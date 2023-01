Le marché de la dentisterie cosmétique devrait atteindre 40,60 milliards USD d’ici 2029

La dentisterie esthétique fait essentiellement référence à toute procédure dentaire qui affecte et améliore généralement l’apparence des gencives, de la morsure et des dents d’une personne. Il se concentre principalement sur l’amélioration de l’esthétique dentaire en termes de position, de couleur, d’alignement, de forme, de taille et d’apparence générale du sourire. Certaines des opérations cosmétiques les plus courantes sont les facettes en porcelaine, le blanchiment des dents, le collage dentaire, le relooking du sourire, la reconstruction complète de la bouche, le lifting des gencives et le remodelage.

Le marché mondial de la dentisterie cosmétique était évalué à 23,45 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 40,60 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «hôpitaux et cliniques dentaires» représentent le plus grand segment d’utilisateurs finaux sur le marché de la dentisterie esthétique au cours de la période de prévision, car ils fournissent aux dentistes reconnus par le gouvernement. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la dentisterie esthétique sont Henry Schein Inc., (États-Unis), DENTSPLY Sirona (États-Unis), Envista (États-Unis), Align Technology, Inc. (États-Unis), Institut Straumann AG (Suisse), 3M ( États-Unis), Kuraray Co. Ltd. (Japon), Planmeca Oy (États-Unis), Zimmer Biomet, (États-Unis), Roland DG Corporaion (Japon), BIOLASE, Inc. (États-Unis), Midmark Corporation (États-Unis), A-dec Inc ., (États-Unis), 3Shape A/S (Danemark), Ivoclar Vivadent (Liechtenstein), GC Corporation (Japon), Runyes (Chine), J. MORITA CORP (Japon), PreXion, (Japon), Yoshida Dental Mfg. Co ., Ltd. (Japon), Millennium Dental Technologies, Inc. (États-Unis), Carestream Dental LLC (États-Unis), Takara Belmont Corporation (Japon), Brasseler USA, (États-Unis) et DentalEZ, Inc. (États-Unis), entre autres.

Dynamique du marché de la dentisterie esthétique

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Accent croissant sur l’esthétique

L’augmentation de la population optant pour l’amélioration de l’esthétique dentaire est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. De plus, la forte demande pour des procédures telles que les facettes en porcelaine, le blanchiment des dents, le collage dentaire, la reconstruction complète de la bouche, le relooking du sourire, le lifting des gencives et le remodelage devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Croissance des investissements et avancées

L’accent mis sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux dentaires devrait également amortir la croissance du marché. De plus, le développement de solutions technologiquement avancées couplé au nombre croissant de laboratoires dentaires investissant dans les technologies CAD/CAM devrait générer des opportunités lucratives pour le marché.

En outre, la sensibilisation de la population à ces techniques et procédures et l’augmentation du tourisme dentaire devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, l’augmentation de la prévalence des maladies dentaires et l’augmentation de la population gériatrique augmenteront encore le taux de croissance du marché de la dentisterie esthétique à l’avenir.

Portée du marché mondial de la dentisterie cosmétique

Le marché de la dentisterie esthétique est segmenté en fonction du produit, du groupe d’âge et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Systèmes et équipements dentaires

Implants dentaires

Bridges dentaires, Facettes dentaires

Couronnes dentaires

Dentier

Laser dentaire

Pièce à main dentaire

Appareils orthodontiques

Système CAO/FAO

Équipement de radiologie

Incrustations et Onlays

Agents de liaison

Sur la base du produit, le marché de la dentisterie esthétique est segmenté en systèmes et équipements dentaires, implants dentaires, ponts dentaires, facettes dentaires, couronnes dentaires, prothèses dentaires, laser dentaire, pièce à main dentaire, appareils orthodontiques, système CAD / CAM, équipement de radiologie et inlays et onlays, agents de liaison. Les implants dentaires sont sous-segmentés en implants en titane et en implants en zirconium. Les bridges dentaires sont sous-segmentés en bridges traditionnels, bridges maryland et bridges cantilever. La prothèse est sous-segmentée en prothèses fixes et prothèses amovibles. Les appareils orthodontiques sont sous-segmentés en appareils fixes et appareils amovibles. Les systèmes CAD/CAM sont sous-segmentés en systèmes CAD/CAM en cabinet et en systèmes CAD/CAM en laboratoire. Les équipements de radiologie sont sous-segmentés en équipements de radiologie extra-orale,

Tranche d’âge

Enfants

Adultes

Sur la base du groupe d’âge, le marché de la dentisterie esthétique est divisé en enfants et adultes.

Utilisateur final

Hôpitaux et cliniques dentaires

Laboratoires dentaires

Autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la dentisterie esthétique est divisé en hôpitaux et cliniques dentaires, laboratoires dentaires et autres. Les hôpitaux et cliniques dentaires devraient détenir la plus grande part de marché car ils fournissent des dentistes reconnus par le gouvernement.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la dentisterie cosmétique

Le marché de la dentisterie esthétique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, groupe d’âge et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la dentisterie esthétique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la dentisterie esthétique en raison des progrès technologiques, de l’augmentation des dépenses de santé par habitant et de l’augmentation du nombre de patients optant pour des procédures visant à améliorer l’esthétique dentaire dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du revenu disponible, de l’inclinaison croissante vers l’amélioration esthétique de la santé dentaire et d’une population importante dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

