marché de la dentisterie numérique devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision

La dentisterie numérique utilise des technologies ou des systèmes dentaires, y compris des composants numériques ou contrôlés par ordinateur plutôt que des outils mécaniques ou électriques, pour effectuer des procédures dentaires. La dentisterie numérique peut rendre les procédures dentaires pour le diagnostic et la prise de décision réparatrice plus efficaces que l’application de dispositifs mécaniques.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché de la dentisterie numérique était évalué à 915,6 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 784,61 millions de dollars américains d'ici 2029, avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la dentisterie numérique sont :

Apteryx Corporation (États-Unis)

3M (Allemagne)

KaVo Dental (Allemagne)

Planmeca OY (Finlande)

Biolase Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Cadillac (États-Unis)

Dan River (États-Unis)

Implant Science Company (미국)

DOT GmbH (Allemagne)

Dexis Consulting Group (États-Unis)

Raymore (Canada)

Laboratoires Straumann AG (Suisse)

3Shape A/S (Danemark)

Ivoclar Vivadent (États-Unis)

Dynamique du marché de la dentisterie numérique

chauffeur

Atteindre une plus grande capacité thérapeutique efficace

Il est émis en diagonale sur le cadran par plusieurs dentistes. La demande croissante pour des dents améliorées et de meilleurs résultats cosmétiques est une tendance majeure du marché. Avec la croissance des revenus des subventions sur les marchés matures et émergents, les patients sont ravis de s’impliquer avec leurs dents.

Améliorer la capacité à fournir un traitement efficace

Avec l'augmentation du revenu disponible, les patients des pays développés et en développement sont impatients de se faire soigner.

Chance

Le marché mondial de la dentisterie numérique se développe à mesure que les dentistes du monde entier améliorent leur capacité à fournir un traitement efficace. La demande croissante pour de meilleurs résultats dentaires et esthétiques est une tendance attendue sur le marché. Les patients des pays développés et en développement sont prêts à recevoir des soins dentaires lorsque le revenu disponible augmente.

À mesure que les coûts baissent, les avantages de l’adoption de certaines technologies deviennent plus évidents sur le marché. Entre des niveaux de capacité plus élevés et des économies améliorées, les médecins préfèrent financer leur travail de CAO/FAO et les matériaux inévitables. Les victimes et les professionnels sont également de plus en plus conscients des avantages de la CFAO et du marché émergent de la vente au détail.

Portée du marché mondial de la dentisterie numérique

Le marché de la dentisterie numérique est segmenté en fonction du type, de la gamme de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

aiguiser

Dans le laboratoire

au bureau

Par type de produit, le marché de la dentisterie numérique est segmenté en systèmes de laboratoire et systèmes de bureau.

application

couronne

dentier

pont

vernis

Intégré/Coût

Basé sur l’application, le marché de la dentisterie numérique est segmenté en couronnes, prothèses, ponts, facettes, inlays/onlays et autres.

typographie

équipement

Élevé/FAO

Basé sur les composants, le marché de la dentisterie numérique est segmenté en équipements et CAD/CAM.

utilisateur final

laboratoire dentaire

cabinet dentaire

Institutions de recherche/universitaires

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la dentisterie numérique est segmenté en laboratoires dentaires, cabinets dentaires et institutions de recherche/universitaires.

Analyse régionale / Résumé du marché Dentisterie numérique

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la dentisterie numérique est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, prix, application et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la dentisterie numérique comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), certaines parties du Moyen-Orient et Afrique (MEA);

L’Amérique du Nord et l’Europe sont de sérieux concurrents sur le marché de la dentisterie numérique en raison du nombre cumulé de prothèses dentaires et d’hôpitaux, des avancées technologiques, de la croissance de la population gériatrique et de la présence d’acteurs clés du marché dans ces régions. La région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance significative à un taux de croissance plus élevé en raison de l’accumulation rapide de la population, du développement des cliniques dentaires et de la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national affectant les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces des télécommunications, ainsi que des études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis d’une concurrence intense ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données.

